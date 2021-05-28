https://ria.ru/20210528/agroturizm-1734526101.html

Кубань готова делиться опытом в агротуризме с другими регионами России

Кубань готова делиться опытом в агротуризме с другими регионами России - РИА Новости, 28.05.2021

Кубань готова делиться опытом в агротуризме с другими регионами России

Краснодарский край выступает одним из пионеров в области агротуризма и готов делиться наработанным опытом с другими российскими субъектами, которые захотят... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T09:03

2021-05-28T09:03

2021-05-28T09:03

краснодарский край

новости - туризм

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Краснодарский край выступает одним из пионеров в области агротуризма и готов делиться наработанным опытом с другими российскими субъектами, которые захотят развивать собственные программы в этой сфере, заявил журналистам спикер Законодательного собрания региона (ЗСК) Юрий Бурлачко.Депутаты Госдумы в среду рассмотрели в первом чтении проект закона о развитии сельского туризма (агротуризма). В федеральном законодательстве это понятие появляется впервые. Также законопроект определяет, что агротуризм войдет в число направлений, по которым будет осуществляться господдержка развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий. Это позволит привлечь дополнительные средства в этот сектор туристской отрасли и даст новый толчок его развитию, считает спикер ЗСК."В Краснодарском крае сельский туризм давно стал стабильно развивающимся звеном курортно-туристского комплекса. Без преувеличения можно сказать, что Кубань выступает одним из пионеров в этой области. Действуя в рамках своих полномочий, депутаты ЗСК еще в 2014 году внесли в краевой закон о туристской деятельности соответствующие поправки", - сказал Юрий Бурлачко. Он напомнил, что в регионе также была принята и реализована концепция развития сельского туризма на 2017-2020 годы."Для экономики Кубани всегда были характерны мощный АПК и высокоразвитый санаторно-курортный комплекс. И не удивительно, что именно у нас на их стыке начало складываться направление, объединяющее потенциал обеих отраслей. Сегодня в Краснодарском крае агротуризм активно развивается, ведь практически каждый муниципалитет края имеет возможность привлекать туристов какими-то местными особенностями и достопримечательностями", - уточнил председатель парламента. На сегодняшний день количество объектов составляет около 100.По словам спикера, агротуризм помогает россиянам понять, что Краснодарский край – это не только морские пляжи и горные вершины. "Это еще и особый мир села, в котором человек 21-го века может открыть для себя много нового. На объектах сельского туризма жители и гости края имеют возможность прикоснуться к местной истории, отведать блюд местной кухни, принять участие в сельхозработах, а также ознакомиться с работой мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел", - отметил Юрий Бурлачко.По его словам, во многих случаях именно благодаря агротуризму получили "второе дыхание" ряд отдаленных малых населенных пунктов края, поэтому с целью дальнейшего развития этого направления на Кубани создана Ассоциация аграрного туризма, которую возглавляет депутат ЗСК Юлия Пархоменко."Профильный комитет ЗСК держит на постоянном контроле ситуацию в этой сфере. Краевые парламентарии будут и далее разрабатывать меры поддержки сельского туризма, пересматривать, в случае необходимости, существующие нормы краевого законодательства с целью обеспечения дальнейшего динамичного развития этого вида туристской деятельности. Также мы готовы делиться наработанным на Кубани опытом с теми субъектами, которые захотят реализовать на своей территории положения нового Федерального закона и начнут развивать собственные программы агротуризма", - заключил спикер ЗСК.

https://ria.ru/20210526/pamyatniki-1734301152.html

https://ria.ru/20210525/kuban-1733769692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, краснодарский край