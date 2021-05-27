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Нижегородская область
https://ria.ru/20210527/zabeg-1734488733.html
Нижний Новгород примет участников из 33 регионов на проекте ЗаБег.рф
Нижний Новгород примет участников из 33 регионов на проекте ЗаБег.рф - РИА Новости, 27.05.2021
Нижний Новгород примет участников из 33 регионов на проекте ЗаБег.рф
Нижегородская область готовится принять участников из 33 регионов России на проекте ЗаБег.рф, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T19:09
2021-05-27T19:09
нижегородская область
россия
глеб никитин
ксения шойгу
нижний новгород
португалия
нижегородская область
олимпийские игры
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Нижегородская область готовится принять участников из 33 регионов России на проекте ЗаБег.рф, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Полумарафон ЗаБег.РФ пройдет в воскресенье, 30 мая, в 84 регионах. На старт выйдут более 120 тысяч бегунов."В 2021 году полумарафон ЗаБег.РФ стал важной частью событийной программы 800-летия Нижнего Новгорода. В рамках проекта ЗаБег.рф готовимся принять участников из 33 регионов страны: от Алтая до Краснодара. Надеюсь, что многие вернутся и на другие мероприятия", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Он подчеркнул, что юбилейный год предоставляет дополнительные возможности для проведения разных спортивных событий всероссийского и международного масштаба.Так, 17 июля впервые на стадионе "Нижний Новгород" состоится отборочный матч чемпионата Европы по регби среди национальных сборных России и Португалии. С 9 по 13 июня запланировано проведение этапа Кубка мира по конному спорту. Одним из самых ожидаемых событий станет чемпионат Европы по современному пятиборью. Также Нижегородская область готовится к чемпионату мира по скейтбордингу, Кубку России по триатлону и Кубку России по самолетному спорту."Одним из самых ярких событий этого года станет "Марафон 800", который пройдет 29 августа. Трасса "Марафона 800" – одна из самых сложных и красивых дистанций в стране. Впервые за 12 лет у нас будет организован забег с максимальной дистанцией - 42,2 километра. Маршрут охватит самые живописные места города", - сказал Никитин.Он заявил, что проведение марафона подчеркнет статус Нижнего Новгорода как "беговой столицы России".Руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу поддержала руководство региона в стремлении оставить кубок "беговой столицы" у себя. "Я уверена, что у Нижнего Новгорода есть все шансы установить двойной рекорд и оставить кубок, так как уже сейчас мы видим невероятное число зарегистрировавшихся участников. По соотношению бегунов к жителям города вы находитесь на лидирующих позициях, и, конечно, удивляет дистанция - очень много людей бежит именно полумарафон", - сказала она.Шойгу отметила "невероятную красоту трассы, которая проложена по набережным", сказав, что это может стать "магнитом" для жителей страны, которые хотели бы разнообразить свои дистанции.
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россия, глеб никитин, ксения шойгу, нижний новгород, португалия, нижегородская область, олимпийские игры, общество

Нижний Новгород примет участников из 33 регионов на проекте ЗаБег.рф

19:09 27.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники на дистанции Московского марафона — 2020
Участники на дистанции Московского марафона — 2020 - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Нижегородская область готовится принять участников из 33 регионов России на проекте ЗаБег.рф, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Полумарафон ЗаБег.РФ пройдет в воскресенье, 30 мая, в 84 регионах. На старт выйдут более 120 тысяч бегунов.
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"В 2021 году полумарафон ЗаБег.РФ стал важной частью событийной программы 800-летия Нижнего Новгорода. В рамках проекта ЗаБег.рф готовимся принять участников из 33 регионов страны: от Алтая до Краснодара. Надеюсь, что многие вернутся и на другие мероприятия", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Он подчеркнул, что юбилейный год предоставляет дополнительные возможности для проведения разных спортивных событий всероссийского и международного масштаба.
Так, 17 июля впервые на стадионе "Нижний Новгород" состоится отборочный матч чемпионата Европы по регби среди национальных сборных России и Португалии. С 9 по 13 июня запланировано проведение этапа Кубка мира по конному спорту. Одним из самых ожидаемых событий станет чемпионат Европы по современному пятиборью. Также Нижегородская область готовится к чемпионату мира по скейтбордингу, Кубку России по триатлону и Кубку России по самолетному спорту.
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"Одним из самых ярких событий этого года станет "Марафон 800", который пройдет 29 августа. Трасса "Марафона 800" – одна из самых сложных и красивых дистанций в стране. Впервые за 12 лет у нас будет организован забег с максимальной дистанцией - 42,2 километра. Маршрут охватит самые живописные места города", - сказал Никитин.
Он заявил, что проведение марафона подчеркнет статус Нижнего Новгорода как "беговой столицы России".
Руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу поддержала руководство региона в стремлении оставить кубок "беговой столицы" у себя. "Я уверена, что у Нижнего Новгорода есть все шансы установить двойной рекорд и оставить кубок, так как уже сейчас мы видим невероятное число зарегистрировавшихся участников. По соотношению бегунов к жителям города вы находитесь на лидирующих позициях, и, конечно, удивляет дистанция - очень много людей бежит именно полумарафон", - сказала она.
Шойгу отметила "невероятную красоту трассы, которая проложена по набережным", сказав, что это может стать "магнитом" для жителей страны, которые хотели бы разнообразить свои дистанции.
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Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинКсения ШойгуНижний НовгородПортугалияНижегородская областьОлимпийские игрыОбщество
 
 
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