Нижний Новгород примет участников из 33 регионов на проекте ЗаБег.рф
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники на дистанции Московского марафона — 2020
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Нижегородская область готовится принять участников из 33 регионов России на проекте ЗаБег.рф, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Полумарафон ЗаБег.РФ пройдет в воскресенье, 30 мая, в 84 регионах. На старт выйдут более 120 тысяч бегунов.
"В 2021 году полумарафон ЗаБег.РФ стал важной частью событийной программы 800-летия Нижнего Новгорода. В рамках проекта ЗаБег.рф готовимся принять участников из 33 регионов страны: от Алтая до Краснодара. Надеюсь, что многие вернутся и на другие мероприятия", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Он подчеркнул, что юбилейный год предоставляет дополнительные возможности для проведения разных спортивных событий всероссийского и международного масштаба.
Так, 17 июля впервые на стадионе "Нижний Новгород" состоится отборочный матч чемпионата Европы по регби среди национальных сборных России и Португалии. С 9 по 13 июня запланировано проведение этапа Кубка мира по конному спорту. Одним из самых ожидаемых событий станет чемпионат Европы по современному пятиборью. Также Нижегородская область готовится к чемпионату мира по скейтбордингу, Кубку России по триатлону и Кубку России по самолетному спорту.
"Одним из самых ярких событий этого года станет "Марафон 800", который пройдет 29 августа. Трасса "Марафона 800" – одна из самых сложных и красивых дистанций в стране. Впервые за 12 лет у нас будет организован забег с максимальной дистанцией - 42,2 километра. Маршрут охватит самые живописные места города", - сказал Никитин.
Он заявил, что проведение марафона подчеркнет статус Нижнего Новгорода как "беговой столицы России".
Руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу поддержала руководство региона в стремлении оставить кубок "беговой столицы" у себя. "Я уверена, что у Нижнего Новгорода есть все шансы установить двойной рекорд и оставить кубок, так как уже сейчас мы видим невероятное число зарегистрировавшихся участников. По соотношению бегунов к жителям города вы находитесь на лидирующих позициях, и, конечно, удивляет дистанция - очень много людей бежит именно полумарафон", - сказала она.
Шойгу отметила "невероятную красоту трассы, которая проложена по набережным", сказав, что это может стать "магнитом" для жителей страны, которые хотели бы разнообразить свои дистанции.