https://ria.ru/20210527/zaderzhaniya-1734508212.html

В Белоруссии более 20 человек задержали за оскорбление погибших пилотов

В Белоруссии более 20 человек задержали за оскорбление погибших пилотов - РИА Новости, 27.05.2021

В Белоруссии более 20 человек задержали за оскорбление погибших пилотов

Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что более 20 человек задержаны в стране за оскорбление погибших под Барановичами Брестской области... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T22:17

2021-05-27T22:17

2021-05-27T22:34

александр лукашенко

як-130

брестская область

белоруссия

в мире

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что более 20 человек задержаны в стране за оскорбление погибших под Барановичами Брестской области пилотов Як-130, которые увели падающий самолет от населенного пункта.В мае под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. У самолета отказала система управления, пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести самолет от населенного пункта, в сторону которого начала клониться траектория самолета. С помощью резервной системы они до последнего корректировали траекторию, самолет упал на небольшом участке между жилыми домами. Разлетевшимися обломками незначительно повреждены соседние дома, один житель госпитализирован с переломом предплечья. Иных жертв и разрушений нет. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ найти людей, которые оставили в интернете негативные комментарии о погибших летчиках."На данный момент по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа", - было заявлено в эфире телеканала.В сюжете было отмечено, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной розни. В зависимости от обстоятельств совершения преступных действий по этой статье может грозить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20210520/lukashenko-1733104671.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/samolet-1732959437.html

брестская область

белоруссия

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александр лукашенко, як-130, брестская область, белоруссия, в мире