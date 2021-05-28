https://ria.ru/20210528/avstriya-1734611981.html

Посол России в Вене заявил о недопустимости давления на авиацию

Посол России в Вене заявил о недопустимости давления на авиацию - РИА Новости, 28.05.2021

Посол России в Вене заявил о недопустимости давления на авиацию

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский, комментируя инцидент с отменой рейса Austrian Airlines в Москву, заявил о недопустимости "мегафонной дипломатии" и... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:59

2021-05-28T15:59

2021-05-28T15:59

россия

дмитрий любинский

белоруссия

австрия

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ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский, комментируя инцидент с отменой рейса Austrian Airlines в Москву, заявил о недопустимости "мегафонной дипломатии" и публичного давления на авиационные органы по вопросам безопасности авиаперевозок."Считаю абсолютно недопустимым использование методов "мегафонной дипломатии" и публичного давления на национальные авиационные органы для решения вопросов, касающихся безопасности авиаперевозок", - написал Любинский в Facebook.Он отметил, что только на пути профессионального, конструктивного, учитывающего взаимные интересы диалога возможно решение любых возникающих вопросов между авиационными властями России и Австрии. "Именно эти принципы характерны для российско-австрийского взаимодействия, что и подтверждается выдачей Росавиацией разрешения "Австрийским авиалиниям" на осуществление рейса 28 мая в Москву", - подчеркнул посол.Austrian Airlines ранее сообщила РИА Новости, что в четверг отменила рейс из Вены в Москву из-за отказа российской стороны скорректировать план полета в обход Белоруссии. МИД Австрии призвал Москву разъяснить ситуацию и "искусственно не препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой".В пятницу представитель Austrian Airlines сообщил РИА Новости, что компания получила от России разрешение выполнить рейс Вена-Москва 28 мая в облет Белоруссии, однако разрешения на последующие пассажирские рейсы пока нет.

https://ria.ru/20210528/razreshenie-1734549768.html

россия

белоруссия

австрия

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россия, дмитрий любинский, белоруссия, австрия