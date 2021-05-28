https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734643906.html

Сообщений о минировании самолета Ryanair было несколько, заявили в Минске

Сообщений о минировании самолета Ryanair было несколько, заявили в Минске - РИА Новости, 28.05.2021

Сообщений о минировании самолета Ryanair было несколько, заявили в Минске

Сообщений о ложном минировании борта Ryanair, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько, и отправлены... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T17:54

2021-05-28T17:54

2021-05-28T21:23

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

в мире

белоруссия

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Сообщений о ложном минировании борта Ryanair, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько, и отправлены они были в разное время, говорится в заявлении на сайте Следственного комитета Белоруссии.Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сообщения о минировании рейса Ryanair поступили "из-за рубежа, из Швейцарии" одновременно в Афины, Вильнюс и Минск. Между тем швейцарский провайдер ProtonMail утверждает, что письмо о якобы заложенной бомбе было отправлено после разворота самолета в сторону Минска."Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о "минировании" самолета, поступивших посредством Швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько – в 12.25 и в 12.56 (совпадает с мск – ред.). В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия", - говорится в заявлении.В нем отмечается, что упомянутый почтовый сервис "уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры" Белоруссии. "В связи с этим дополнительно прорабатывается вопрос о направлении в органы прокуратуры Швейцарии всех ранее попавших в поле зрения правоохранителей реквизитов ProtonMail в сообщениях о ложном минировании. С начала прошлого года зафиксировано уже 14 таких инцидентов", - говорится в заявлении.В СК также обратили внимание, что за последние два года возбуждено более 200 уголовных дел о ложном минировании более 1000 объектов инфраструктуры в Белоруссии, в том числе - 15 уголовных дел по фактам "минирования" аэропорта в Минске и бортов самолетов.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210526/piratstvo-1734288581.html

https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734594047.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, в мире, белоруссия