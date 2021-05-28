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Голунов отсудил пять миллионов рублей за подброшенные ему наркотики
Голунов отсудил пять миллионов рублей за подброшенные ему наркотики - РИА Новости, 28.05.2021
Голунов отсудил пять миллионов рублей за подброшенные ему наркотики
Мосгорсуд взыскал в пользу журналиста Ивана Голунова 5 миллионов рублей с бывших полицейских, осужденных за подброшенные ему наркотики, передает корреспондент... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:31
2021-05-28T13:34
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мосгорсуд взыскал в пользу журналиста Ивана Голунова 5 миллионов рублей с бывших полицейских, осужденных за подброшенные ему наркотики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Гражданский иск удовлетворить полностью", - объявил судья Сергей Груздев. С каждого из фигурантов дела в пользу Голунова взыскано по миллиону рублей.Это решение оглашено в рамках гражданского процесса – в ходе же уголовного бывшие блюстители порядка получили от 5 до 12 лет колонии и лишены званий.
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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, происшествия

Голунов отсудил пять миллионов рублей за подброшенные ему наркотики

13:31 28.05.2021 (обновлено: 13:34 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖурналист Иван Голунов у здания Московского городского суда
Журналист Иван Голунов у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мосгорсуд взыскал в пользу журналиста Ивана Голунова 5 миллионов рублей с бывших полицейских, осужденных за подброшенные ему наркотики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Гражданский иск удовлетворить полностью", - объявил судья Сергей Груздев. С каждого из фигурантов дела в пользу Голунова взыскано по миллиону рублей.
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 13:42
Голунов рассказал о побоях после задержания
Это решение оглашено в рамках гражданского процесса – в ходе же уголовного бывшие блюстители порядка получили от 5 до 12 лет колонии и лишены званий.
 
Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваПроисшествия
 
 
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