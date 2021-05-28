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Чижов призвал Евросоюз активизировать диалог с Россией
Чижов призвал Евросоюз активизировать диалог с Россией - РИА Новости, 28.05.2021
Чижов призвал Евросоюз активизировать диалог с Россией
Москва готова к активизации диалога с Евросоюзом, но неизвестно, когда до этого дозреет сам Брюссель, сказал РИА Новости постоянный представитель России при... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T07:16
2021-05-28T07:16
2021-05-28T09:26
россия
владимир чижов
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Москва готова к активизации диалога с Евросоюзом, но неизвестно, когда до этого дозреет сам Брюссель, сказал РИА Новости постоянный представитель России при объединении Владимир Чижов.Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.Отношения с партнерами ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции и периодически продлевает их. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.
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россия, владимир чижов, евросоюз, в мире