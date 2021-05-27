https://ria.ru/20210527/zavod-1734458653.html

Завод по производству соли открыли в Тульской области

Завод по производству соли открыли в Тульской области - РИА Новости, 27.05.2021

Завод по производству соли открыли в Тульской области

Завод по производству соли проектной мощностью 160 тысяч тонн в год открылся в четверг в Тульской области, которая находится в центре крупнейшего в Центральном... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T16:53

2021-05-27T16:53

2021-05-27T16:53

тульская область

алексей дюмин

тульская область

экономика

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ТУЛА, 27 мая – РИА Новости. Завод по производству соли проектной мощностью 160 тысяч тонн в год открылся в четверг в Тульской области, которая находится в центре крупнейшего в Центральном федеральном округе соляного бассейна, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.По словам собеседника агентства, сумма инвестиций в создание предприятия составила 3,2 миллиарда рублей. "Компания (ООО "Киреевский Солепромысел") приняла решение инвестировать ещё порядка 3 миллиардов рублей в строительство второй очереди производства. Это позволит увеличить его мощности на 160 тысяч тонн в год и создать дополнительно 100 рабочих мест. Это важный проект для всей Тульской области", – сказал губернатор Алексей Дюмин на торжественном открытии предприятия. На заводе используются современные технологии. Добыча соли происходит путем бурения и последующего искусственного растворения водой каменной соли под землей и выпариванием рассола до получения чистого продукта. По сравнению с шахтной добычей производительность труда выше в четыре раза, а капитальные затраты уменьшаются почти в семь раз.Продукция предприятия востребована в фармацевтике, химической и пищевой промышленности, в очистке воды для котельных.

https://ria.ru/20210422/programma-1729540426.html

тульская область

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алексей дюмин, тульская область, экономика