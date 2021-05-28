https://ria.ru/20210528/deboshir-1734549595.html
Во Владивостоке снятый с самолета дебошир напал на полицейского
Во Владивостоке снятый с самолета дебошир напал на полицейского - РИА Новости, 28.05.2021
Во Владивостоке снятый с самолета дебошир напал на полицейского
Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из двух дебоширов, которых сняли с рейса Владивосток – Москва, напал на полицейского, сообщает... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:20
2021-05-28T11:20
2021-05-28T11:20
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564210677_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_29b76b5adbeb17737e6ad40ab7228b12.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из двух дебоширов, которых сняли с рейса Владивосток – Москва, напал на полицейского, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее в пятницу управление на транспорте МВД России по ДФО сообщило, что два пассажира рейса пронесли с собой на борт алкоголь и начали его распивать. Командир самолета решил отстранить нарушителей от полета, но те отказались выйти. Полицейские вывели их из самолета, и один из дебоширов ударил правоохранителя."Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", - говорится в сообщении.По информации следствия, 26 мая в аэропорту Владивостока были сняты с борта самолета два жителя Приморского края. Когда их вели в дежурную часть, один из мужчин нанес полицейскому удар.
https://ria.ru/20210528/deboshiry-1734518913.html
https://ria.ru/20210526/voronezh-1733936887.html
россия
москва
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564210677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_979d025e9ba06885bd3b5cf4b398f8d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, владивосток, происшествия