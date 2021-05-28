https://ria.ru/20210528/benzin-1734514359.html
Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин - РИА Новости, 28.05.2021
Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
Цены на бензин растут каждый год. Тем не менее, есть способы уменьшить траты на него. Для этого стоит соблюдать несколько важных правил, рассказал агентству... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T01:17
2021-05-28T01:17
2021-05-28T01:17
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Цены на бензин растут каждый год. Тем не менее, есть способы уменьшить траты на него. Для этого стоит соблюдать несколько важных правил, рассказал агентству "Прайм" экономический эксперт Роман Алеев.Эксперт сразу же напоминает, что технически исправная машина, без протечек будет расходовать меньше топлива.Кроме того, следует учитывать и вес автомобиля - чем он больше, тем выше расход топлива. Возможно, вам нужно снять багажник на крыше или разгрузить забитый задний багажник, чтобы облегчить авто и снизить расходы на бензин.
https://ria.ru/20210527/benzin-1734348526.html
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