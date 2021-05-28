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https://ria.ru/20210528/golunov-1734590391.html
Голунов заявил, что удовлетворен решением суда
Голунов заявил, что удовлетворен решением суда - РИА Новости, 28.05.2021
Голунов заявил, что удовлетворен решением суда
Журналист Иван Голунов заявил, что доволен решением Мосгорсуда, который приговорил пятерых бывших полицейских, подбросивших ему наркотики, к лишению свободы на... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T14:18
2021-05-28T14:18
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
гумвд
юрий девяткин
владимир колокольцев
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Журналист Иван Голунов заявил, что доволен решением Мосгорсуда, который приговорил пятерых бывших полицейских, подбросивших ему наркотики, к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет."Я удовлетворен решением суда. Хотел бы всех поблагодарить, кто выходил на пикеты и писал посты в соцсетях", - сказал Голунов прессе.Он добавил, что справедливость восстановлена, теперь ждет, когда правоохранительные органы привлекут к ответственности заказчика.Самый маленький срок назначен признавшему вину старшему лейтенанту Денису Коновалову, который единственный из пятерки был не в СИЗО, а под домашним арестом. Его заковали в наручники в зале суда.Старший лейтенант Акбар Сергалиев, младший лейтенант Максим Уметбаев и младший сержант Роман Феофанов получили по восемь лет колонии, их бывший начальник подполковник Игорь Ляховец – 12 лет. Все осужденные лишены званий и должны заплатить Голунову в общей сложности 5 миллионов рублей.Обвинение запрашивало для бывших блюстителей порядка от 7 до 16 лет заключения.Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых стражей закона возбудили уголовное дело о превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
https://ria.ru/20210528/prigovor-1734579525.html
https://ria.ru/20210118/golunov-1593506501.html
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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, гумвд, юрий девяткин, владимир колокольцев, москва, происшествия

Голунов заявил, что удовлетворен решением суда

14:18 28.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖурналист "Медузы" Иван Голунов на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий"
Журналист Медузы Иван Голунов на конференции Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Журналист Иван Голунов заявил, что доволен решением Мосгорсуда, который приговорил пятерых бывших полицейских, подбросивших ему наркотики, к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет.
"Я удовлетворен решением суда. Хотел бы всех поблагодарить, кто выходил на пикеты и писал посты в соцсетях", - сказал Голунов прессе.
Бывший сотрудники полиции Максим Уметбаев и Игорь Ляховец во время оглашения приговора в Московском городском суде. 28 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
13:19
Экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову, вынесли приговор
Он добавил, что справедливость восстановлена, теперь ждет, когда правоохранительные органы привлекут к ответственности заказчика.
Самый маленький срок назначен признавшему вину старшему лейтенанту Денису Коновалову, который единственный из пятерки был не в СИЗО, а под домашним арестом. Его заковали в наручники в зале суда.
Старший лейтенант Акбар Сергалиев, младший лейтенант Максим Уметбаев и младший сержант Роман Феофанов получили по восемь лет колонии, их бывший начальник подполковник Игорь Ляховец – 12 лет. Все осужденные лишены званий и должны заплатить Голунову в общей сложности 5 миллионов рублей.
Обвинение запрашивало для бывших блюстителей порядка от 7 до 16 лет заключения.
Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых стражей закона возбудили уголовное дело о превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.
Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 13:42
Голунов рассказал о побоях после задержания
 
Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваГУМВДЮрий ДевяткинВладимир КолокольцевМоскваПроисшествия
 
 
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