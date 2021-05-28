https://ria.ru/20210528/asad-1734567483.html

Кремль назвали главное достижение Асада на посту президента Сирии

Кремль назвали главное достижение Асада на посту президента Сирии - РИА Новости, 28.05.2021

Кремль назвали главное достижение Асада на посту президента Сирии

В Кремле считают главным достижением правления президента Сирии Башара Асада то, что Сирии с большой помощью России "удалось избежать катастрофы", заявил... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:36

2021-05-28T12:36

2021-05-28T13:06

война в сирии

россия

башар асад

дмитрий песков

москва

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578401370_0:10:1231:702_1920x0_80_0_0_313cd513509841ee5b1862d248288429.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Кремле считают главным достижением правления президента Сирии Башара Асада то, что Сирии с большой помощью России "удалось избежать катастрофы", заявил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков."Наверно самым ценным достижением за последние годы, за последние 4-5 лет в Сирии является то, что... удалось избежать с большой помощью нашей страны, удалось избежать катастрофы и удалось избежать сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов", - заявил Песков журналистам.Очередные президентские выборы в Сирии состоялись в среду. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом, включая посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%. По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей.

https://ria.ru/20210528/siriya-1734554364.html

россия

москва

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, башар асад, дмитрий песков, москва, сирия, в мире