https://ria.ru/20210528/golikova-1734541711.html

Голикова поручила проработать изменения обследований рынка труда

Голикова поручила проработать изменения обследований рынка труда - РИА Новости, 28.05.2021

Голикова поручила проработать изменения обследований рынка труда

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росстату, Минтруду и Минфину проработать предложения по изменению методики проведения выборочных обследований... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:44

2021-05-28T10:44

2021-05-28T10:44

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство финансов рф (минфин россии)

кировская область

псковская область

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росстату, Минтруду и Минфину проработать предложения по изменению методики проведения выборочных обследований численности занятого населения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда."По итогам рассмотрения данного вопроса было поручено: Росстату совместно с Минтрудом и Минфином проработать предложения по изменению методики проведения выборочных обследований численности занятого населения, в том числе в части учета городского населения, проживающего во вновь застроенных районах и не учтенных в переписи населения 2010 года, а также в части ежемесячного сбора и публикации указанных данных", - говорится в сообщении.Минэкономразвития совместно с руководством Дагестана, Кировской и Псковской областей, Еврейской автономной области проработают возможность создания новых рабочих мест. Руководство Кировской и Псковской областей дополнительно проведут анализ причин снижения численности занятого населения.Также руководству Еврейской автономной области поручено представить результаты проведения предметного анализа ситуации на региональном рынке труда и планируемых мерах по недопущению снижения численности занятого населения. Руководству Дагестана - представить в Минтруд перечень мероприятий, обеспечивающих восстановление численности занятого населения."Минтруду на основании информации, полученной от регионов, представить предложения о корректировке региональных программ Республики Дагестан, Псковской, Кировской областей и Еврейской автономной области, предусматривающих комплексы мер по достижению показателей занятости населения на региональных рынках труда до допандемических значений", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210526/zanyatost-1734308755.html

https://ria.ru/20210420/putin-1729065870.html

россия

кировская область

псковская область

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство финансов рф (минфин россии), кировская область, псковская область, общество