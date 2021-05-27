Завод по производству соли открыли в Тульской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тульской областиЦеремония открытия завода по производству соли в Тульской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тульской области
ТУЛА, 27 мая – РИА Новости. Завод по производству соли проектной мощностью 160 тысяч тонн в год открылся в четверг в Тульской области, которая находится в центре крупнейшего в Центральном федеральном округе соляного бассейна, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По словам собеседника агентства, сумма инвестиций в создание предприятия составила 3,2 миллиарда рублей.
"Компания (ООО "Киреевский Солепромысел") приняла решение инвестировать ещё порядка 3 миллиардов рублей в строительство второй очереди производства. Это позволит увеличить его мощности на 160 тысяч тонн в год и создать дополнительно 100 рабочих мест. Это важный проект для всей Тульской области", – сказал губернатор Алексей Дюмин на торжественном открытии предприятия.
На заводе используются современные технологии. Добыча соли происходит путем бурения и последующего искусственного растворения водой каменной соли под землей и выпариванием рассола до получения чистого продукта. По сравнению с шахтной добычей производительность труда выше в четыре раза, а капитальные затраты уменьшаются почти в семь раз.Продукция предприятия востребована в фармацевтике, химической и пищевой промышленности, в очистке воды для котельных.