https://ria.ru/20210528/golunov-1734582670.html

Голунов отсудил пять миллионов рублей за подброшенные ему наркотики

Голунов отсудил пять миллионов рублей за подброшенные ему наркотики - РИА Новости, 28.05.2021

Голунов отсудил пять миллионов рублей за подброшенные ему наркотики

Мосгорсуд взыскал в пользу журналиста Ивана Голунова 5 миллионов рублей с бывших полицейских, осужденных за подброшенные ему наркотики, передает корреспондент... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:31

2021-05-28T13:31

2021-05-28T13:34

иван голунов

дело журналиста ивана голунова

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мосгорсуд взыскал в пользу журналиста Ивана Голунова 5 миллионов рублей с бывших полицейских, осужденных за подброшенные ему наркотики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Гражданский иск удовлетворить полностью", - объявил судья Сергей Груздев. С каждого из фигурантов дела в пользу Голунова взыскано по миллиону рублей.Это решение оглашено в рамках гражданского процесса – в ходе же уголовного бывшие блюстители порядка получили от 5 до 12 лет колонии и лишены званий.

https://ria.ru/20210118/golunov-1593506501.html

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2021

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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, происшествия