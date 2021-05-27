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Глава МИД Йемена опроверг наличие иностранных военных баз в Йемене
Глава МИД Йемена опроверг наличие иностранных военных баз в Йемене - РИА Новости, 27.05.2021
Глава МИД Йемена опроверг наличие иностранных военных баз в Йемене
Министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бен Мубарак опроверг информацию о наличии каких-либо соглашений с международно-признанным правительством Йемена о... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:15
2021-05-27T14:15
ахмед авад бен мубарак
мид йемена
африка
оаэ
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бен Мубарак опроверг информацию о наличии каких-либо соглашений с международно-признанным правительством Йемена о создании иностранных военных баз на территории страны, в частности, базы военно-воздушных сил ОАЭ."Такие соглашения должны быть одобрены парламентом Йемена. Это вопросы суверенности страны. Мы придерживаемся одного главного принципа: вся йеменская земля, вода и небо являются ее основными ценностями, ни одна сторона не может отказаться от этого, поэтому нет никакого соглашения, подписанного с кем-то относительно создания военной базы на территории Йемена", - заявил глава МИД в интервью РИА Новости.Ранее агентство AP сообщило о строительстве военной базы ОАЭ на йеменском острове Перим (Майюн) в Баб эль-Мандебском проливе, который разделяет Аравийский полуостров и Африку. Основываясь на спутниковых снимках, AP отметило, что к настоящему времени на острове построена взлетно-посадочная полоса длиной 1850 м, а также сооружены три ангара. Йеменские парламентарии направили в правительство страны запрос, касающийся объекта на острове Майюн. Ранее арабские СМИ сообщали, что эмиратские военные и лояльные им боевики также заняли йеменский архипелаг Сокотра.Глава МИД Йемена также опроверг сообщения о присутствии баз израильской разведки на архипелаге Сокотра. "Это неправда. На Сокотре нет баз. Это все не соответствует действительности. Израильских военных баз на Сокотре нет, там присутствуют ограниченные силы йеменской армии, есть силы под контролем Переходного совета Южного Йемена и военные наших братьев из королевства", - отметил он. -0-
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/baza-1733960271.html
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ахмед авад бен мубарак, мид йемена, африка, оаэ, в мире

Глава МИД Йемена опроверг наличие иностранных военных баз в Йемене

14:15 27.05.2021
 
© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Hani Mohammed
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бен Мубарак опроверг информацию о наличии каких-либо соглашений с международно-признанным правительством Йемена о создании иностранных военных баз на территории страны, в частности, базы военно-воздушных сил ОАЭ.
"Такие соглашения должны быть одобрены парламентом Йемена. Это вопросы суверенности страны. Мы придерживаемся одного главного принципа: вся йеменская земля, вода и небо являются ее основными ценностями, ни одна сторона не может отказаться от этого, поэтому нет никакого соглашения, подписанного с кем-то относительно создания военной базы на территории Йемена", - заявил глава МИД в интервью РИА Новости.
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Ранее агентство AP сообщило о строительстве военной базы ОАЭ на йеменском острове Перим (Майюн) в Баб эль-Мандебском проливе, который разделяет Аравийский полуостров и Африку. Основываясь на спутниковых снимках, AP отметило, что к настоящему времени на острове построена взлетно-посадочная полоса длиной 1850 м, а также сооружены три ангара. Йеменские парламентарии направили в правительство страны запрос, касающийся объекта на острове Майюн. Ранее арабские СМИ сообщали, что эмиратские военные и лояльные им боевики также заняли йеменский архипелаг Сокотра.
Глава МИД Йемена также опроверг сообщения о присутствии баз израильской разведки на архипелаге Сокотра. "Это неправда. На Сокотре нет баз. Это все не соответствует действительности. Израильских военных баз на Сокотре нет, там присутствуют ограниченные силы йеменской армии, есть силы под контролем Переходного совета Южного Йемена и военные наших братьев из королевства", - отметил он. -0-
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Ахмед Авад бен МубаракМИД ЙеменаАфрикаОАЭВ мире
 
 
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