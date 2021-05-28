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https://ria.ru/20210528/golikova-1734541711.html
Голикова поручила проработать изменения обследований рынка труда
Голикова поручила проработать изменения обследований рынка труда - РИА Новости, 28.05.2021
Голикова поручила проработать изменения обследований рынка труда
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росстату, Минтруду и Минфину проработать предложения по изменению методики проведения выборочных обследований... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:44
2021-05-28T10:44
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство финансов рф (минфин россии)
кировская область
псковская область
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росстату, Минтруду и Минфину проработать предложения по изменению методики проведения выборочных обследований численности занятого населения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда."По итогам рассмотрения данного вопроса было поручено: Росстату совместно с Минтрудом и Минфином проработать предложения по изменению методики проведения выборочных обследований численности занятого населения, в том числе в части учета городского населения, проживающего во вновь застроенных районах и не учтенных в переписи населения 2010 года, а также в части ежемесячного сбора и публикации указанных данных", - говорится в сообщении.Минэкономразвития совместно с руководством Дагестана, Кировской и Псковской областей, Еврейской автономной области проработают возможность создания новых рабочих мест. Руководство Кировской и Псковской областей дополнительно проведут анализ причин снижения численности занятого населения.Также руководству Еврейской автономной области поручено представить результаты проведения предметного анализа ситуации на региональном рынке труда и планируемых мерах по недопущению снижения численности занятого населения. Руководству Дагестана - представить в Минтруд перечень мероприятий, обеспечивающих восстановление численности занятого населения."Минтруду на основании информации, полученной от регионов, представить предложения о корректировке региональных программ Республики Дагестан, Псковской, Кировской областей и Еврейской автономной области, предусматривающих комплексы мер по достижению показателей занятости населения на региональных рынках труда до допандемических значений", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210526/zanyatost-1734308755.html
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство финансов рф (минфин россии), кировская область, псковская область, общество

Голикова поручила проработать изменения обследований рынка труда

10:44 28.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росстату, Минтруду и Минфину проработать предложения по изменению методики проведения выборочных обследований численности занятого населения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
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"По итогам рассмотрения данного вопроса было поручено: Росстату совместно с Минтрудом и Минфином проработать предложения по изменению методики проведения выборочных обследований численности занятого населения, в том числе в части учета городского населения, проживающего во вновь застроенных районах и не учтенных в переписи населения 2010 года, а также в части ежемесячного сбора и публикации указанных данных", - говорится в сообщении.
Минэкономразвития совместно с руководством Дагестана, Кировской и Псковской областей, Еврейской автономной области проработают возможность создания новых рабочих мест. Руководство Кировской и Псковской областей дополнительно проведут анализ причин снижения численности занятого населения.
Также руководству Еврейской автономной области поручено представить результаты проведения предметного анализа ситуации на региональном рынке труда и планируемых мерах по недопущению снижения численности занятого населения. Руководству Дагестана - представить в Минтруд перечень мероприятий, обеспечивающих восстановление численности занятого населения.
"Минтруду на основании информации, полученной от регионов, представить предложения о корректировке региональных программ Республики Дагестан, Псковской, Кировской областей и Еврейской автономной области, предусматривающих комплексы мер по достижению показателей занятости населения на региональных рынках труда до допандемических значений", - добавляется в сообщении.
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