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Генпрокурор Украины заявила об отказе России выдавать Януковича
Генпрокурор Украины заявила об отказе России выдавать Януковича - РИА Новости, 27.05.2021
Генпрокурор Украины заявила об отказе России выдавать Януковича
РФ отказала Украине в экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича, планируется повторное обращение с запросом, заявила в четверг генеральный... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T19:36
2021-05-27T19:38
россия
ирина венедиктова
виктор янукович
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. РФ отказала Украине в экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича, планируется повторное обращение с запросом, заявила в четверг генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.Киевский апелляционный суд в 2020 году оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Защита экс-президента считает решение политическим и обжаловала его в Верховном суде Украины. Прокуратура планировала обратиться к РФ с запросом о выдаче Украине экс-президента для отбывания наказания."Мы подавали (запрос – ред.) об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать (запрос – ред.) об экстрадиции", - сказала Венедиктова в интервью телеканалу "Украина 24".В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
https://ria.ru/20210413/scheta-1728122251.html
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россия, ирина венедиктова, виктор янукович, киев, украина, в мире

Генпрокурор Украины заявила об отказе России выдавать Януковича

19:36 27.05.2021 (обновлено: 19:38 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. РФ отказала Украине в экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича, планируется повторное обращение с запросом, заявила в четверг генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Киевский апелляционный суд в 2020 году оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Защита экс-президента считает решение политическим и обжаловала его в Верховном суде Украины. Прокуратура планировала обратиться к РФ с запросом о выдаче Украине экс-президента для отбывания наказания.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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"Мы подавали (запрос – ред.) об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать (запрос – ред.) об экстрадиции", - сказала Венедиктова в интервью телеканалу "Украина 24".
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк на заседании Оболонского районного суда Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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