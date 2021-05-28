https://ria.ru/20210528/adminregulirovanie-1734611706.html

Костин предостерег от административного регулирования потребкредитования

Костин предостерег от административного регулирования потребкредитования - РИА Новости, 28.05.2021

Костин предостерег от административного регулирования потребкредитования

ВТБ опасается перехода от экономических методов регулирования выдачи кредитов к жестко административным, заявил глава банка Андрей Костин. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:57

2021-05-28T15:57

2021-05-28T15:57

россия

ассоциация российских банков

эльвира набиуллина

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

втб

андрей костин (банкир)

экономика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВТБ опасается перехода от экономических методов регулирования выдачи кредитов к жестко административным, заявил глава банка Андрей Костин."Насчет количественных ограничений кредитов… Если говорить о розничном кредитовании, то у нас уже здесь существуют макронадбавки по ПДН и риск-вес 90% вместо рекомендуемых 75%. Нас, честно говоря, очень пугает, что мы создаем прецедент перехода от экономических методов регулирования к жестко административным. И вообще, лиха беда начало", - заявил Костин, выступая на съезде Ассоциации банков России."ФСИН, кстати, предложила, чтобы зэки строили БАМ. Все говорят: хорошо и зэкам, и экономике. Но как-то мурашки по коже идут, как бы этот опыт не распространился более широко по нашей стране. Может, это сравнение не совсем адекватно, но тем не менее я бы все же хотел, чтобы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, тем более что их достаточно много", - добавил он.Глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде АРБ отметила важность принятия закона, наделяющего регулятор полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на выдачу ссуд на фоне растущей закредитованности граждан.

https://realty.ria.ru/20210524/vtb-1733599939.html

https://ria.ru/20210527/dolgi-1734430304.html

россия

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россия, ассоциация российских банков, эльвира набиуллина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), втб, андрей костин (банкир), экономика