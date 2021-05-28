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Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении Запада
Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении Запада - РИА Новости, 28.05.2021
Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении Запада
Белоруссия столкнулась с беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада, заявил премьер республики Роман Головченко. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:58
2021-05-28T12:16
роман головченко
жозеп боррель
кгб белоруссии
александр лукашенко
снг
евросоюз
португалия
белоруссия
сша
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Белоруссия столкнулась с беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада, заявил премьер республики Роман Головченко.В пятницу в Минске проходит заседание Совета глав правительств (СГП) стран-участниц СНГ. Утром с участниками заседания встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого начались переговоры СГП СНГ в узком составе."Как прогнозировал президент нашей страны, коронавирус вылился в попытки передела влияния в мире, для чего в ход идут все доступные инструменты. К сожалению, в условиях монополярного мира, где право сильного довлеет над правом международным, страны, нацеленные на соблюдение национальных интересов, социально-экономическую стабильность, сталкиваются с попытками подрыва сложившихся систем через давление и откровенное вмешательство. С таким беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада столкнулась и Беларусь", - заявил Головченко.Как указал премьер, добрососедские и взаимовыгодные экономические связи становятся заложниками "двойных стандартов, эмоций и геополитических интриг". По его словам, в таких условиях тем ценнее сотрудничество "с настоящими друзьями и наиболее близкими партнерами, которыми для Беларуси, безусловно, становятся страны СНГ"."Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции. Государства Содружества обладают колоссальным потенциалом, по многим направлениям наши экономики взаимодополняемы и самодостаточны. Активно продолжая расширять многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризис", - добавил премьер-министр республики.Ранее по итогам неформальной встречи европейских министров иностранных дел в Португалии глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что четвертый пакет персональных санкций по Белоруссии практически готов, он может быть утвержден до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Белорусские власти неоднократно заявляли, что Запад вмешивается в дела республики и что с территории западных стран координируются акции протеста. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции.
https://ria.ru/20210527/belorussiya-1734488049.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/borrel-1734414397.html
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роман головченко, жозеп боррель, кгб белоруссии, александр лукашенко, снг, евросоюз, португалия, белоруссия, сша, в мире

Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении Запада

11:58 28.05.2021 (обновлено: 12:16 28.05.2021)
 
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Белоруссия столкнулась с беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада, заявил премьер республики Роман Головченко.
В пятницу в Минске проходит заседание Совета глав правительств (СГП) стран-участниц СНГ. Утром с участниками заседания встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого начались переговоры СГП СНГ в узком составе.
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Чижов назвал позицию Запада по Белоруссии "странной и чудовищной"
"Как прогнозировал президент нашей страны, коронавирус вылился в попытки передела влияния в мире, для чего в ход идут все доступные инструменты. К сожалению, в условиях монополярного мира, где право сильного довлеет над правом международным, страны, нацеленные на соблюдение национальных интересов, социально-экономическую стабильность, сталкиваются с попытками подрыва сложившихся систем через давление и откровенное вмешательство. С таким беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада столкнулась и Беларусь", - заявил Головченко.
Как указал премьер, добрососедские и взаимовыгодные экономические связи становятся заложниками "двойных стандартов, эмоций и геополитических интриг". По его словам, в таких условиях тем ценнее сотрудничество "с настоящими друзьями и наиболее близкими партнерами, которыми для Беларуси, безусловно, становятся страны СНГ".
"Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции. Государства Содружества обладают колоссальным потенциалом, по многим направлениям наши экономики взаимодополняемы и самодостаточны. Активно продолжая расширять многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризис", - добавил премьер-министр республики.
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Ранее по итогам неформальной встречи европейских министров иностранных дел в Португалии глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что четвертый пакет персональных санкций по Белоруссии практически готов, он может быть утвержден до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Белорусские власти неоднократно заявляли, что Запад вмешивается в дела республики и что с территории западных стран координируются акции протеста. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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Глава МИД Белоруссии назвал цель санкций Запада
 
Роман ГоловченкоЖозеп БоррельКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоСНГЕвросоюзПортугалияБелоруссияСШАВ мире
 
 
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