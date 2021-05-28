Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении Запада
11:58 28.05.2021 (обновлено: 12:16 28.05.2021)
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Белоруссия столкнулась с беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада, заявил премьер республики Роман Головченко.
В пятницу в Минске проходит заседание Совета глав правительств (СГП) стран-участниц СНГ. Утром с участниками заседания встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого начались переговоры СГП СНГ в узком составе.
"Как прогнозировал президент нашей страны, коронавирус вылился в попытки передела влияния в мире, для чего в ход идут все доступные инструменты. К сожалению, в условиях монополярного мира, где право сильного довлеет над правом международным, страны, нацеленные на соблюдение национальных интересов, социально-экономическую стабильность, сталкиваются с попытками подрыва сложившихся систем через давление и откровенное вмешательство. С таким беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада столкнулась и Беларусь", - заявил Головченко.
Как указал премьер, добрососедские и взаимовыгодные экономические связи становятся заложниками "двойных стандартов, эмоций и геополитических интриг". По его словам, в таких условиях тем ценнее сотрудничество "с настоящими друзьями и наиболее близкими партнерами, которыми для Беларуси, безусловно, становятся страны СНГ".
"Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции. Государства Содружества обладают колоссальным потенциалом, по многим направлениям наши экономики взаимодополняемы и самодостаточны. Активно продолжая расширять многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризис", - добавил премьер-министр республики.
Ранее по итогам неформальной встречи европейских министров иностранных дел в Португалии глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что четвертый пакет персональных санкций по Белоруссии практически готов, он может быть утвержден до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Белорусские власти неоднократно заявляли, что Запад вмешивается в дела республики и что с территории западных стран координируются акции протеста. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции.
7 мая, 14:44Глава МИД Белоруссии назвал цель санкций Запада