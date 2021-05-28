https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734588505.html

ЕК пообещала Белоруссии три миллиарда евро в случае смены власти

ЕК пообещала Белоруссии три миллиарда евро в случае смены власти - РИА Новости, 28.05.2021

ЕК пообещала Белоруссии три миллиарда евро в случае смены власти

Еврокомиссия представила Совету стран ЕС план экономической поддержки "демократической Белоруссии" на сумму до трех миллиардов евро. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:09

2021-05-28T14:09

2021-05-28T21:36

светлана тихановская

урсула фон дер ляйен

александр лукашенко

еврокомиссия

евросоюз

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Еврокомиссия представила Совету стран ЕС план экономической поддержки "демократической Белоруссии" на сумму до трех миллиардов евро.Как сообщила на брифинге представитель пресс-службы Европейской комиссии, ее глава Урсула фон дер Ляйен написала письмо экс-кандидату в президенты республики Светлане Тихановской."Глава Еврокомиссии заявила о готовности ЕС участвовать в сопровождении демократической трансформации в Белоруссии", — сказала она.По ее словам, инвестиционный план содержит кредиты и гранты и должен осуществляться вместе с международными финансовыми институтами.Она уточнила, что Евросоюз активизирует этот план, как только Минск "начнет демократическую трансформацию". По ее словам, это решение свидетельствует о том, что "Евросоюз находится на стороне белорусского народа".Ситуация в БелоруссииВ начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, силовики использовали спецсредства и спецтехнику, в столкновениях с полицией погибли несколько человек. В феврале в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.Оппозиция считает, что летом выиграла Тихановская, требует нового голосования и настаивает на расширении международных санкций в отношении Минска, принятых ранее западными странами. Против Тихановской и некоторых лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования.Сама Тихановская после выборов уехала в Литву, ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. В начале марта белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики. Однако Вильнюс отказал Минску в выдаче Тихановской.

https://ria.ru/20210527/belorussiya-1734396027.html

https://ria.ru/20210526/tikhanovskaya-1733940877.html

https://ria.ru/20210527/stoltenberg-1734505291.html

белоруссия

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светлана тихановская, урсула фон дер ляйен, александр лукашенко, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире