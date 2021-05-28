https://ria.ru/20210528/germaniya-1734539962.html

Вице-канцлер Германии призвал к международной изоляции Минска

Вице-канцлер Германии призвал к международной изоляции Минска - РИА Новости, 28.05.2021

Вице-канцлер Германии призвал к международной изоляции Минска

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к международной изоляции властей Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair из-за сообщения о минировании, об этом он... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:35

2021-05-28T10:35

2021-05-28T10:35

задержание основателя telegram-канала nexta

олаф шольц

ryanair

александр лукашенко

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к международной изоляции властей Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair из-за сообщения о минировании, об этом он заявил в интервью изданиям группы Funke."Режим в Минске нужно изолировать на международном уровне", - приводит его слова газета Berliner Morgenpost.Вице-канцлер также заявил, что, вынудив самолет приземлиться, президент Белоруссии Александр Лукашенко нарушил международное право.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210528/samolet-1734514789.html

https://ria.ru/20210527/sanktsii-1734503352.html

минск

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, олаф шольц, ryanair, александр лукашенко, минск, белоруссия, вильнюс, в мире