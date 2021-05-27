https://ria.ru/20210527/yugra-1734461350.html

Губернатор Югры проголосовала на праймериз "Единой России"

Губернатор Югры проголосовала на праймериз "Единой России" - РИА Новости, 27.05.2021

Губернатор Югры проголосовала на праймериз "Единой России"

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что проголосовала онлайн на праймериз "Единой России", равно как и еще 64 тысячи... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:06

2021-05-27T17:06

2021-05-27T17:06

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийский автономный округ

госдума рф

единая россия

наталья комарова

тюменская область

политика

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что проголосовала онлайн на праймериз "Единой России", равно как и еще 64 тысячи жителей региона.Предварительное голосование "Единой России" проходит с 24 мая по 30 мая во всех регионах РФ. В пресс-службе партии в четверг сообщили, что участие в праймериз уже приняли более 3,7 миллиона человек."Приняла участие в предварительном электронном голосовании "Единой России", поддержала единомышленников, которые, победив, представят партию на больших выборах в сентябре... Участие в онлайн-голосовании приняли 64 тысячи югорчан. Поддержите своих кандидатов", - написала Комарова на своей странице в Instagram.Она уточнила, что предстоящей осенью в Югре будут выбирать депутатов Госдумы, представителей в думы региона и соседней Тюменской области, а также в местные парламенты."В этом году для участия в праймериз зарегистрировалось 1163 кандидатов. Много новых имен. В общественной или профессиональной жизни эти кандидаты уже получили признание жителей", - добавила Комарова.Согласно информации регионального отделения партии, 30 мая на территории округа с 8 до 20 часов будут открыты для предварительного голосования 319 счетных участков. Процедуру голосования в помещениях будут контролировать более 150 общественных наблюдателей.До этого времени югорчане могут отдать свой голос на сайте праймериз. На момент старта онлайн-голосования на платформе предварительного голосования в качестве избирателей зарегистрировались 75,4 тысячи жителей округа. Гражданин, желающий проголосовать онлайн, должен иметь верифицированную учетную запись на сайте "Госуслуги" и проживать на территории избирательного округа.

https://ria.ru/20210519/khmao-1733000278.html

https://ria.ru/20210329/zhile-1603360068.html

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ханты-мансийский автономный округ

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россия, ханты-мансийский автономный округ, госдума рф, единая россия, наталья комарова, тюменская область, политика