Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/avstriya-1734611981.html
Посол России в Вене заявил о недопустимости давления на авиацию
Посол России в Вене заявил о недопустимости давления на авиацию - РИА Новости, 28.05.2021
Посол России в Вене заявил о недопустимости давления на авиацию
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский, комментируя инцидент с отменой рейса Austrian Airlines в Москву, заявил о недопустимости "мегафонной дипломатии" и... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:59
2021-05-28T15:59
россия
дмитрий любинский
белоруссия
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155514/60/1555146005_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_d992339a2ff31d1d2082ed7f34c26ea5.jpg
ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский, комментируя инцидент с отменой рейса Austrian Airlines в Москву, заявил о недопустимости "мегафонной дипломатии" и публичного давления на авиационные органы по вопросам безопасности авиаперевозок."Считаю абсолютно недопустимым использование методов "мегафонной дипломатии" и публичного давления на национальные авиационные органы для решения вопросов, касающихся безопасности авиаперевозок", - написал Любинский в Facebook.Он отметил, что только на пути профессионального, конструктивного, учитывающего взаимные интересы диалога возможно решение любых возникающих вопросов между авиационными властями России и Австрии. "Именно эти принципы характерны для российско-австрийского взаимодействия, что и подтверждается выдачей Росавиацией разрешения "Австрийским авиалиниям" на осуществление рейса 28 мая в Москву", - подчеркнул посол.Austrian Airlines ранее сообщила РИА Новости, что в четверг отменила рейс из Вены в Москву из-за отказа российской стороны скорректировать план полета в обход Белоруссии. МИД Австрии призвал Москву разъяснить ситуацию и "искусственно не препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой".В пятницу представитель Austrian Airlines сообщил РИА Новости, что компания получила от России разрешение выполнить рейс Вена-Москва 28 мая в облет Белоруссии, однако разрешения на последующие пассажирские рейсы пока нет.
https://ria.ru/20210528/razreshenie-1734549768.html
россия
белоруссия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155514/60/1555146005_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_4bddcdd02434c3b6190336649038c6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий любинский, белоруссия, австрия

Посол России в Вене заявил о недопустимости давления на авиацию

15:59 28.05.2021
 
© Фото предоставлено Посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото предоставлено Посольством России в Австрии
Читать ria.ru в
ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский, комментируя инцидент с отменой рейса Austrian Airlines в Москву, заявил о недопустимости "мегафонной дипломатии" и публичного давления на авиационные органы по вопросам безопасности авиаперевозок.
"Считаю абсолютно недопустимым использование методов "мегафонной дипломатии" и публичного давления на национальные авиационные органы для решения вопросов, касающихся безопасности авиаперевозок", - написал Любинский в Facebook.
Он отметил, что только на пути профессионального, конструктивного, учитывающего взаимные интересы диалога возможно решение любых возникающих вопросов между авиационными властями России и Австрии. "Именно эти принципы характерны для российско-австрийского взаимодействия, что и подтверждается выдачей Росавиацией разрешения "Австрийским авиалиниям" на осуществление рейса 28 мая в Москву", - подчеркнул посол.
Austrian Airlines ранее сообщила РИА Новости, что в четверг отменила рейс из Вены в Москву из-за отказа российской стороны скорректировать план полета в обход Белоруссии. МИД Австрии призвал Москву разъяснить ситуацию и "искусственно не препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой".
В пятницу представитель Austrian Airlines сообщил РИА Новости, что компания получила от России разрешение выполнить рейс Вена-Москва 28 мая в облет Белоруссии, однако разрешения на последующие пассажирские рейсы пока нет.
Самолет авиакомпании Austrian Airlines - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
11:21
Austrian Airlines получила разрешение на рейс в Москву в облет Белоруссии
 
РоссияДмитрий ЛюбинскийБелоруссияАвстрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
23:16Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Лента новостейМолния