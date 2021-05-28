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Костин предостерег от административного регулирования потребкредитования
Костин предостерег от административного регулирования потребкредитования - РИА Новости, 28.05.2021
Костин предостерег от административного регулирования потребкредитования
ВТБ опасается перехода от экономических методов регулирования выдачи кредитов к жестко административным, заявил глава банка Андрей Костин. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:57
2021-05-28T15:57
россия
ассоциация российских банков
эльвира набиуллина
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
втб
андрей костин (банкир)
экономика
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВТБ опасается перехода от экономических методов регулирования выдачи кредитов к жестко административным, заявил глава банка Андрей Костин."Насчет количественных ограничений кредитов… Если говорить о розничном кредитовании, то у нас уже здесь существуют макронадбавки по ПДН и риск-вес 90% вместо рекомендуемых 75%. Нас, честно говоря, очень пугает, что мы создаем прецедент перехода от экономических методов регулирования к жестко административным. И вообще, лиха беда начало", - заявил Костин, выступая на съезде Ассоциации банков России."ФСИН, кстати, предложила, чтобы зэки строили БАМ. Все говорят: хорошо и зэкам, и экономике. Но как-то мурашки по коже идут, как бы этот опыт не распространился более широко по нашей стране. Может, это сравнение не совсем адекватно, но тем не менее я бы все же хотел, чтобы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, тем более что их достаточно много", - добавил он.Глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде АРБ отметила важность принятия закона, наделяющего регулятор полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на выдачу ссуд на фоне растущей закредитованности граждан.
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россия, ассоциация российских банков, эльвира набиуллина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), втб, андрей костин (банкир), экономика

Костин предостерег от административного регулирования потребкредитования

15:57 28.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на форуме New Retail Forum. Почта России
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на форуме New Retail Forum. Почта России - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВТБ опасается перехода от экономических методов регулирования выдачи кредитов к жестко административным, заявил глава банка Андрей Костин.
"Насчет количественных ограничений кредитов… Если говорить о розничном кредитовании, то у нас уже здесь существуют макронадбавки по ПДН и риск-вес 90% вместо рекомендуемых 75%. Нас, честно говоря, очень пугает, что мы создаем прецедент перехода от экономических методов регулирования к жестко административным. И вообще, лиха беда начало", - заявил Костин, выступая на съезде Ассоциации банков России.
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"ФСИН, кстати, предложила, чтобы зэки строили БАМ. Все говорят: хорошо и зэкам, и экономике. Но как-то мурашки по коже идут, как бы этот опыт не распространился более широко по нашей стране. Может, это сравнение не совсем адекватно, но тем не менее я бы все же хотел, чтобы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, тем более что их достаточно много", - добавил он.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде АРБ отметила важность принятия закона, наделяющего регулятор полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на выдачу ссуд на фоне растущей закредитованности граждан.
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РоссияАссоциация российских банковЭльвира НабиуллинаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ВТБАндрей Костин (банкир)Экономика
 
 
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