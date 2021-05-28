https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520400.html
Чижов: в ЕС есть понимание, что он связан с Россией общим будущим
Чижов: в ЕС есть понимание, что он связан с Россией общим будущим - РИА Новости, 28.05.2021
Чижов: в ЕС есть понимание, что он связан с Россией общим будущим
В Евросоюзе есть понимание того, что он связан с Россией общим будущим, хорошо, если это будет отражено в докладе Еврокомиссии по отношениям ЕС и РФ к следующем РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T07:14
2021-05-28T07:14
2021-05-28T07:17
россия
владимир чижов
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338428_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_a8d348e976e92bb2f6bea0870b49eab7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. В Евросоюзе есть понимание того, что он связан с Россией общим будущим, хорошо, если это будет отражено в докладе Еврокомиссии по отношениям ЕС и РФ к следующем саммиту, сказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.По итогам саммита глав государств Евросоюза, который прошёл в начале недели, Еврокомиссии и главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю было поручено подготовить доклад по отношениям России и ЕС. Срок – месяц, к следующему заседанию лидеров стран союза, которое состоится в конце июня, напомнил Чижов.
https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520246.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/84/1555338428_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_7d130705a0b923178ec117d8d5d35279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир чижов, евросоюз, в мире