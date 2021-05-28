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Европейский вещательный союз приостановил членство Белоруссии
Европейский вещательный союз приостановил членство Белоруссии - РИА Новости, 28.05.2021
Европейский вещательный союз приостановил членство Белоруссии
Европейский вещательный союз (EBU) приостановил членство Белтелерадиокомпании из-за проблем со свободой слова в республике, говорится в заявлении организации,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:30
2021-05-28T16:55
задержание основателя telegram-канала nexta
евровидение-2021
минск
ebu
медиа
европейский вещательный союз
белоруссия
в мире
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ЖЕНЕВА, 28 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Европейский вещательный союз (EBU) приостановил членство Белтелерадиокомпании из-за проблем со свободой слова в республике, говорится в заявлении организации, опубликованном по итогам заседания Исполнительного совета.EBU внимательно следит за деятельностью медиахолдинга."В последние недели мы были особенно встревожены тем, что в эфир выходили интервью, полученные, очевидно, под давлением. Мы также следили за другими передачами Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные и совершенно исключительные опасения", — отметили там.Европейский вещательный союз также призвал компанию отстаивать такие ценности, как независимость и подотчетность.У холдинга будет две недели на ответ, прежде чем решение вступит в силу.Ранее Белоруссию не допустили на Евровидение-2021. Причиной стал тот факт, что песня группы "Галасы 3Места", по мнению организаторов мероприятия, нарушала правила. В ней усмотрели политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз.Позднее Белтелерадиокомпания сообщила РИА Новости, что новую композицию уже выбрали — ее отправят на рассмотрение. Однако в тот же день в EBU заявили, что Минск не будет участвовать в конкурсе — песня также не соответствует критериям.
https://ria.ru/20210527/lavrov-1734440502.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, евровидение-2021, минск, ebu, медиа, европейский вещательный союз , белоруссия, в мире

Европейский вещательный союз приостановил членство Белоруссии

15:30 28.05.2021 (обновлено: 16:55 28.05.2021)
 
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini Штаб-квартира Европейского вещательного союза
Штаб-квартира Европейского вещательного союза - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini 
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ЖЕНЕВА, 28 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Европейский вещательный союз (EBU) приостановил членство Белтелерадиокомпании из-за проблем со свободой слова в республике, говорится в заявлении организации, опубликованном по итогам заседания Исполнительного совета.
EBU внимательно следит за деятельностью медиахолдинга.
"В последние недели мы были особенно встревожены тем, что в эфир выходили интервью, полученные, очевидно, под давлением. Мы также следили за другими передачами Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные и совершенно исключительные опасения", — отметили там.
Европейский вещательный союз также призвал компанию отстаивать такие ценности, как независимость и подотчетность.
У холдинга будет две недели на ответ, прежде чем решение вступит в силу.
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Позднее Белтелерадиокомпания сообщила РИА Новости, что новую композицию уже выбрали — ее отправят на рассмотрение. Однако в тот же день в EBU заявили, что Минск не будет участвовать в конкурсе — песня также не соответствует критериям.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaЕвровидение-2021МинскEBUМедиаЕвропейский вещательный союзБелоруссияВ мире
 
 
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