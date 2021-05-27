Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/zaderzhaniya-1734508212.html
В Белоруссии более 20 человек задержали за оскорбление погибших пилотов
В Белоруссии более 20 человек задержали за оскорбление погибших пилотов - РИА Новости, 27.05.2021
В Белоруссии более 20 человек задержали за оскорбление погибших пилотов
Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что более 20 человек задержаны в стране за оскорбление погибших под Барановичами Брестской области... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T22:17
2021-05-27T22:34
александр лукашенко
як-130
брестская область
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733013957_0:293:3118:2047_1920x0_80_0_0_6282edcc1d7cd2f8c9ae66cecd9a2bf1.jpg
МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что более 20 человек задержаны в стране за оскорбление погибших под Барановичами Брестской области пилотов Як-130, которые увели падающий самолет от населенного пункта.В мае под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. У самолета отказала система управления, пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести самолет от населенного пункта, в сторону которого начала клониться траектория самолета. С помощью резервной системы они до последнего корректировали траекторию, самолет упал на небольшом участке между жилыми домами. Разлетевшимися обломками незначительно повреждены соседние дома, один житель госпитализирован с переломом предплечья. Иных жертв и разрушений нет. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ найти людей, которые оставили в интернете негативные комментарии о погибших летчиках."На данный момент по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа", - было заявлено в эфире телеканала.В сюжете было отмечено, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной розни. В зависимости от обстоятельств совершения преступных действий по этой статье может грозить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20210520/lukashenko-1733104671.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/samolet-1732959437.html
брестская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733013957_389:0:3118:2047_1920x0_80_0_0_39c4ad72463da40aee20402e26e22d04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, як-130, брестская область, белоруссия, в мире

В Белоруссии более 20 человек задержали за оскорбление погибших пилотов

22:17 27.05.2021 (обновлено: 22:34 27.05.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМесто крушения военно-учебного самолета Як-130 белорусских ВВС на улице Розы Люксембург в городе Барановичи
Место крушения военно-учебного самолета Як-130 белорусских ВВС на улице Розы Люксембург в городе Барановичи - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что более 20 человек задержаны в стране за оскорбление погибших под Барановичами Брестской области пилотов Як-130, которые увели падающий самолет от населенного пункта.
В мае под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. У самолета отказала система управления, пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести самолет от населенного пункта, в сторону которого начала клониться траектория самолета. С помощью резервной системы они до последнего корректировали траекторию, самолет упал на небольшом участке между жилыми домами. Разлетевшимися обломками незначительно повреждены соседние дома, один житель госпитализирован с переломом предплечья. Иных жертв и разрушений нет. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ найти людей, которые оставили в интернете негативные комментарии о погибших летчиках.
Место крушения военно-учебного самолета Як-130 белорусских ВВС на улице Розы Люксембург в городе Барановичи - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 12:27
Лукашенко рассказал о крушении под Барановичами самолета
"На данный момент по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа", - было заявлено в эфире телеканала.
В сюжете было отмечено, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной розни. В зависимости от обстоятельств совершения преступных действий по этой статье может грозить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Место крушения белорусского Як-130 под Барановичами - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 14:23В мире
Крушение военного самолета под Барановичами: жертвы и другие детали
 
Александр ЛукашенкоЯк-130Брестская областьБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29NYT: в США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
Лента новостейМолния