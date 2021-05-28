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Конституционная комиссия рассказала о будущем всебелорусского собрания
Конституционная комиссия рассказала о будущем всебелорусского собрания - РИА Новости, 28.05.2021
Конституционная комиссия рассказала о будущем всебелорусского собрания
Статус Всебелорусского народного собрания (ВНС) как высшего представительного органа народовластия закрепят в конституции Белоруссии, заявил председатель... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:51
2021-05-28T11:39
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Статус Всебелорусского народного собрания (ВНС) как высшего представительного органа народовластия закрепят в конституции Белоруссии, заявил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич.В пятницу в Минске проходит пятое заседание комиссии по внесению поправок в основной закон, на котором рассматриваются вопросы о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления."Установление в конституции статуса Всебелорусского народного собрания как конституционной формы народовластия направлено на укрепление устойчивости системы представительной демократии Беларуси. Предлагается установить в конституции следующий статус Всебелорусского народного собрания: Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия в Республике Беларусь", - сказал Миклашевич на заседании."Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия и государства следует наделить правом рассмотрения вопроса о легитимности выборов президента Республики Беларусь и тем самым выступить гарантом объективной оценки волеизъявления народа на выборах президента", - сказал Миклашевич.По его словам, таким образом, окончательная политическая и конституционно-правовая оценка выборов будет выражена "особым субъектом политико-правовых отношений – высшим представительным органом народовластия – Всебелорусским народным собранием"."Предлагается перераспределить полномочия парламента к Всебелорусскому народному собранию по импичменту, то есть возможному смещению с должности президента Республики Беларусь. Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления", - сказал Миклашевич.По его словам, ВНС как высший представительный орган народовластия должен быть наделен важнейшими государственными полномочиями, в связи с чем предлагается закрепить в конституции ряд его полномочий. В частности, как указал Миклашевич, ВНС будет определять стратегию развития общества и государства, включая важнейшие направления внутренней и внешней политики, утверждать программу социально-экономического развития, определять меры, направленные на обеспечение гражданского согласия, социально-политической стабильности в обществе. При необходимости ВНС сможет заслушивать отчеты президента, премьера и иных органов государственной власти, будет гарантировать "преемственность и устойчивость системы органов государственной власти".Глава комиссии пояснил, что ВНС состоит из всех депутатов нижней палаты парламента и сенаторов верхней палаты, представителей местных органов самоуправления из всех регионов страны, представителей партий и общественных объединений. Численность членов Всебелорусского собрания составляет 2500.Миклашевич также напомнил, что постоянно действующим органом ВНС является президиум, а председатель президиума избирается членами собрания. При этом ВНС созывается президиумом не реже одного раза в пять лет. По инициативе президента или парламента, а также не менее 150 тысяч граждан может быть созвано внеочередное Всебелорусское народное собрание. Его решения являются обязательными для исполнения всеми госорганами, организациями и гражданами, заметил председатель комиссии."Установление в конституции статуса, полномочий и порядка формирования Всебелорусского народного собрания будет способствовать дальнейшему укреплению демократических начал государства, развитию народного представительства, реализации конституционного принципа народовластия", - добавил Миклашевич.Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти. Шестое Всебелорусское народное собрание прошло в Минске в феврале этого года, общая численность участников составила 2700: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты, в частности, подвели итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудили основные положения проекта программы социально-экономического развития. На собрании с большой речью выступил Лукашенко.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20210525/referendum-1733841601.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Конституционная комиссия рассказала о будущем всебелорусского собрания

10:51 28.05.2021 (обновлено: 11:39 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Статус Всебелорусского народного собрания (ВНС) как высшего представительного органа народовластия закрепят в конституции Белоруссии, заявил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич.
В пятницу в Минске проходит пятое заседание комиссии по внесению поправок в основной закон, на котором рассматриваются вопросы о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления.
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"Установление в конституции статуса Всебелорусского народного собрания как конституционной формы народовластия направлено на укрепление устойчивости системы представительной демократии Беларуси. Предлагается установить в конституции следующий статус Всебелорусского народного собрания: Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия в Республике Беларусь", - сказал Миклашевич на заседании.
"Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия и государства следует наделить правом рассмотрения вопроса о легитимности выборов президента Республики Беларусь и тем самым выступить гарантом объективной оценки волеизъявления народа на выборах президента", - сказал Миклашевич.
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По его словам, таким образом, окончательная политическая и конституционно-правовая оценка выборов будет выражена "особым субъектом политико-правовых отношений – высшим представительным органом народовластия – Всебелорусским народным собранием".
"Предлагается перераспределить полномочия парламента к Всебелорусскому народному собранию по импичменту, то есть возможному смещению с должности президента Республики Беларусь. Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления", - сказал Миклашевич.
По его словам, ВНС как высший представительный орган народовластия должен быть наделен важнейшими государственными полномочиями, в связи с чем предлагается закрепить в конституции ряд его полномочий. В частности, как указал Миклашевич, ВНС будет определять стратегию развития общества и государства, включая важнейшие направления внутренней и внешней политики, утверждать программу социально-экономического развития, определять меры, направленные на обеспечение гражданского согласия, социально-политической стабильности в обществе. При необходимости ВНС сможет заслушивать отчеты президента, премьера и иных органов государственной власти, будет гарантировать "преемственность и устойчивость системы органов государственной власти".
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Глава комиссии пояснил, что ВНС состоит из всех депутатов нижней палаты парламента и сенаторов верхней палаты, представителей местных органов самоуправления из всех регионов страны, представителей партий и общественных объединений. Численность членов Всебелорусского собрания составляет 2500.
Миклашевич также напомнил, что постоянно действующим органом ВНС является президиум, а председатель президиума избирается членами собрания. При этом ВНС созывается президиумом не реже одного раза в пять лет. По инициативе президента или парламента, а также не менее 150 тысяч граждан может быть созвано внеочередное Всебелорусское народное собрание. Его решения являются обязательными для исполнения всеми госорганами, организациями и гражданами, заметил председатель комиссии.
"Установление в конституции статуса, полномочий и порядка формирования Всебелорусского народного собрания будет способствовать дальнейшему укреплению демократических начал государства, развитию народного представительства, реализации конституционного принципа народовластия", - добавил Миклашевич.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти. Шестое Всебелорусское народное собрание прошло в Минске в феврале этого года, общая численность участников составила 2700: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты, в частности, подвели итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудили основные положения проекта программы социально-экономического развития. На собрании с большой речью выступил Лукашенко.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
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