Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520562.html
Чижов призвал Евросоюз активизировать диалог с Россией
Чижов призвал Евросоюз активизировать диалог с Россией - РИА Новости, 28.05.2021
Чижов призвал Евросоюз активизировать диалог с Россией
Москва готова к активизации диалога с Евросоюзом, но неизвестно, когда до этого дозреет сам Брюссель, сказал РИА Новости постоянный представитель России при... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T07:16
2021-05-28T09:26
россия
владимир чижов
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152928/55/1529285526_0:0:2664:1500_1920x0_80_0_0_adf7e79ea32b8711b71c8df97526aa6d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Москва готова к активизации диалога с Евросоюзом, но неизвестно, когда до этого дозреет сам Брюссель, сказал РИА Новости постоянный представитель России при объединении Владимир Чижов.Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.Отношения с партнерами ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции и периодически продлевает их. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.
https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520246.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152928/55/1529285526_0:0:2664:1998_1920x0_80_0_0_363307fac45207abf6d4a470df072ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир чижов, евросоюз, в мире

Чижов призвал Евросоюз активизировать диалог с Россией

07:16 28.05.2021 (обновлено: 09:26 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Москва готова к активизации диалога с Евросоюзом, но неизвестно, когда до этого дозреет сам Брюссель, сказал РИА Новости постоянный представитель России при объединении Владимир Чижов.

"Россия, как известно, ни одной двери не закрывала, ни одного шлагбаума не опускала. <...> Если им поможет определиться президент США Джо Байден по итогам своего пребывания в Женеве ну что ж, хорошо", — сказал он.

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.
Отношения с партнерами ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции и периодически продлевает их. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
07:05
Чижов: принципы ЕС в отношениях с Россией не отвечают актуальной ситуации
 
РоссияВладимир ЧижовЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
23:16Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Лента новостейМолния