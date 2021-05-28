https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734557910.html

Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении Запада

Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении Запада - РИА Новости, 28.05.2021

Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении Запада

Белоруссия столкнулась с беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада, заявил премьер республики Роман Головченко. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:58

2021-05-28T11:58

2021-05-28T12:16

роман головченко

жозеп боррель

кгб белоруссии

александр лукашенко

снг

евросоюз

португалия

белоруссия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734495088_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_86de4183f24381ae22e1fae032f10bd6.jpg

МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Белоруссия столкнулась с беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада, заявил премьер республики Роман Головченко.В пятницу в Минске проходит заседание Совета глав правительств (СГП) стран-участниц СНГ. Утром с участниками заседания встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого начались переговоры СГП СНГ в узком составе."Как прогнозировал президент нашей страны, коронавирус вылился в попытки передела влияния в мире, для чего в ход идут все доступные инструменты. К сожалению, в условиях монополярного мира, где право сильного довлеет над правом международным, страны, нацеленные на соблюдение национальных интересов, социально-экономическую стабильность, сталкиваются с попытками подрыва сложившихся систем через давление и откровенное вмешательство. С таким беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада столкнулась и Беларусь", - заявил Головченко.Как указал премьер, добрососедские и взаимовыгодные экономические связи становятся заложниками "двойных стандартов, эмоций и геополитических интриг". По его словам, в таких условиях тем ценнее сотрудничество "с настоящими друзьями и наиболее близкими партнерами, которыми для Беларуси, безусловно, становятся страны СНГ"."Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции. Государства Содружества обладают колоссальным потенциалом, по многим направлениям наши экономики взаимодополняемы и самодостаточны. Активно продолжая расширять многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризис", - добавил премьер-министр республики.Ранее по итогам неформальной встречи европейских министров иностранных дел в Португалии глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что четвертый пакет персональных санкций по Белоруссии практически готов, он может быть утвержден до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. Белорусские власти неоднократно заявляли, что Запад вмешивается в дела республики и что с территории западных стран координируются акции протеста. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли об ответе на санкции.

https://ria.ru/20210527/belorussiya-1734488049.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/borrel-1734414397.html

https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731403416.html

португалия

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, жозеп боррель, кгб белоруссии, александр лукашенко, снг, евросоюз, португалия, белоруссия, сша, в мире