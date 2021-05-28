https://ria.ru/20210528/bank-1734523163.html

ВЭБ получил чистую прибыль по МСФО в первом квартале 22,7 миллиарда рублей

ВЭБ получил чистую прибыль по МСФО в первом квартале 22,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.05.2021

ВЭБ получил чистую прибыль по МСФО в первом квартале 22,7 миллиарда рублей

Чистая прибыль ВЭБа по МСФО за первый квартал текущего года составила 22,7 миллиарда рублей против убытка в 19,8 миллиарда рублей годом ранее, говорится в... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T08:24

2021-05-28T08:24

2021-05-28T08:27

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экономика

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Чистая прибыль ВЭБа по МСФО за первый квартал текущего года составила 22,7 миллиарда рублей против убытка в 19,8 миллиарда рублей годом ранее, говорится в отчете госкорпорации."По итогам первого квартала 2021 года группа ВЭБ.РФ получила прибыль в размере 22,7 миллиарда рублей", - отметили в ВЭБе.Объем выданных госкорпорацией кредитов за первые три месяца текущего года составил 89,6 миллиарда рублей, при этом по состоянию на 31 марта ВЭБ предоставил поручительства 37 кредитным организациям на сумму 338 миллиардов рублей."В 2021 году ВЭБ.РФ продолжил участвовать в государственных программах поддержки бизнеса в период пандемии COVID-19", - отмечается в отчете.В 2020 году ВЭБ получил чистую прибыль по МСФО после четырех лет убытков, она составила 8,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210514/veb-1732400576.html

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