https://ria.ru/20210528/deboshir-1734549595.html

Во Владивостоке снятый с самолета дебошир напал на полицейского

Во Владивостоке снятый с самолета дебошир напал на полицейского - РИА Новости, 28.05.2021

Во Владивостоке снятый с самолета дебошир напал на полицейского

Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из двух дебоширов, которых сняли с рейса Владивосток – Москва, напал на полицейского, сообщает... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:20

2021-05-28T11:20

2021-05-28T11:20

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из двух дебоширов, которых сняли с рейса Владивосток – Москва, напал на полицейского, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.Ранее в пятницу управление на транспорте МВД России по ДФО сообщило, что два пассажира рейса пронесли с собой на борт алкоголь и начали его распивать. Командир самолета решил отстранить нарушителей от полета, но те отказались выйти. Полицейские вывели их из самолета, и один из дебоширов ударил правоохранителя."Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", - говорится в сообщении.По информации следствия, 26 мая в аэропорту Владивостока были сняты с борта самолета два жителя Приморского края. Когда их вели в дежурную часть, один из мужчин нанес полицейскому удар.

https://ria.ru/20210528/deboshiry-1734518913.html

https://ria.ru/20210526/voronezh-1733936887.html

россия

москва

владивосток

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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, владивосток, происшествия