https://ria.ru/20210528/golunov-1734590391.html

Голунов заявил, что удовлетворен решением суда

Голунов заявил, что удовлетворен решением суда - РИА Новости, 28.05.2021

Голунов заявил, что удовлетворен решением суда

Журналист Иван Голунов заявил, что доволен решением Мосгорсуда, который приговорил пятерых бывших полицейских, подбросивших ему наркотики, к лишению свободы на... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:18

2021-05-28T14:18

2021-05-28T14:18

иван голунов

дело журналиста ивана голунова

гумвд

юрий девяткин

владимир колокольцев

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Журналист Иван Голунов заявил, что доволен решением Мосгорсуда, который приговорил пятерых бывших полицейских, подбросивших ему наркотики, к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет."Я удовлетворен решением суда. Хотел бы всех поблагодарить, кто выходил на пикеты и писал посты в соцсетях", - сказал Голунов прессе.Он добавил, что справедливость восстановлена, теперь ждет, когда правоохранительные органы привлекут к ответственности заказчика.Самый маленький срок назначен признавшему вину старшему лейтенанту Денису Коновалову, который единственный из пятерки был не в СИЗО, а под домашним арестом. Его заковали в наручники в зале суда.Старший лейтенант Акбар Сергалиев, младший лейтенант Максим Уметбаев и младший сержант Роман Феофанов получили по восемь лет колонии, их бывший начальник подполковник Игорь Ляховец – 12 лет. Все осужденные лишены званий и должны заплатить Голунову в общей сложности 5 миллионов рублей.Обвинение запрашивало для бывших блюстителей порядка от 7 до 16 лет заключения.Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых стражей закона возбудили уголовное дело о превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".

https://ria.ru/20210528/prigovor-1734579525.html

https://ria.ru/20210118/golunov-1593506501.html

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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, гумвд, юрий девяткин, владимир колокольцев, москва, происшествия