ЕК пообещала Белоруссии три миллиарда евро в случае смены власти
14:09 28.05.2021 (обновлено: 21:36 28.05.2021)
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
БРЮССЕЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Еврокомиссия представила Совету стран ЕС план экономической поддержки "демократической Белоруссии" на сумму до трех миллиардов евро.
Как сообщила на брифинге представитель пресс-службы Европейской комиссии, ее глава Урсула фон дер Ляйен написала письмо экс-кандидату в президенты республики Светлане Тихановской.
"Глава Еврокомиссии заявила о готовности ЕС участвовать в сопровождении демократической трансформации в Белоруссии", — сказала она.
По ее словам, инвестиционный план содержит кредиты и гранты и должен осуществляться вместе с международными финансовыми институтами.
"Цель — позволить Белоруссии развиваться, стабилизировать свою экономику, реформировать и демократизировать свои институты, стимулировать экономические реформы. Это должно позволить усилить экономическую устойчивость, создать новые рабочие места", — пояснила представитель ЕК.
Она уточнила, что Евросоюз активизирует этот план, как только Минск "начнет демократическую трансформацию". По ее словам, это решение свидетельствует о том, что "Евросоюз находится на стороне белорусского народа".
Ситуация в Белоруссии
В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, силовики использовали спецсредства и спецтехнику, в столкновениях с полицией погибли несколько человек. В феврале в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.
Оппозиция считает, что летом выиграла Тихановская, требует нового голосования и настаивает на расширении международных санкций в отношении Минска, принятых ранее западными странами. Против Тихановской и некоторых лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования.
Сама Тихановская после выборов уехала в Литву, ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. В начале марта белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики. Однако Вильнюс отказал Минску в выдаче Тихановской.