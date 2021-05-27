https://ria.ru/20210527/yaponiya-1734352275.html

В Японии поднимут столкнувшуюся с российским "Амуром" японскую шхуну

В Японии поднимут столкнувшуюся с российским "Амуром" японскую шхуну - РИА Новости, 27.05.2021

В Японии поднимут столкнувшуюся с российским "Амуром" японскую шхуну

Специалисты береговой охраны Японии намерены вечером четверга поднять рыболовецкую шхуну "Дай-хати Хокко-мару", столкнувшуюся накануне с российским торговым... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T08:22

2021-05-27T08:22

2021-05-27T08:22

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

япония

в мире

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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Специалисты береговой охраны Японии намерены вечером четверга поднять рыболовецкую шхуну "Дай-хати Хокко-мару", столкнувшуюся накануне с российским торговым судном "Амур", а также снять с него датчик GPS и другие приборы для изучения маршрута и обстоятельств инцидента, передает телеканал NHK.В свою очередь, представитель отделения береговой охраны в городе Момбецу заявила РИА Новости, что "они не могут предоставить подробные детали относительно хода операции на момент расследования"."В настоящее время продолжается изучение различных аспектов инцидента", - добавила она.Российское торговое судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. С российской стороны пострадавших нет. Члены экипажа "Амур" были опрошены на месте сотрудниками службы безопасности на море. Никто из них не арестован, за помощью в генконсульство не обращался. Затем судно "Амур" прибыло в порт Момбецу.Как сообщили РИА Новости в консульстве РФ в Саппоро, капитан российского торгового судна "Амур" сотрудничает с японским следствием исключительно в добровольном порядке, изменений в его статусе нет, судно не удерживается.Ранее в четверг японская береговая охрана сообщила РИА Новости, что пока не может подтвердить сообщения ряда японских СМИ о том, что российское торговое судно "Амур" отклонилось от изначального маршрута следования во время инцидента с японской рыболовецкой шхуной.

https://ria.ru/20210527/kapitan-1734347438.html

https://ria.ru/20210526/kommentariy-1733917239.html

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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, япония, в мире