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Чижов: принципы ЕС в отношениях с Россией не отвечают актуальной ситуации
Чижов: принципы ЕС в отношениях с Россией не отвечают актуальной ситуации - РИА Новости, 28.05.2021
Чижов: принципы ЕС в отношениях с Россией не отвечают актуальной ситуации
Пять принципов", которых Евросоюз придерживается в отношениях с Россией, потеряли актуальность, сама Москва готова к диалогу с Брюсселем, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T07:05
2021-05-28T07:05
2021-05-28T07:42
россия
владимир чижов
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. "Пять принципов", которых Евросоюз придерживается в отношениях с Россией, потеряли актуальность, сама Москва готова к диалогу с Брюсселем, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, комментируя итоги встречи лидеров ЕС.В 2016 году Евросоюз принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Они, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для Брюсселя, и поддержка гражданского общества в России.Чижов привел в пример минские соглашения, соблюдения которых Брюссель требует от Москвы, не имеющей никаких обязательств поэтому вопросу. В то же время ЕС, напомнил дипломат, продолжает поддерживать Украину, где в открытую называют минские соглашения плохими и заявляют, что их можно терпеть лишь за то, что они обеспечивают продление санкций против России."Эта логика неизбежно заводит Евросоюз в тупик, выходить из которого ему давно пора", - указал дипломат.В то же время Чижов отметил, что в Брюсселе есть понимание того, что Европа связана с Россией общим будущем, о чем сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Вот это уже серьезная констатация ситуации. Надеюсь, что именно она отражает направление мысли, которое задаст тон того самого доклада – основы стратегического обзора по отношениям РФ и ЕС, – который должен увидеть свет к концу июня", - добавил постпред.Чижов также подчеркнул, что Россия готова к активизации диалога с Евросоюзом, однако пока неизвестно, когда до этого дозреет сам ЕС. Москва, по его словам, согласна на восстановление прежних форматов сотрудничества с Брюсселем, но можно было бы оценить и новые формы взаимодействия. "Но принципы, которые должны лежать в основе наших отношений, неизменны – это взаимное уважение, обоюдный учет интересов, равноправие и совместная ответственность за будущее нашего общего континента", - заключил дипломат.Евросоюз ввел индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц в марте 2014 года с формулировкой "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". С тех пор их регулярно продлевают каждые полгода.Сейчас в черном списке 177 граждан и 48 организаций.Помимо персональных санкций, действуют также секторальные экономические ограничения, которые увязаны с выполнением Минских соглашений.Москва не раз подчеркивала нелегитимность подобных мер.
https://ria.ru/20210527/es-1734396130.html
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россия, владимир чижов, евросоюз, в мире
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. "
Пять принципов", которых Евросоюз
придерживается в отношениях с Россией
, потеряли актуальность, сама Москва готова к диалогу с Брюсселем, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов
, комментируя итоги встречи лидеров ЕС.
В 2016 году Евросоюз принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Они, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для Брюсселя, и поддержка гражданского общества в России.
"То, что мы читаем в официальных заключениях прошедшего Евросовета (саммита глав государств ЕС - ред.), говорит о сохраняющейся приверженности наших партнеров пресловутым "пяти принципам" в отношениях с Россией. На сегодняшний день они, очевидно, не отвечают актуальной ситуации и взаимным потребностям", - сказал он.
Чижов привел в пример минские соглашения, соблюдения которых Брюссель требует от Москвы, не имеющей никаких обязательств поэтому вопросу. В то же время ЕС, напомнил дипломат, продолжает поддерживать Украину
, где в открытую называют минские соглашения плохими и заявляют, что их можно терпеть лишь за то, что они обеспечивают продление санкций против России.
"Эта логика неизбежно заводит Евросоюз в тупик, выходить из которого ему давно пора", - указал дипломат.
В то же время Чижов отметил, что в Брюсселе есть понимание того, что Европа связана с Россией общим будущем, о чем сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Вот это уже серьезная констатация ситуации. Надеюсь, что именно она отражает направление мысли, которое задаст тон того самого доклада – основы стратегического обзора по отношениям РФ и ЕС, – который должен увидеть свет к концу июня", - добавил постпред.
Чижов также подчеркнул, что Россия готова к активизации диалога с Евросоюзом, однако пока неизвестно, когда до этого дозреет сам ЕС. Москва, по его словам, согласна на восстановление прежних форматов сотрудничества с Брюсселем, но можно было бы оценить и новые формы взаимодействия. "Но принципы, которые должны лежать в основе наших отношений, неизменны – это взаимное уважение, обоюдный учет интересов, равноправие и совместная ответственность за будущее нашего общего континента", - заключил дипломат.
Евросоюз
ввел индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц в марте 2014 года с формулировкой "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". С тех пор их регулярно продлевают каждые полгода.
Сейчас в черном списке 177 граждан и 48 организаций.
Помимо персональных санкций, действуют также секторальные экономические ограничения, которые увязаны с выполнением Минских соглашений.
Москва не раз подчеркивала нелегитимность подобных мер.