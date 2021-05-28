https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520400.html

Чижов: в ЕС есть понимание, что он связан с Россией общим будущим

Чижов: в ЕС есть понимание, что он связан с Россией общим будущим - РИА Новости, 28.05.2021

Чижов: в ЕС есть понимание, что он связан с Россией общим будущим

В Евросоюзе есть понимание того, что он связан с Россией общим будущим, хорошо, если это будет отражено в докладе Еврокомиссии по отношениям ЕС и РФ к следующем РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T07:14

2021-05-28T07:14

2021-05-28T07:17

россия

владимир чижов

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. В Евросоюзе есть понимание того, что он связан с Россией общим будущим, хорошо, если это будет отражено в докладе Еврокомиссии по отношениям ЕС и РФ к следующем саммиту, сказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.По итогам саммита глав государств Евросоюза, который прошёл в начале недели, Еврокомиссии и главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю было поручено подготовить доклад по отношениям России и ЕС. Срок – месяц, к следующему заседанию лидеров стран союза, которое состоится в конце июня, напомнил Чижов.

https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520246.html

россия

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россия, владимир чижов, евросоюз, в мире