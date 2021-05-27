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https://ria.ru/20210527/zakharova-1734435121.html
Захарова ответила на слова президента Польши о "ненормальности" России
Захарова ответила на слова президента Польши о "ненормальности" России - РИА Новости, 27.05.2021
Захарова ответила на слова президента Польши о "ненормальности" России
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя скандальное заявление президента Польши Анджея Дуды о России, напомнила о действиях польских солдат в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:22
2021-05-27T15:59
россия
анджей дуда
мария захарова
польша
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя скандальное заявление президента Польши Анджея Дуды о России, напомнила о действиях польских солдат в Ираке.Накануне во время официального визита в Грузию глава республики назвал Россию "ненормальной" и "страной-агрессором".Дипломат в ответ привела пример "нормальности" по-польски."Ирак после начала американо-натовской войны против этой страны был разделен на четыре военные зоны. Одна зона была передана под командование польского контингента. В Ираке были размещены польские гарнизоны. Общая численность польских войск в этой стране с 2003 до 2005 год составляла около 1700 военнослужащих, в дальнейшем была увеличена, насколько я помню, до 2400", — написала она в Facebook.Польские солдаты несколько лет убивали в Ираке не только иракцев, но и товарищей по оружию, подчеркнула Захарова."Так, 8 июня 2004 года в районе города Эс-Сувайра в результате взрыва в перевозившем взрывчатку транспортном средстве польского военного контингента погибли шесть военнослужащих оккупационных войск (три военнослужащих инженерного подразделения Словакии, два военнослужащих Польши и один военнослужащий Латвии)", — продолжила она.В 2008 году польские войска ушли с Ближнего Востока."Сколько убито мирных иракцев, не посчитали до сих пор. Правозащитные организации полагают, что сотни тысяч. А сколько из них убили польские солдаты из "нормальной" страны?" — резюмировала представитель российского дипведомства.Президент Польши регулярно допускает резкие высказывания в адрес Москвы. Так, в очередной раз он не удержался от этого во время выступления по случаю Дня Конституции в начале мая: тогда он назвал Россию "врагом свободы".Владимир Путин неоднократно называл "российскую угрозу" выдумкой тех, "кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210527/nenormalnost-1734400257.html
https://ria.ru/20210527/duda-1734357172.html
https://ria.ru/20210527/yarovaya-1734363815.html
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россия, анджей дуда, мария захарова, польша, в мире

Захарова ответила на слова президента Польши о "ненормальности" России

15:22 27.05.2021 (обновлено: 15:59 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя скандальное заявление президента Польши Анджея Дуды о России, напомнила о действиях польских солдат в Ираке.
Накануне во время официального визита в Грузию глава республики назвал Россию "ненормальной" и "страной-агрессором".
Дипломат в ответ привела пример "нормальности" по-польски.
"Ирак после начала американо-натовской войны против этой страны был разделен на четыре военные зоны. Одна зона была передана под командование польского контингента. В Ираке были размещены польские гарнизоны. Общая численность польских войск в этой стране с 2003 до 2005 год составляла около 1700 военнослужащих, в дальнейшем была увеличена, насколько я помню, до 2400", — написала она в Facebook.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
12:48
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Польские солдаты несколько лет убивали в Ираке не только иракцев, но и товарищей по оружию, подчеркнула Захарова.
"Так, 8 июня 2004 года в районе города Эс-Сувайра в результате взрыва в перевозившем взрывчатку транспортном средстве польского военного контингента погибли шесть военнослужащих оккупационных войск (три военнослужащих инженерного подразделения Словакии, два военнослужащих Польши и один военнослужащий Латвии)", — продолжила она.
В 2008 году польские войска ушли с Ближнего Востока.
"Сколько убито мирных иракцев, не посчитали до сих пор. Правозащитные организации полагают, что сотни тысяч. А сколько из них убили польские солдаты из "нормальной" страны?" — резюмировала представитель российского дипведомства.
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Президент Польши регулярно допускает резкие высказывания в адрес Москвы. Так, в очередной раз он не удержался от этого во время выступления по случаю Дня Конституции в начале мая: тогда он назвал Россию "врагом свободы".
Владимир Путин неоднократно называл "российскую угрозу" выдумкой тех, "кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
09:57
Яровая прокомментировала слова Дуды о России как "стране-агрессоре"
 
РоссияАнджей ДудаМария ЗахароваПольшаВ мире
 
 
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