https://ria.ru/20210527/zabolevaemost-1734457463.html

На Ямале снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

На Ямале снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 27.05.2021

На Ямале снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T16:48

2021-05-27T16:48

2021-05-27T17:02

ямало-ненецкий автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."С начала мая в регионе продолжает снижаться заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Сейчас она держится на низком уровне, эпидемиологический процесс стабилизировался", - говорится в сообщении.В период всплеска заболеваемости ОРВИ ямальцы с симптомами обеспечивались бесплатными лекарственными наборами."Такая мера поддержки была особенно важна в период пандемии коронавируса, в то время, когда в аптечных сетях наблюдался дефицит противовирусных препаратов. Длилась социальная мера почти год. Когда очаги распространения простудных заболеваний и новой инфекции были локализованы, в регионе приняли решение с 1 июня 2021 года выдачу наборов ОРВИ прекратить. Всего за весь период ямальцам было выдано порядка 225 тысяч наборов, то есть лекарства получил каждый третий житель региона", - отмечается в сообщении.При этом пациенты с коронавирусной инфекцией продолжат обеспечиваться льготными лекарственными препаратами от коронавируса по-прежнему бесплатно по назначению лечащего врача. Многие из препаратов входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – это, например: "Фавипиравир", "Гриппферон", "Арбидол", уточняют власти.В округе продолжает набирать обороты вакцинация от коронавируса. По темпам вакцинации Ямал стабильно входит в первую пятерку регионов России. Жители продолжают активно записываться на процедуру. Кроме того, прохождение вакцинации от коронавируса не только защищает от болезни, но и дает возможность путешествовать без риска для здоровья.На сегодняшний день в регионе привито от коронавируса более 79,5 тысячи ямальцев, второй компонент вакцины получили почти 63 тысячи человек, сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20210513/proekt-1732124952.html

https://ria.ru/20210521/yanao-1733376994.html

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, ямал, общество