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Эксперт объяснила, почему зарплата заключенных может быть выше средней
Эксперт объяснила, почему зарплата заключенных может быть выше средней - РИА Новости, 27.05.2021
Эксперт объяснила, почему зарплата заключенных может быть выше средней
Зарплаты заключенных в РФ могут быть выше средних по региону, например, на стройке они выросли в связи с оттоком мигрантов, и это не должно восприниматься... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:46
2021-05-27T14:46
россия
деловая россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Зарплаты заключенных в РФ могут быть выше средних по региону, например, на стройке они выросли в связи с оттоком мигрантов, и это не должно восприниматься негативно, заявила РИА Новости руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.Ранее "Известия" со ссылкой на ФСИН сообщили, что средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях выше, чем у заключенных, упомянув также о зарплате в 224 тысячи рублей. Позднее пресс-служба ФСИН заявила, что зарплата в 224 тысячи рублей у осужденного к принудительным работам является единичным случаем, такую сумму он получил за сверхурочную работу плюс премии."Заработная плата осужденных может быть выше средней по региону, и это не должно восприниматься негативно. Дело в том, что в связи с оттоком мигрантов в период пандемии средние заработные платы рабочих на стройке существенно увеличились. Поэтому для адекватной оценки, завышена ли заработная плата, необходимо проанализировать все показатели", - прокомментировала Авдеева.При этом она отметила, что прием на работу осужденных или лиц, которым неотбытая часть наказания заменена на более мягкую, позволит составить конкуренцию в востребованных рабочих специальностях. "Также лица после отбытия наказания могут пойти и дальше работать, зарекомендовав себя и получив дополнительные навыки. Конечно же, это важно для их социализации, снижению криминогенной обстановки", - подчеркнула она."То, что предприниматели готовы платить лицам, отбывающим наказание, рыночную заработную плату, конечно же, должно восприниматься позитивно. Так, получение ими в период отбывания наказания достойного дохода может помочь побыстрее возместить ущерб, причиненный преступлением, а это тоже важно. Если же заработные платы осужденных откровенно завышены, то конечно же, следует разбираться в причинах и, полагаю, что этим должна заняться прокуратура в порядке осуществления прокурорского надзора", - заключила Авдеева.
https://ria.ru/20210525/zaklyuchennye-1733779360.html
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россия, деловая россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество

Эксперт объяснила, почему зарплата заключенных может быть выше средней

14:46 27.05.2021
 
© РИА Новости / Ростислав Кошелев / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Ростислав Кошелев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Зарплаты заключенных в РФ могут быть выше средних по региону, например, на стройке они выросли в связи с оттоком мигрантов, и это не должно восприниматься негативно, заявила РИА Новости руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.
Ранее "Известия" со ссылкой на ФСИН сообщили, что средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях выше, чем у заключенных, упомянув также о зарплате в 224 тысячи рублей. Позднее пресс-служба ФСИН заявила, что зарплата в 224 тысячи рублей у осужденного к принудительным работам является единичным случаем, такую сумму он получил за сверхурочную работу плюс премии.
Исправительная колония общего режима - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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"Заработная плата осужденных может быть выше средней по региону, и это не должно восприниматься негативно. Дело в том, что в связи с оттоком мигрантов в период пандемии средние заработные платы рабочих на стройке существенно увеличились. Поэтому для адекватной оценки, завышена ли заработная плата, необходимо проанализировать все показатели", - прокомментировала Авдеева.
При этом она отметила, что прием на работу осужденных или лиц, которым неотбытая часть наказания заменена на более мягкую, позволит составить конкуренцию в востребованных рабочих специальностях. "Также лица после отбытия наказания могут пойти и дальше работать, зарекомендовав себя и получив дополнительные навыки. Конечно же, это важно для их социализации, снижению криминогенной обстановки", - подчеркнула она.
"То, что предприниматели готовы платить лицам, отбывающим наказание, рыночную заработную плату, конечно же, должно восприниматься позитивно. Так, получение ими в период отбывания наказания достойного дохода может помочь побыстрее возместить ущерб, причиненный преступлением, а это тоже важно. Если же заработные платы осужденных откровенно завышены, то конечно же, следует разбираться в причинах и, полагаю, что этим должна заняться прокуратура в порядке осуществления прокурорского надзора", - заключила Авдеева.
Глава Минюста России Константин Чуйченко - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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