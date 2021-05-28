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https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734515994.html
WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии - РИА Новости, 28.05.2021
WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
Турция заблокировала принятие заявления НАТО, в котором говорилось бы о "практических действиях" в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T02:23
2021-05-28T04:59
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
нато
турция
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Турция заблокировала принятие заявления НАТО, в котором говорилось бы о "практических действиях" в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает газета Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с обсуждением.В среду Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу. Союзники также подтвердили поддержку решений Евросовета по Белоруссии и выразили солидарность с Латвией "в связи с необоснованной высылкой дипломатов".Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросоюз призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу гражданку России Софью Сапегу задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210528/ryanair-1734514191.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, нато, турция, белоруссия, в мире

WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии

02:23 28.05.2021 (обновлено: 04:59 28.05.2021)
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Турция заблокировала принятие заявления НАТО, в котором говорилось бы о "практических действиях" в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает газета Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с обсуждением.
"По данным двух дипломатов, говоривших на условиях анонимности из-за частного характера обсуждений, Турция использовала свое право вето, чтобы заблокировать любые практические действия против Минска, который сохранил официальное партнерство с альянсом", - пишет газета.
В среду Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу. Союзники также подтвердили поддержку решений Евросовета по Белоруссии и выразили солидарность с Латвией "в связи с необоснованной высылкой дипломатов".
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросоюз призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Женщина фотографирует посадку самолета авиакомпании Ryanair в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
01:07
ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу гражданку России Софью Сапегу задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 23:29
Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairНАТОТурцияБелоруссияВ мире
 
 
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