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В Архангельской области ветераны войны будут получать ежегодную выплату

В Архангельской области ветераны войны будут получать ежегодную выплату - РИА Новости, 27.05.2021

В Архангельской области ветераны войны будут получать ежегодную выплату

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский дал поручение правительству региона предусмотреть в бюджете региональную ежегодную выплату ветеранам и... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:55

2021-05-27T14:55

2021-05-27T14:55

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский дал поручение правительству региона предусмотреть в бюджете региональную ежегодную выплату ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно в размере не ниже 20 тысяч рублей, а также закрепить кураторов за каждым ветераном."Прошу правительство при подготовке бюджета предусмотреть возможность предоставления ко Дню Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны выплаты из областного бюджета. Размер такой выплаты должен быть не ниже 20 тысяч рублей и предоставляться не только в годы юбилея Победы, а ежегодно", – сказал Цыбульский, выступая с посланием областному собранию депутатов в четверг.По словам главы региона, на сегодняшний день в Архангельской области проживают 270 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Каждому из них необходимо особое внимание, подчеркнул губернатор."В недельный срок прошу сформировать перечень кураторов каждого ветерана от правительства региона, органов местного самоуправления. Задача куратора – находиться на постоянной, ежедневной связи с ветераном или его родственниками и при первой необходимости быть готовыми организовать оперативную помощь", - отметил Цыбульский.Как пояснил глава региона, это касается приоритетного права приезда к ветерану врача, обеспечения необходимыми продуктами питания, любой помощи, в которой нуждаются ветераны и инвалиды войны.

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архангельская область

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александр цыбульский, архангельская область, общество