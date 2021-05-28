https://ria.ru/20210528/diplomaty-1734614359.html

В Литве считают высылаемых белорусских дипломатов разведчиками

В Литве считают высылаемых белорусских дипломатов разведчиками - РИА Новости, 28.05.2021

В Литве считают высылаемых белорусских дипломатов разведчиками

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что два высылаемых из республики сотрудника белорусского дипведомства якобы являются офицерами разведки,... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:10

2021-05-28T16:10

2021-05-28T16:10

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ryanair

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минск

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что два высылаемых из республики сотрудника белорусского дипведомства якобы являются офицерами разведки, работавшими под дипломатическим прикрытием.Ранее МИД Литвы сообщил, что республика объявила двух сотрудников посольства Белоруссии в Вильнюсе персонами нон-грата, так как они осуществляли деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им предписано покинуть Литву в течение семи дней."Двух белорусских офицеров разведки, работавших под дипломатическим прикрытием, попросили покинуть Литву. Нет, спасибо и до свидания", - написал Ландсбергис в Twitter.В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Это произошло после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. В связи с заменой флага посол Латвии в Минске был вызван в белорусский МИД, ему была вручена нота протеста. Послу было предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу - в течение 48 часов. В МИД Латвии в свою очередь заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210527/ataki-1734330556.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/1730391709.html

минск

белоруссия

вильнюс

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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, telegram (приложение), мид литвы, минск, белоруссия, вильнюс, в мире