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Голунов отсудил пять миллионов рублей за подброшенные ему наркотики
Голунов отсудил пять миллионов рублей за подброшенные ему наркотики - РИА Новости, 28.05.2021
Голунов отсудил пять миллионов рублей за подброшенные ему наркотики
Мосгорсуд взыскал в пользу журналиста Ивана Голунова 5 миллионов рублей с бывших полицейских, осужденных за подброшенные ему наркотики, передает корреспондент... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:31
2021-05-28T13:31
2021-05-28T13:34
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мосгорсуд взыскал в пользу журналиста Ивана Голунова 5 миллионов рублей с бывших полицейских, осужденных за подброшенные ему наркотики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Гражданский иск удовлетворить полностью", - объявил судья Сергей Груздев. С каждого из фигурантов дела в пользу Голунова взыскано по миллиону рублей.Это решение оглашено в рамках гражданского процесса – в ходе же уголовного бывшие блюстители порядка получили от 5 до 12 лет колонии и лишены званий.
https://ria.ru/20210118/golunov-1593506501.html
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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, происшествия