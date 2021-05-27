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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210527/yugra-1734461350.html
Губернатор Югры проголосовала на праймериз "Единой России"
Губернатор Югры проголосовала на праймериз "Единой России" - РИА Новости, 27.05.2021
Губернатор Югры проголосовала на праймериз "Единой России"
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что проголосовала онлайн на праймериз "Единой России", равно как и еще 64 тысячи... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:06
2021-05-27T17:06
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийский автономный округ
госдума рф
единая россия
наталья комарова
тюменская область
политика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что проголосовала онлайн на праймериз "Единой России", равно как и еще 64 тысячи жителей региона.Предварительное голосование "Единой России" проходит с 24 мая по 30 мая во всех регионах РФ. В пресс-службе партии в четверг сообщили, что участие в праймериз уже приняли более 3,7 миллиона человек."Приняла участие в предварительном электронном голосовании "Единой России", поддержала единомышленников, которые, победив, представят партию на больших выборах в сентябре... Участие в онлайн-голосовании приняли 64 тысячи югорчан. Поддержите своих кандидатов", - написала Комарова на своей странице в Instagram.Она уточнила, что предстоящей осенью в Югре будут выбирать депутатов Госдумы, представителей в думы региона и соседней Тюменской области, а также в местные парламенты."В этом году для участия в праймериз зарегистрировалось 1163 кандидатов. Много новых имен. В общественной или профессиональной жизни эти кандидаты уже получили признание жителей", - добавила Комарова.Согласно информации регионального отделения партии, 30 мая на территории округа с 8 до 20 часов будут открыты для предварительного голосования 319 счетных участков. Процедуру голосования в помещениях будут контролировать более 150 общественных наблюдателей.До этого времени югорчане могут отдать свой голос на сайте праймериз. На момент старта онлайн-голосования на платформе предварительного голосования в качестве избирателей зарегистрировались 75,4 тысячи жителей округа. Гражданин, желающий проголосовать онлайн, должен иметь верифицированную учетную запись на сайте "Госуслуги" и проживать на территории избирательного округа.
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россия, ханты-мансийский автономный округ, госдума рф, единая россия, наталья комарова, тюменская область, политика

Губернатор Югры проголосовала на праймериз "Единой России"

17:06 27.05.2021
 
© Департамент общественных и внешних связей ХМАО / Перейти в фотобанкТоржественная церемония инаугурации губернатора Югры Натальи Комаровой
Торжественная церемония инаугурации губернатора Югры Натальи Комаровой
© Департамент общественных и внешних связей ХМАО
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что проголосовала онлайн на праймериз "Единой России", равно как и еще 64 тысячи жителей региона.
Предварительное голосование "Единой России" проходит с 24 мая по 30 мая во всех регионах РФ. В пресс-службе партии в четверг сообщили, что участие в праймериз уже приняли более 3,7 миллиона человек.
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"Приняла участие в предварительном электронном голосовании "Единой России", поддержала единомышленников, которые, победив, представят партию на больших выборах в сентябре... Участие в онлайн-голосовании приняли 64 тысячи югорчан. Поддержите своих кандидатов", - написала Комарова на своей странице в Instagram.
Она уточнила, что предстоящей осенью в Югре будут выбирать депутатов Госдумы, представителей в думы региона и соседней Тюменской области, а также в местные парламенты.
"В этом году для участия в праймериз зарегистрировалось 1163 кандидатов. Много новых имен. В общественной или профессиональной жизни эти кандидаты уже получили признание жителей", - добавила Комарова.
Согласно информации регионального отделения партии, 30 мая на территории округа с 8 до 20 часов будут открыты для предварительного голосования 319 счетных участков. Процедуру голосования в помещениях будут контролировать более 150 общественных наблюдателей.
До этого времени югорчане могут отдать свой голос на сайте праймериз. На момент старта онлайн-голосования на платформе предварительного голосования в качестве избирателей зарегистрировались 75,4 тысячи жителей округа. Гражданин, желающий проголосовать онлайн, должен иметь верифицированную учетную запись на сайте "Госуслуги" и проживать на территории избирательного округа.
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