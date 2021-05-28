Голунов заявил, что удовлетворен решением суда
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖурналист "Медузы" Иван Голунов на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий"
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Журналист Иван Голунов заявил, что доволен решением Мосгорсуда, который приговорил пятерых бывших полицейских, подбросивших ему наркотики, к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет.
"Я удовлетворен решением суда. Хотел бы всех поблагодарить, кто выходил на пикеты и писал посты в соцсетях", - сказал Голунов прессе.
Он добавил, что справедливость восстановлена, теперь ждет, когда правоохранительные органы привлекут к ответственности заказчика.
Самый маленький срок назначен признавшему вину старшему лейтенанту Денису Коновалову, который единственный из пятерки был не в СИЗО, а под домашним арестом. Его заковали в наручники в зале суда.
Старший лейтенант Акбар Сергалиев, младший лейтенант Максим Уметбаев и младший сержант Роман Феофанов получили по восемь лет колонии, их бывший начальник подполковник Игорь Ляховец – 12 лет. Все осужденные лишены званий и должны заплатить Голунову в общей сложности 5 миллионов рублей.
Обвинение запрашивало для бывших блюстителей порядка от 7 до 16 лет заключения.
Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых стражей закона возбудили уголовное дело о превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.
Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
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