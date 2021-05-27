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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210527/vystavka-1734207871.html
В Еврейском музее открылась выставка маленьких работ больших художников
В Еврейском музее открылась выставка маленьких работ больших художников - РИА Новости, 27.05.2021
В Еврейском музее открылась выставка маленьких работ больших художников
В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "“Маленькое” искусство", объединившая более 130 работ Левитана, Врубеля, Малевича и других известных РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T07:15
2021-05-27T09:03
что посмотреть
куда сходить
стиль жизни
выставки
российский еврейский музей толерантности
живопись
искусство
культура
казимир малевич
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "“Маленькое” искусство", объединившая более 130 работ Левитана, Врубеля, Малевича и других известных художников. Это редкий шанс увидеть произведения, которые обычно не попадают на вернисажи из-за своего небольшого формата. Кроме частных коллекций, экспонаты предоставили ГМИИ Пушкина, Третьяковка, “Петергоф”, Абрамцево и другие музеи. В Еврейском музее решили доказать, что размер не имеет значение. До 5 сентября здесь проходит выставка, объединившая маленькие картины, наброски, графику и скульптуры больших мастеров: от этюдов Левитана и Поленова до лагерных рисунков Михаила Соколова. Критерии отбора она задала при этом достаточно жесткие, иначе ограничиться несколькими залами точно бы не удалось. Во-первых, по времени: чуть больше трех десятков лет, с рубежа XIX-XX веков и до 40-х годов. То есть период расцвета портретных миниатюр, который продлился до 1850-х, выставкой в Еврейском музее не охвачен. По словам Гадас, это шаг сознательный: куратор хотела показать с новой стороны именно тех художников, для которых малая форма была не основной. “Мы старались уйти от рассказа о “левшах” от искусства”, – объясняет она. Во-вторых, понимая, что “маленький” – понятие довольно относительное, создатели решили установить для работ лимит: по размеру они не должны превышать 25 сантиметров по большой стороне. На призыв одолжить экспонаты с удовольствием откликнулись несколько государственных музеев и множество частных коллекционеров. Последним куратор особенно благодарна: без них выставка в таких масштабах точно бы не состоялась. Ведь общими усилиями получилось собрать более 130 работ. Их Гадас разделила на пять залов. Сначала штудии Исаака Левитана, Василия Поленова, из которых потом вырастут большие картины. В следующем разделе видно, как наброски перестают восприниматься как что-то сугубо вспомогательное, становясь самодостаточными. Это хорошо иллюстрируют рисунки Константина Сомова, Михаила Врубеля, Валентина Серова. Третья часть экспозиции – о пафосе авангарда и его стремлении изменить большие и маленькие формы предметов. Здесь представлена графика Казимира Малевича, Михаила Ларионова, Николая Суетина, Ильи Чашника. В фокусе предпоследнего раздела, который посвящен “камерному” искусству, – миниатюры Михаила Соколова размером со спичечный коробок, созданные им во время заключения в 40-е годы. Наконец, в пятом зале собрали то, что, видимо, выбивалось из общей экспозиции, но очень хотелось показать: здесь и прекрасный “Портрет неизвестной в трауре”(1850) кисти Федотова, и китайская фигурка быка династии Хань, и “Дитя и смерть” (1996-1998) Дмитрия Пригова. Получился хоть и разноголосый, но яркий эпилог. Идею выставки Мария Гадас возводит еще в философский план: “Мы предлагаем посетителям убежать, хотя бы на время, от тех объемов информации, которые обрушиваются на нас каждый день, полюбоваться малым”. Так что получилась еще и такая попытка замедлиться. А это многим из нас сейчас точно не помешает. "“Маленькое” искусство", Еврейский музей и центр толерантности, до 5 сентября
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что посмотреть , куда сходить , стиль жизни, выставки, российский еврейский музей толерантности, живопись, искусство, казимир малевич, исаак левитан, константин сомов

В Еврейском музее открылась выставка маленьких работ больших художников

07:15 27.05.2021 (обновлено: 09:03 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетитель фотографирует картину Мартироса Сарьяна "Восточный мотив" ( начало 1919-х г.), представленную на пресс-показе выставки ""Маленькое" искусство" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетитель фотографирует картину Мартироса Сарьяна Восточный мотив ( начало 1919-х г.), представленную на пресс-показе выставки Маленькое искусство в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "“Маленькое” искусство", объединившая более 130 работ Левитана, Врубеля, Малевича и других известных художников. Это редкий шанс увидеть произведения, которые обычно не попадают на вернисажи из-за своего небольшого формата. Кроме частных коллекций, экспонаты предоставили ГМИИ Пушкина, Третьяковка, “Петергоф”, Абрамцево и другие музеи.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница на пресс-показе выставки ""Маленькое" искусство" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетительница на пресс-показе выставки Маленькое искусство в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница на пресс-показе выставки ""Маленькое" искусство" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
В Еврейском музее решили доказать, что размер не имеет значение. До 5 сентября здесь проходит выставка, объединившая маленькие картины, наброски, графику и скульптуры больших мастеров: от этюдов Левитана и Поленова до лагерных рисунков Михаила Соколова.
“Мы хотим показать публике прекрасные работы, которые обычно остаются в запасниках, за кадром – по причине своего скромного формата: ведь для показов отбирают главные, "убедительные" предметы”, – говорит куратор выставки Мария Гадас. По ее словам, и в таких произведениях “все равно ощущается пульс автора, и они не сильно уступают большим вещам”.
Критерии отбора она задала при этом достаточно жесткие, иначе ограничиться несколькими залами точно бы не удалось. Во-первых, по времени: чуть больше трех десятков лет, с рубежа XIX-XX веков и до 40-х годов. То есть период расцвета портретных миниатюр, который продлился до 1850-х, выставкой в Еврейском музее не охвачен. По словам Гадас, это шаг сознательный: куратор хотела показать с новой стороны именно тех художников, для которых малая форма была не основной. “Мы старались уйти от рассказа о “левшах” от искусства”, – объясняет она.
Во-вторых, понимая, что “маленький” – понятие довольно относительное, создатели решили установить для работ лимит: по размеру они не должны превышать 25 сантиметров по большой стороне.
На призыв одолжить экспонаты с удовольствием откликнулись несколько государственных музеев и множество частных коллекционеров. Последним куратор особенно благодарна: без них выставка в таких масштабах точно бы не состоялась.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКуратор выставки ""Маленькое" искусство" Мария Гадас на пресс-показе выставки в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Куратор выставки Маленькое искусство Мария Гадас на пресс-показе выставки в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Куратор выставки ""Маленькое" искусство" Мария Гадас на пресс-показе выставки в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Ведь общими усилиями получилось собрать более 130 работ. Их Гадас разделила на пять залов.
Сначала штудии Исаака Левитана, Василия Поленова, из которых потом вырастут большие картины. В следующем разделе видно, как наброски перестают восприниматься как что-то сугубо вспомогательное, становясь самодостаточными. Это хорошо иллюстрируют рисунки Константина Сомова, Михаила Врубеля, Валентина Серова.
Третья часть экспозиции – о пафосе авангарда и его стремлении изменить большие и маленькие формы предметов. Здесь представлена графика Казимира Малевича, Михаила Ларионова, Николая Суетина, Ильи Чашника.
В фокусе предпоследнего раздела, который посвящен “камерному” искусству, – миниатюры Михаила Соколова размером со спичечный коробок, созданные им во время заключения в 40-е годы.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Картина Павла Федотова "Портрет неизвестной в трауре" (1850 г.), представленная на выставке ""Маленькое" искусство" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Картина Павла Федотова Портрет неизвестной в трауре (1850 г.), представленная на выставке Маленькое искусство в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
1 из 3

Картина Павла Федотова "Портрет неизвестной в трауре" (1850 г.), представленная на выставке ""Маленькое" искусство" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Фигурка быка (Китай, династия Хань. 206 до н.э. - 220 н.э.), представленная на выставке ""Маленькое" искусство" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Фигурка быка (Китай, династия Хань. 206 до н.э. - 220 н.э.), представленная на выставке Маленькое искусство в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
2 из 3

Фигурка быка (Китай, династия Хань. 206 до н.э. - 220 н.э.), представленная на выставке ""Маленькое" искусство" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетитель на пресс-показе выставки ""Маленькое" искусство" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Посетитель на пресс-показе выставки Маленькое искусство в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
3 из 3

Посетитель на пресс-показе выставки ""Маленькое" искусство" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Картина Павла Федотова "Портрет неизвестной в трауре" (1850 г.), представленная на выставке ""Маленькое" искусство" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Фигурка быка (Китай, династия Хань. 206 до н.э. - 220 н.э.), представленная на выставке ""Маленькое" искусство" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетитель на пресс-показе выставки ""Маленькое" искусство" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Наконец, в пятом зале собрали то, что, видимо, выбивалось из общей экспозиции, но очень хотелось показать: здесь и прекрасный “Портрет неизвестной в трауре”(1850) кисти Федотова, и китайская фигурка быка династии Хань, и “Дитя и смерть” (1996-1998) Дмитрия Пригова. Получился хоть и разноголосый, но яркий эпилог.
Идею выставки Мария Гадас возводит еще в философский план: “Мы предлагаем посетителям убежать, хотя бы на время, от тех объемов информации, которые обрушиваются на нас каждый день, полюбоваться малым”.
Так что получилась еще и такая попытка замедлиться. А это многим из нас сейчас точно не помешает.
"“Маленькое” искусство", Еврейский музей и центр толерантности, до 5 сентября
Девушка возле картины Обнаженная в ванной на выставке работ художника Николая Фешина в Третьяковской галерее в Москве. Персональная выставка Николая Ивановича Фешина (1881-1955), одного из наиболее ярких художников первой половины ХХ века, станет продолжением сотрудничества Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан в рамках юбилейных мероприятий в связи со 100-летием образования Республики (ТАССР). - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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