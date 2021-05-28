https://ria.ru/20210528/asad-1734567483.html
Кремль назвали главное достижение Асада на посту президента Сирии
Кремль назвали главное достижение Асада на посту президента Сирии - РИА Новости, 28.05.2021
Кремль назвали главное достижение Асада на посту президента Сирии
В Кремле считают главным достижением правления президента Сирии Башара Асада то, что Сирии с большой помощью России "удалось избежать катастрофы", заявил... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:36
2021-05-28T12:36
2021-05-28T13:06
война в сирии
россия
башар асад
дмитрий песков
москва
сирия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Кремле считают главным достижением правления президента Сирии Башара Асада то, что Сирии с большой помощью России "удалось избежать катастрофы", заявил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков."Наверно самым ценным достижением за последние годы, за последние 4-5 лет в Сирии является то, что... удалось избежать с большой помощью нашей страны, удалось избежать катастрофы и удалось избежать сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов", - заявил Песков журналистам.Очередные президентские выборы в Сирии состоялись в среду. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом, включая посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%. По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей.
https://ria.ru/20210528/siriya-1734554364.html
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