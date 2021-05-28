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Чижов: в ЕС есть понимание, что он связан с Россией общим будущим
Чижов: в ЕС есть понимание, что он связан с Россией общим будущим - РИА Новости, 28.05.2021
Чижов: в ЕС есть понимание, что он связан с Россией общим будущим
В Евросоюзе есть понимание того, что он связан с Россией общим будущим, хорошо, если это будет отражено в докладе Еврокомиссии по отношениям ЕС и РФ к следующем РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T07:14
2021-05-28T07:17
россия
владимир чижов
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. В Евросоюзе есть понимание того, что он связан с Россией общим будущим, хорошо, если это будет отражено в докладе Еврокомиссии по отношениям ЕС и РФ к следующем саммиту, сказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.По итогам саммита глав государств Евросоюза, который прошёл в начале недели, Еврокомиссии и главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю было поручено подготовить доклад по отношениям России и ЕС. Срок – месяц, к следующему заседанию лидеров стран союза, которое состоится в конце июня, напомнил Чижов.
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россия, владимир чижов, евросоюз, в мире

Чижов: в ЕС есть понимание, что он связан с Россией общим будущим

07:14 28.05.2021 (обновлено: 07:17 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. В Евросоюзе есть понимание того, что он связан с Россией общим будущим, хорошо, если это будет отражено в докладе Еврокомиссии по отношениям ЕС и РФ к следующем саммиту, сказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
По итогам саммита глав государств Евросоюза, который прошёл в начале недели, Еврокомиссии и главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю было поручено подготовить доклад по отношениям России и ЕС. Срок – месяц, к следующему заседанию лидеров стран союза, которое состоится в конце июня, напомнил Чижов.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
07:05
Чижов: принципы ЕС в отношениях с Россией не отвечают актуальной ситуации
"Кстати, Урсула фон дер Ляйен сказала ещё, что мы – Россия и Евросоюз – связаны общим будущим. Вот это уже серьезная констатация ситуации. Надеюсь, что именно она отражает направление мысли, которое задаст тон того самого доклада – основы стратегического обзора по отношениям РФ и ЕС, – который должен увидеть свет к концу июня", - сказал Чижов.
 
РоссияВладимир ЧижовЕвросоюзВ мире
 
 
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