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Украинские силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.05.2021
Украинские силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:16
2021-05-28T17:16
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Всего за неделю зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным пунктам республики, применяя минометы калибрами 120, 82 и 60 миллиметров, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказал Басурин.По его словам, в результате обстрелов на западе Донецка повреждены два дома, трансформаторная подстанция и газопровод.Ранее в ДНР заявили, что на предыдущей неделе украинские силовики 36 раз нарушили перемирие в Донбассе.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/lavrov-1734452505.html
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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

Украинские силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

17:16 28.05.2021
 
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Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Всего за неделю зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным пунктам республики, применяя минометы калибрами 120, 82 и 60 миллиметров, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказал Басурин.
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По его словам, в результате обстрелов на западе Донецка повреждены два дома, трансформаторная подстанция и газопровод.
Ранее в ДНР заявили, что на предыдущей неделе украинские силовики 36 раз нарушили перемирие в Донбассе.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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