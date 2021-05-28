https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520246.html

Чижов: принципы ЕС в отношениях с Россией не отвечают актуальной ситуации

Чижов: принципы ЕС в отношениях с Россией не отвечают актуальной ситуации - РИА Новости, 28.05.2021

Чижов: принципы ЕС в отношениях с Россией не отвечают актуальной ситуации

Пять принципов", которых Евросоюз придерживается в отношениях с Россией, потеряли актуальность, сама Москва готова к диалогу с Брюсселем, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T07:05

2021-05-28T07:05

2021-05-28T07:42

россия

владимир чижов

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. "Пять принципов", которых Евросоюз придерживается в отношениях с Россией, потеряли актуальность, сама Москва готова к диалогу с Брюсселем, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, комментируя итоги встречи лидеров ЕС.В 2016 году Евросоюз принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Они, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для Брюсселя, и поддержка гражданского общества в России.Чижов привел в пример минские соглашения, соблюдения которых Брюссель требует от Москвы, не имеющей никаких обязательств поэтому вопросу. В то же время ЕС, напомнил дипломат, продолжает поддерживать Украину, где в открытую называют минские соглашения плохими и заявляют, что их можно терпеть лишь за то, что они обеспечивают продление санкций против России."Эта логика неизбежно заводит Евросоюз в тупик, выходить из которого ему давно пора", - указал дипломат.В то же время Чижов отметил, что в Брюсселе есть понимание того, что Европа связана с Россией общим будущем, о чем сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Вот это уже серьезная констатация ситуации. Надеюсь, что именно она отражает направление мысли, которое задаст тон того самого доклада – основы стратегического обзора по отношениям РФ и ЕС, – который должен увидеть свет к концу июня", - добавил постпред.Чижов также подчеркнул, что Россия готова к активизации диалога с Евросоюзом, однако пока неизвестно, когда до этого дозреет сам ЕС. Москва, по его словам, согласна на восстановление прежних форматов сотрудничества с Брюсселем, но можно было бы оценить и новые формы взаимодействия. "Но принципы, которые должны лежать в основе наших отношений, неизменны – это взаимное уважение, обоюдный учет интересов, равноправие и совместная ответственность за будущее нашего общего континента", - заключил дипломат.Евросоюз ввел индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц в марте 2014 года с формулировкой "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". С тех пор их регулярно продлевают каждые полгода.Сейчас в черном списке 177 граждан и 48 организаций.Помимо персональных санкций, действуют также секторальные экономические ограничения, которые увязаны с выполнением Минских соглашений.Москва не раз подчеркивала нелегитимность подобных мер.

https://ria.ru/20210527/es-1734396130.html

https://ria.ru/20210525/makron-1733871661.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/frantsiya-1733851690.html

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россия, владимир чижов, евросоюз, в мире