Голикова поручила проработать изменения обследований рынка труда
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росстату, Минтруду и Минфину проработать предложения по изменению методики проведения выборочных обследований численности занятого населения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
26 мая, 18:13Путин призвал увеличить уровень занятости
"По итогам рассмотрения данного вопроса было поручено: Росстату совместно с Минтрудом и Минфином проработать предложения по изменению методики проведения выборочных обследований численности занятого населения, в том числе в части учета городского населения, проживающего во вновь застроенных районах и не учтенных в переписи населения 2010 года, а также в части ежемесячного сбора и публикации указанных данных", - говорится в сообщении.
Минэкономразвития совместно с руководством Дагестана, Кировской и Псковской областей, Еврейской автономной области проработают возможность создания новых рабочих мест. Руководство Кировской и Псковской областей дополнительно проведут анализ причин снижения численности занятого населения.
Также руководству Еврейской автономной области поручено представить результаты проведения предметного анализа ситуации на региональном рынке труда и планируемых мерах по недопущению снижения численности занятого населения. Руководству Дагестана - представить в Минтруд перечень мероприятий, обеспечивающих восстановление численности занятого населения.
"Минтруду на основании информации, полученной от регионов, представить предложения о корректировке региональных программ Республики Дагестан, Псковской, Кировской областей и Еврейской автономной области, предусматривающих комплексы мер по достижению показателей занятости населения на региональных рынках труда до допандемических значений", - добавляется в сообщении.
20 апреля, 11:50Путин отметил важность развития удаленных форм занятости