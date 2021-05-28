https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734638505.html

"Белавиа" приостановила рейсы в ряд европейских городов

"Белавиа" приостановила рейсы в ряд европейских городов - РИА Новости, 28.05.2021

"Белавиа" приостановила рейсы в ряд европейских городов

Белорусская авиакомпания "Белавиа" приостановила рейсы в Белград, Будапешт и Кишинев, а в Ларнаку и Стамбул прорабатываются новые воздушные маршруты, сообщила в РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T17:31

2021-05-28T17:31

2021-05-28T17:43

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" приостановила рейсы в Белград, Будапешт и Кишинев, а в Ларнаку и Стамбул прорабатываются новые воздушные маршруты, сообщила в пятницу пресс-служба компании.Отмечается, что приостановка рейсов по трем направлениям с 29 мая 2021 года по 30 июня текущего года связана с запретами властей ЕС и Украины на использование воздушного пространства."Специалисты авиакомпании проводят расчеты возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введенные запреты, с целью определения возможности их выполнения", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, регулярные рейсы в Стамбул и Ларнаку в связи с необходимостью облета воздушного пространства ряда стран планируется выполнять по измененному расписанию."Авиакомпания направляет все силы на решение данной ситуации. Пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или оформить возврат денежных средств в течение года с момента приобретения билета или полета по одному направлению транзитного маршрута", - добавили в пресс-службе.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу гражданку России Софью Сапегу задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом, включая экономические и секторальные. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.

https://ria.ru/20210527/belavia-1734374475.html

https://ria.ru/20210526/piratstvo-1734288581.html

https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734594047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ryanair, белоруссия, в мире, белавиа