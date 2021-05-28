https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734515994.html

WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии

WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии - РИА Новости, 28.05.2021

WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии

Турция заблокировала принятие заявления НАТО, в котором говорилось бы о "практических действиях" в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T02:23

2021-05-28T02:23

2021-05-28T04:59

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

нато

турция

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Турция заблокировала принятие заявления НАТО, в котором говорилось бы о "практических действиях" в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает газета Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с обсуждением.В среду Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу. Союзники также подтвердили поддержку решений Евросовета по Белоруссии и выразили солидарность с Латвией "в связи с необоснованной высылкой дипломатов".Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросоюз призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу гражданку России Софью Сапегу задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210528/ryanair-1734514191.html

https://ria.ru/20210527/rassledovanie-1734510840.html

турция

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, нато, турция, белоруссия, в мире