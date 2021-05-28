https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734578106.html

Суд в Минске отклонил жалобу адвоката на задержание Сапеги

Суд в Минске отклонил жалобу адвоката на задержание Сапеги - РИА Новости, 28.05.2021

Суд в Минске отклонил жалобу адвоката на задержание Сапеги

Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Филанович. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:14

2021-05-28T13:14

2021-05-28T14:31

роман протасевич

telegram (приложение)

вильнюс

афины

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

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белоруссия

в мире

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МИНСК, 28 мая — РИА Новости. Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Филанович.Заседание прошло в закрытом режиме.От дальнейших комментариев юрист отказался.Ранее Филанович подал жалобу в Следственный комитет Белоруссии на задержание его подзащитной.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании — оно оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним на борту находилась и россиянка Софья Сапега.По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания девушки продлили на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ показали видео, на котором Сапега призналась, что она — редактор Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. В республике этот ресурс и его "дочек" в регионах признали экстремистскими.

https://ria.ru/20210526/sapega-1733921835.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/sapega-1733920360.html

вильнюс

афины

россия

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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