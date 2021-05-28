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В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак - РИА Новости, 28.05.2021
В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
Российская гражданка Мария Черных, невестка террориста из Сан-Бернардино в Калифорнии, получила условный срок за не связанный с терроризмом фиктивный брак,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T00:19
2021-05-28T00:19
россия
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в мире
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Российская гражданка Мария Черных, невестка террориста из Сан-Бернардино в Калифорнии, получила условный срок за не связанный с терроризмом фиктивный брак, говорится в решении суда, опубликованном в четверг.Дело длилось с 2016 года. Черных обвиняли в мошенничестве при подаче иммиграционных документов. Приговор неоднократно откладывался.Черных приговорили к трем годам условно и штрафу в 400 долларов. Приговор не упоминает о возможности ее депортации, которая обычно применяется в таких делах. Более того, судья постановил, чтобы власти вернули Черных ее российский паспорт.В деле содержатся многочисленные документы, которые суд решил засекретить, что обычно свидетельствует о сотрудничестве обвиняемого со следствием в обмен на мягкий приговор.Три родственника террориста из Сан-Бернардино Сайеда Ризвана Фарука: старший брат, жена брата и сестра жены брата (обе женщины — гражданки РФ) - были задержаны в апреле 2016 года, обвинения против них касались нарушения визового законодательства. Рахилю Фаруку и Татьяне Фарук грозило по пять лет тюрьмы, Марии Черных — до 25 лет тюрьмы и депортация из США.Сайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик застрелили 2 декабря 2015 года 14 человек в Сан-Бернардино, через несколько часов после этого супруги были застрелены в перестрелке с ФБР. Незадолго до теракта террористы заявили, что действуют от имени террористической группировки "Исламское государство"*.В обвинительном заключении говорилось, что Мария Черных вышла замуж за гражданина США Энрике Маркеса, чтобы получить иммиграционный статус в стране, а ее сестра с мужем ей помогали. Маркес и Фарук были свидетелями на свадьбе Рахиля Фарука, брата будущего террориста, который взял в жены гражданку России Татьяну Черных. По данным обвинения, в 2014 году Маркес женился на родной сестре Татьяны — Марии Черных и публично говорил друзьям, что брак фиктивный и направлен на то, чтобы Черных получила право на проживание в США. *Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210512/terrorizm-1731886820.html
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россия, сша, в мире

В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак

00:19 28.05.2021
 
© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Flickr / Roger
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Российская гражданка Мария Черных, невестка террориста из Сан-Бернардино в Калифорнии, получила условный срок за не связанный с терроризмом фиктивный брак, говорится в решении суда, опубликованном в четверг.
Дело длилось с 2016 года. Черных обвиняли в мошенничестве при подаче иммиграционных документов. Приговор неоднократно откладывался.
Черных приговорили к трем годам условно и штрафу в 400 долларов. Приговор не упоминает о возможности ее депортации, которая обычно применяется в таких делах. Более того, судья постановил, чтобы власти вернули Черных ее российский паспорт.
В деле содержатся многочисленные документы, которые суд решил засекретить, что обычно свидетельствует о сотрудничестве обвиняемого со следствием в обмен на мягкий приговор.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 09:34
В МИД рассказали об опасности использования террористами социальных сетей
Три родственника террориста из Сан-Бернардино Сайеда Ризвана Фарука: старший брат, жена брата и сестра жены брата (обе женщины — гражданки РФ) - были задержаны в апреле 2016 года, обвинения против них касались нарушения визового законодательства. Рахилю Фаруку и Татьяне Фарук грозило по пять лет тюрьмы, Марии Черных — до 25 лет тюрьмы и депортация из США.
Сайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик застрелили 2 декабря 2015 года 14 человек в Сан-Бернардино, через несколько часов после этого супруги были застрелены в перестрелке с ФБР. Незадолго до теракта террористы заявили, что действуют от имени террористической группировки "Исламское государство"*.
В обвинительном заключении говорилось, что Мария Черных вышла замуж за гражданина США Энрике Маркеса, чтобы получить иммиграционный статус в стране, а ее сестра с мужем ей помогали. Маркес и Фарук были свидетелями на свадьбе Рахиля Фарука, брата будущего террориста, который взял в жены гражданку России Татьяну Черных. По данным обвинения, в 2014 году Маркес женился на родной сестре Татьяны — Марии Черных и публично говорил друзьям, что брак фиктивный и направлен на то, чтобы Черных получила право на проживание в США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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