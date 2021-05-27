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Архангельская область
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В Архангельской области ветераны войны будут получать ежегодную выплату
В Архангельской области ветераны войны будут получать ежегодную выплату - РИА Новости, 27.05.2021
В Архангельской области ветераны войны будут получать ежегодную выплату
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский дал поручение правительству региона предусмотреть в бюджете региональную ежегодную выплату ветеранам и... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:55
2021-05-27T14:55
архангельская область
александр цыбульский
архангельская область
общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский дал поручение правительству региона предусмотреть в бюджете региональную ежегодную выплату ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно в размере не ниже 20 тысяч рублей, а также закрепить кураторов за каждым ветераном."Прошу правительство при подготовке бюджета предусмотреть возможность предоставления ко Дню Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны выплаты из областного бюджета. Размер такой выплаты должен быть не ниже 20 тысяч рублей и предоставляться не только в годы юбилея Победы, а ежегодно", – сказал Цыбульский, выступая с посланием областному собранию депутатов в четверг.По словам главы региона, на сегодняшний день в Архангельской области проживают 270 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Каждому из них необходимо особое внимание, подчеркнул губернатор."В недельный срок прошу сформировать перечень кураторов каждого ветерана от правительства региона, органов местного самоуправления. Задача куратора – находиться на постоянной, ежедневной связи с ветераном или его родственниками и при первой необходимости быть готовыми организовать оперативную помощь", - отметил Цыбульский.Как пояснил глава региона, это касается приоритетного права приезда к ветерану врача, обеспечения необходимыми продуктами питания, любой помощи, в которой нуждаются ветераны и инвалиды войны.
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александр цыбульский, архангельская область, общество

В Архангельской области ветераны войны будут получать ежегодную выплату

14:55 27.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Архангельской области Александр Цыбульский
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский дал поручение правительству региона предусмотреть в бюджете региональную ежегодную выплату ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно в размере не ниже 20 тысяч рублей, а также закрепить кураторов за каждым ветераном.
"Прошу правительство при подготовке бюджета предусмотреть возможность предоставления ко Дню Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны выплаты из областного бюджета. Размер такой выплаты должен быть не ниже 20 тысяч рублей и предоставляться не только в годы юбилея Победы, а ежегодно", – сказал Цыбульский, выступая с посланием областному собранию депутатов в четверг.
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По словам главы региона, на сегодняшний день в Архангельской области проживают 270 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Каждому из них необходимо особое внимание, подчеркнул губернатор.
"В недельный срок прошу сформировать перечень кураторов каждого ветерана от правительства региона, органов местного самоуправления. Задача куратора – находиться на постоянной, ежедневной связи с ветераном или его родственниками и при первой необходимости быть готовыми организовать оперативную помощь", - отметил Цыбульский.
Как пояснил глава региона, это касается приоритетного права приезда к ветерану врача, обеспечения необходимыми продуктами питания, любой помощи, в которой нуждаются ветераны и инвалиды войны.
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьОбщество
 
 
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