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Во Владивостоке снятый с самолета дебошир напал на полицейского
Во Владивостоке снятый с самолета дебошир напал на полицейского - РИА Новости, 28.05.2021
Во Владивостоке снятый с самолета дебошир напал на полицейского
Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из двух дебоширов, которых сняли с рейса Владивосток – Москва, напал на полицейского, сообщает... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:20
2021-05-28T11:20
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из двух дебоширов, которых сняли с рейса Владивосток – Москва, напал на полицейского, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее в пятницу управление на транспорте МВД России по ДФО сообщило, что два пассажира рейса пронесли с собой на борт алкоголь и начали его распивать. Командир самолета решил отстранить нарушителей от полета, но те отказались выйти. Полицейские вывели их из самолета, и один из дебоширов ударил правоохранителя."Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", - говорится в сообщении.По информации следствия, 26 мая в аэропорту Владивостока были сняты с борта самолета два жителя Приморского края. Когда их вели в дежурную часть, один из мужчин нанес полицейскому удар.
https://ria.ru/20210528/deboshiry-1734518913.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, владивосток, происшествия

Во Владивостоке снятый с самолета дебошир напал на полицейского

11:20 28.05.2021
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту Владивостока
Пассажиры в международном аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из двух дебоширов, которых сняли с рейса ВладивостокМосква, напал на полицейского, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее в пятницу управление на транспорте МВД России по ДФО сообщило, что два пассажира рейса пронесли с собой на борт алкоголь и начали его распивать. Командир самолета решил отстранить нарушителей от полета, но те отказались выйти. Полицейские вывели их из самолета, и один из дебоширов ударил правоохранителя.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
05:17
Во Владивостоке с рейса в Москву сняли двух дебоширов
"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", - говорится в сообщении.
По информации следствия, 26 мая в аэропорту Владивостока были сняты с борта самолета два жителя Приморского края. Когда их вели в дежурную часть, один из мужчин нанес полицейскому удар.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 11:10
Воронежский полицейский получил ранение во время схватки с дебоширом
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваВладивостокПроисшествия
 
 
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