Посол России в Вене заявил о недопустимости давления на авиацию
© Фото предоставлено Посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото предоставлено Посольством России в Австрии
ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский, комментируя инцидент с отменой рейса Austrian Airlines в Москву, заявил о недопустимости "мегафонной дипломатии" и публичного давления на авиационные органы по вопросам безопасности авиаперевозок.
"Считаю абсолютно недопустимым использование методов "мегафонной дипломатии" и публичного давления на национальные авиационные органы для решения вопросов, касающихся безопасности авиаперевозок", - написал Любинский в Facebook.
Он отметил, что только на пути профессионального, конструктивного, учитывающего взаимные интересы диалога возможно решение любых возникающих вопросов между авиационными властями России и Австрии. "Именно эти принципы характерны для российско-австрийского взаимодействия, что и подтверждается выдачей Росавиацией разрешения "Австрийским авиалиниям" на осуществление рейса 28 мая в Москву", - подчеркнул посол.
Austrian Airlines ранее сообщила РИА Новости, что в четверг отменила рейс из Вены в Москву из-за отказа российской стороны скорректировать план полета в обход Белоруссии. МИД Австрии призвал Москву разъяснить ситуацию и "искусственно не препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой".
В пятницу представитель Austrian Airlines сообщил РИА Новости, что компания получила от России разрешение выполнить рейс Вена-Москва 28 мая в облет Белоруссии, однако разрешения на последующие пассажирские рейсы пока нет.