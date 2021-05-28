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Европейские авиакомпании за сутки выполнили 113 рейсов через Белоруссию
Европейские авиакомпании за сутки выполнили 113 рейсов через Белоруссию - РИА Новости, 28.05.2021
Европейские авиакомпании за сутки выполнили 113 рейсов через Белоруссию
Европейские авиакомпании за прошедшие сутки выполнили 113 рейсов через воздушное пространство Беларуси и 53 по альтернативным маршрутам, российские перевозчики... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:25
2021-05-28T12:25
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости/Прайм. Европейские авиакомпании за прошедшие сутки выполнили 113 рейсов через воздушное пространство Беларуси и 53 по альтернативным маршрутам, российские перевозчики выполнили 134 полета над страной, сообщает Росавиация."За прошедшие сутки всего российскими авиакомпаниями с использованием воздушного пространства Белоруссии выполнено 134 рейса, также европейские авиакомпании выполнили 113 рейса с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса по альтернативным маршрутам", - говорится в сообщении.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), белоруссия, в мире

Европейские авиакомпании за сутки выполнили 113 рейсов через Белоруссию

12:25 28.05.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости/Прайм. Европейские авиакомпании за прошедшие сутки выполнили 113 рейсов через воздушное пространство Беларуси и 53 по альтернативным маршрутам, российские перевозчики выполнили 134 полета над страной, сообщает Росавиация.
"За прошедшие сутки всего российскими авиакомпаниями с использованием воздушного пространства Белоруссии выполнено 134 рейса, также европейские авиакомпании выполнили 113 рейса с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса по альтернативным маршрутам", - говорится в сообщении.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БелоруссияВ мире
 
 
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