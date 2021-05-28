Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734643906.html
Сообщений о минировании самолета Ryanair было несколько, заявили в Минске
Сообщений о минировании самолета Ryanair было несколько, заявили в Минске - РИА Новости, 28.05.2021
Сообщений о минировании самолета Ryanair было несколько, заявили в Минске
Сообщений о ложном минировании борта Ryanair, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько, и отправлены... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:54
2021-05-28T21:23
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
в мире
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733687710_0:289:2961:1955_1920x0_80_0_0_738bfaed28467256c3fa0da7e6970c18.jpg
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Сообщений о ложном минировании борта Ryanair, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько, и отправлены они были в разное время, говорится в заявлении на сайте Следственного комитета Белоруссии.Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сообщения о минировании рейса Ryanair поступили "из-за рубежа, из Швейцарии" одновременно в Афины, Вильнюс и Минск. Между тем швейцарский провайдер ProtonMail утверждает, что письмо о якобы заложенной бомбе было отправлено после разворота самолета в сторону Минска."Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о "минировании" самолета, поступивших посредством Швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько – в 12.25 и в 12.56 (совпадает с мск – ред.). В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия", - говорится в заявлении.В нем отмечается, что упомянутый почтовый сервис "уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры" Белоруссии. "В связи с этим дополнительно прорабатывается вопрос о направлении в органы прокуратуры Швейцарии всех ранее попавших в поле зрения правоохранителей реквизитов ProtonMail в сообщениях о ложном минировании. С начала прошлого года зафиксировано уже 14 таких инцидентов", - говорится в заявлении.В СК также обратили внимание, что за последние два года возбуждено более 200 уголовных дел о ложном минировании более 1000 объектов инфраструктуры в Белоруссии, в том числе - 15 уголовных дел по фактам "минирования" аэропорта в Минске и бортов самолетов.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210526/piratstvo-1734288581.html
https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734594047.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733687710_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_93672ed2854c1da39525b03473233f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, в мире, белоруссия

Сообщений о минировании самолета Ryanair было несколько, заявили в Минске

17:54 28.05.2021 (обновлено: 21:23 28.05.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Сообщений о ложном минировании борта Ryanair, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько, и отправлены они были в разное время, говорится в заявлении на сайте Следственного комитета Белоруссии.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сообщения о минировании рейса Ryanair поступили "из-за рубежа, из Швейцарии" одновременно в Афины, Вильнюс и Минск. Между тем швейцарский провайдер ProtonMail утверждает, что письмо о якобы заложенной бомбе было отправлено после разворота самолета в сторону Минска.
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 16:48
Президент Австрии назвал инцидент с рейсом Ryanair воздушным пиратством
"Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о "минировании" самолета, поступивших посредством Швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько – в 12.25 и в 12.56 (совпадает с мск – ред.). В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что упомянутый почтовый сервис "уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры" Белоруссии. "В связи с этим дополнительно прорабатывается вопрос о направлении в органы прокуратуры Швейцарии всех ранее попавших в поле зрения правоохранителей реквизитов ProtonMail в сообщениях о ложном минировании. С начала прошлого года зафиксировано уже 14 таких инцидентов", - говорится в заявлении.
В СК также обратили внимание, что за последние два года возбуждено более 200 уголовных дел о ложном минировании более 1000 объектов инфраструктуры в Белоруссии, в том числе - 15 уголовных дел по фактам "минирования" аэропорта в Минске и бортов самолетов.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 14:33
"Браво, гении!" Французы возмутились запретом на полеты над Белоруссией
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairВ миреБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
23:16Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Лента новостейМолния