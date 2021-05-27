В Белоруссии более 20 человек задержали за оскорбление погибших пилотов
22:17 27.05.2021 (обновлено: 22:34 27.05.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМесто крушения военно-учебного самолета Як-130 белорусских ВВС на улице Розы Люксембург в городе Барановичи
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что более 20 человек задержаны в стране за оскорбление погибших под Барановичами Брестской области пилотов Як-130, которые увели падающий самолет от населенного пункта.
В мае под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. У самолета отказала система управления, пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести самолет от населенного пункта, в сторону которого начала клониться траектория самолета. С помощью резервной системы они до последнего корректировали траекторию, самолет упал на небольшом участке между жилыми домами. Разлетевшимися обломками незначительно повреждены соседние дома, один житель госпитализирован с переломом предплечья. Иных жертв и разрушений нет. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ найти людей, которые оставили в интернете негативные комментарии о погибших летчиках.
"На данный момент по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа", - было заявлено в эфире телеканала.
В сюжете было отмечено, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной розни. В зависимости от обстоятельств совершения преступных действий по этой статье может грозить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
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