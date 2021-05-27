https://ria.ru/20210527/yanukovich-1734491320.html

Генпрокурор Украины заявила об отказе России выдавать Януковича

Генпрокурор Украины заявила об отказе России выдавать Януковича - РИА Новости, 27.05.2021

Генпрокурор Украины заявила об отказе России выдавать Януковича

РФ отказала Украине в экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича, планируется повторное обращение с запросом, заявила в четверг генеральный... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T19:36

2021-05-27T19:36

2021-05-27T19:38

россия

ирина венедиктова

виктор янукович

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КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. РФ отказала Украине в экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича, планируется повторное обращение с запросом, заявила в четверг генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.Киевский апелляционный суд в 2020 году оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Защита экс-президента считает решение политическим и обжаловала его в Верховном суде Украины. Прокуратура планировала обратиться к РФ с запросом о выдаче Украине экс-президента для отбывания наказания."Мы подавали (запрос – ред.) об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать (запрос – ред.) об экстрадиции", - сказала Венедиктова в интервью телеканалу "Украина 24".В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.

https://ria.ru/20210413/scheta-1728122251.html

https://ria.ru/20210423/presledovanie-1729579633.html

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киев

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россия, ирина венедиктова, виктор янукович, киев, украина, в мире