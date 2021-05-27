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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210527/zabolevaemost-1734457463.html
На Ямале снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
На Ямале снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 27.05.2021
На Ямале снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:48
2021-05-27T17:02
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
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общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."С начала мая в регионе продолжает снижаться заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Сейчас она держится на низком уровне, эпидемиологический процесс стабилизировался", - говорится в сообщении.В период всплеска заболеваемости ОРВИ ямальцы с симптомами обеспечивались бесплатными лекарственными наборами."Такая мера поддержки была особенно важна в период пандемии коронавируса, в то время, когда в аптечных сетях наблюдался дефицит противовирусных препаратов. Длилась социальная мера почти год. Когда очаги распространения простудных заболеваний и новой инфекции были локализованы, в регионе приняли решение с 1 июня 2021 года выдачу наборов ОРВИ прекратить. Всего за весь период ямальцам было выдано порядка 225 тысяч наборов, то есть лекарства получил каждый третий житель региона", - отмечается в сообщении.При этом пациенты с коронавирусной инфекцией продолжат обеспечиваться льготными лекарственными препаратами от коронавируса по-прежнему бесплатно по назначению лечащего врача. Многие из препаратов входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – это, например: "Фавипиравир", "Гриппферон", "Арбидол", уточняют власти.В округе продолжает набирать обороты вакцинация от коронавируса. По темпам вакцинации Ямал стабильно входит в первую пятерку регионов России. Жители продолжают активно записываться на процедуру. Кроме того, прохождение вакцинации от коронавируса не только защищает от болезни, но и дает возможность путешествовать без риска для здоровья.На сегодняшний день в регионе привито от коронавируса более 79,5 тысячи ямальцев, второй компонент вакцины получили почти 63 тысячи человек, сообщает пресс-служба.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, ямал, общество

На Ямале снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

16:48 27.05.2021 (обновлено: 17:02 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"С начала мая в регионе продолжает снижаться заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Сейчас она держится на низком уровне, эпидемиологический процесс стабилизировался", - говорится в сообщении.
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В период всплеска заболеваемости ОРВИ ямальцы с симптомами обеспечивались бесплатными лекарственными наборами.
"Такая мера поддержки была особенно важна в период пандемии коронавируса, в то время, когда в аптечных сетях наблюдался дефицит противовирусных препаратов. Длилась социальная мера почти год. Когда очаги распространения простудных заболеваний и новой инфекции были локализованы, в регионе приняли решение с 1 июня 2021 года выдачу наборов ОРВИ прекратить. Всего за весь период ямальцам было выдано порядка 225 тысяч наборов, то есть лекарства получил каждый третий житель региона", - отмечается в сообщении.
При этом пациенты с коронавирусной инфекцией продолжат обеспечиваться льготными лекарственными препаратами от коронавируса по-прежнему бесплатно по назначению лечащего врача. Многие из препаратов входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – это, например: "Фавипиравир", "Гриппферон", "Арбидол", уточняют власти.
В округе продолжает набирать обороты вакцинация от коронавируса. По темпам вакцинации Ямал стабильно входит в первую пятерку регионов России. Жители продолжают активно записываться на процедуру. Кроме того, прохождение вакцинации от коронавируса не только защищает от болезни, но и дает возможность путешествовать без риска для здоровья.
На сегодняшний день в регионе привито от коронавируса более 79,5 тысячи ямальцев, второй компонент вакцины получили почти 63 тысячи человек, сообщает пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)РоссияЯмалОбщество
 
 
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