https://ria.ru/20210528/dividendy-1734537755.html
"Алроса" направит Якутии свыше 20 млрд рублей в виде дивидендов
"Алроса" направит Якутии свыше 20 млрд рублей в виде дивидендов - РИА Новости, 28.05.2021
"Алроса" направит Якутии свыше 20 млрд рублей в виде дивидендов
"Алроса" по итогам 2020 года направит Якутии свыше 20 млрд рублей в виде дивидендов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:23
2021-05-28T10:23
2021-05-28T10:23
республика саха (якутия)
алроса
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ЯКУТСК, 28 мая – РИА Новости. "Алроса" по итогам 2020 года направит Якутии свыше 20 млрд рублей в виде дивидендов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Республике как акционеру принадлежит 25% акций компании, восьми районам в совокупности – еще 8%. Исходя из этого Республика Саха (Якутия) получит около 17,6 миллиарда рублей в виде дивидендов по итогам 2020 года. Помимо этого, восемь улусов, которым принадлежат пакеты акций компании, получат в качестве дивидендов более 5,6 миллиарда рублей", - рассказали в пресс-службе.Как отметили в "Алросе", за первое полугодие 2020 года компания не выплачивала дивиденды из-за отрицательного свободного денежного потока (free cash flow).В 2020 году "Алроса" обеспечила 23% налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. В 2018 и 2019 годах компания выплатила акционерам в качестве дивидендов 138 миллиардов рублей."Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи сейчас превышает 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании — Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия — 25%, а также ее улусы (районы) — 8%, в свободном обращении почти 34% акций.
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алроса
ЯКУТСК, 28 мая – РИА Новости.
"Алроса
" по итогам 2020 года направит Якутии свыше 20 млрд рублей в виде дивидендов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Республике как акционеру принадлежит 25% акций компании, восьми районам в совокупности – еще 8%. Исходя из этого Республика Саха (Якутия) получит около 17,6 миллиарда рублей в виде дивидендов по итогам 2020 года. Помимо этого, восемь улусов, которым принадлежат пакеты акций компании, получат в качестве дивидендов более 5,6 миллиарда рублей", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в "Алросе", за первое полугодие 2020 года компания не выплачивала дивиденды из-за отрицательного свободного денежного потока (free cash flow).
"Сумма дивидендов за 2021 год будет определяться исходя из размера свободного денежного потока компании и уровня долговой нагрузки по итогам каждого полугодия согласно действующей дивидендной политике", - уточнили в пресс-службе.
В 2020 году "Алроса" обеспечила 23% налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. В 2018 и 2019 годах компания выплатила акционерам в качестве дивидендов 138 миллиардов рублей.
"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи сейчас превышает 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании — Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия — 25%, а также ее улусы (районы) — 8%, в свободном обращении почти 34% акций.