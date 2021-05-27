https://ria.ru/20210527/zakharova-1734435121.html

Захарова ответила на слова президента Польши о "ненормальности" России

Захарова ответила на слова президента Польши о "ненормальности" России - РИА Новости, 27.05.2021

Захарова ответила на слова президента Польши о "ненормальности" России

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя скандальное заявление президента Польши Анджея Дуды о России, напомнила о действиях польских солдат в... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:22

2021-05-27T15:22

2021-05-27T15:59

россия

анджей дуда

мария захарова

польша

в мире

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя скандальное заявление президента Польши Анджея Дуды о России, напомнила о действиях польских солдат в Ираке.Накануне во время официального визита в Грузию глава республики назвал Россию "ненормальной" и "страной-агрессором".Дипломат в ответ привела пример "нормальности" по-польски."Ирак после начала американо-натовской войны против этой страны был разделен на четыре военные зоны. Одна зона была передана под командование польского контингента. В Ираке были размещены польские гарнизоны. Общая численность польских войск в этой стране с 2003 до 2005 год составляла около 1700 военнослужащих, в дальнейшем была увеличена, насколько я помню, до 2400", — написала она в Facebook.Польские солдаты несколько лет убивали в Ираке не только иракцев, но и товарищей по оружию, подчеркнула Захарова."Так, 8 июня 2004 года в районе города Эс-Сувайра в результате взрыва в перевозившем взрывчатку транспортном средстве польского военного контингента погибли шесть военнослужащих оккупационных войск (три военнослужащих инженерного подразделения Словакии, два военнослужащих Польши и один военнослужащий Латвии)", — продолжила она.В 2008 году польские войска ушли с Ближнего Востока."Сколько убито мирных иракцев, не посчитали до сих пор. Правозащитные организации полагают, что сотни тысяч. А сколько из них убили польские солдаты из "нормальной" страны?" — резюмировала представитель российского дипведомства.Президент Польши регулярно допускает резкие высказывания в адрес Москвы. Так, в очередной раз он не удержался от этого во время выступления по случаю Дня Конституции в начале мая: тогда он назвал Россию "врагом свободы".Владимир Путин неоднократно называл "российскую угрозу" выдумкой тех, "кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210527/nenormalnost-1734400257.html

https://ria.ru/20210527/duda-1734357172.html

https://ria.ru/20210527/yarovaya-1734363815.html

россия

польша

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россия, анджей дуда, мария захарова, польша, в мире