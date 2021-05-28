https://ria.ru/20210528/aviakompanii-1734564714.html
Европейские авиакомпании за сутки выполнили 113 рейсов через Белоруссию
Европейские авиакомпании за сутки выполнили 113 рейсов через Белоруссию - РИА Новости, 28.05.2021
Европейские авиакомпании за сутки выполнили 113 рейсов через Белоруссию
Европейские авиакомпании за прошедшие сутки выполнили 113 рейсов через воздушное пространство Беларуси и 53 по альтернативным маршрутам, российские перевозчики... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:25
2021-05-28T12:25
2021-05-28T12:25
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости/Прайм. Европейские авиакомпании за прошедшие сутки выполнили 113 рейсов через воздушное пространство Беларуси и 53 по альтернативным маршрутам, российские перевозчики выполнили 134 полета над страной, сообщает Росавиация."За прошедшие сутки всего российскими авиакомпаниями с использованием воздушного пространства Белоруссии выполнено 134 рейса, также европейские авиакомпании выполнили 113 рейса с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса по альтернативным маршрутам", - говорится в сообщении.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), белоруссия, в мире