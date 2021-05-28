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Суд в Минске отклонил жалобу адвоката на задержание Сапеги
Суд в Минске отклонил жалобу адвоката на задержание Сапеги - РИА Новости, 28.05.2021
Суд в Минске отклонил жалобу адвоката на задержание Сапеги
Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Филанович. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:14
2021-05-28T13:14
2021-05-28T14:31
роман протасевич
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софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 28 мая — РИА Новости. Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Филанович.Заседание прошло в закрытом режиме.От дальнейших комментариев юрист отказался.Ранее Филанович подал жалобу в Следственный комитет Белоруссии на задержание его подзащитной.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании — оно оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним на борту находилась и россиянка Софья Сапега.По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания девушки продлили на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ показали видео, на котором Сапега призналась, что она — редактор Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. В республике этот ресурс и его "дочек" в регионах признали экстремистскими.
https://ria.ru/20210526/sapega-1733921835.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/sapega-1733920360.html
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роман протасевич, telegram (приложение), вильнюс, афины, софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, белоруссия, в мире, минск