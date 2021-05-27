https://ria.ru/20210527/zarplata-1734425757.html

Эксперт объяснила, почему зарплата заключенных может быть выше средней

Эксперт объяснила, почему зарплата заключенных может быть выше средней - РИА Новости, 27.05.2021

Эксперт объяснила, почему зарплата заключенных может быть выше средней

Зарплаты заключенных в РФ могут быть выше средних по региону, например, на стройке они выросли в связи с оттоком мигрантов, и это не должно восприниматься... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:46

2021-05-27T14:46

2021-05-27T14:46

россия

деловая россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Зарплаты заключенных в РФ могут быть выше средних по региону, например, на стройке они выросли в связи с оттоком мигрантов, и это не должно восприниматься негативно, заявила РИА Новости руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.Ранее "Известия" со ссылкой на ФСИН сообщили, что средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях выше, чем у заключенных, упомянув также о зарплате в 224 тысячи рублей. Позднее пресс-служба ФСИН заявила, что зарплата в 224 тысячи рублей у осужденного к принудительным работам является единичным случаем, такую сумму он получил за сверхурочную работу плюс премии."Заработная плата осужденных может быть выше средней по региону, и это не должно восприниматься негативно. Дело в том, что в связи с оттоком мигрантов в период пандемии средние заработные платы рабочих на стройке существенно увеличились. Поэтому для адекватной оценки, завышена ли заработная плата, необходимо проанализировать все показатели", - прокомментировала Авдеева.При этом она отметила, что прием на работу осужденных или лиц, которым неотбытая часть наказания заменена на более мягкую, позволит составить конкуренцию в востребованных рабочих специальностях. "Также лица после отбытия наказания могут пойти и дальше работать, зарекомендовав себя и получив дополнительные навыки. Конечно же, это важно для их социализации, снижению криминогенной обстановки", - подчеркнула она."То, что предприниматели готовы платить лицам, отбывающим наказание, рыночную заработную плату, конечно же, должно восприниматься позитивно. Так, получение ими в период отбывания наказания достойного дохода может помочь побыстрее возместить ущерб, причиненный преступлением, а это тоже важно. Если же заработные платы осужденных откровенно завышены, то конечно же, следует разбираться в причинах и, полагаю, что этим должна заняться прокуратура в порядке осуществления прокурорского надзора", - заключила Авдеева.

https://ria.ru/20210525/zaklyuchennye-1733779360.html

https://ria.ru/20210524/zaklyuchennye-1733585148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, деловая россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество