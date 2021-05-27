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В Госдуме объяснили угрозы Британии по "Северному потоку — 2"
В Госдуме объяснили угрозы Британии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 27.05.2021
В Госдуме объяснили угрозы Британии по "Северному потоку — 2"
Великобритания не имеет отношения к "Северному потоку — 2" и вмешивается в ситуацию с целью продемонстрировать свою преданность Вашингтону, заявил в четверг... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T21:21
2021-05-27T21:21
россия
доминик рааб
ryanair
северный поток
госдума рф
еврокомиссия
сергей железняк
москва
сша
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Великобритания не имеет отношения к "Северному потоку — 2" и вмешивается в ситуацию с целью продемонстрировать свою преданность Вашингтону, заявил в четверг член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя призыв Лондона ввести санкции против "Северного потока — 2" и "Ямал-Европа" из-за якобы причастности Москвы к инциденту с самолетом Ryanair.Глава британского МИД Доминик Рааб в понедельник заявил, что необходимо остановить "Северный поток — 2", а также трубопровод "Ямал-Европа", за транзит газа по которому Белоруссия получает плату от России. "Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения, на "Северный поток" - 15 миллиардов "кубов", на украинский транзит - 14 миллиардов."Заявление Великобритании с угрозами ввести санкции против "Северного потока — 2" в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в небе над Белоруссией звучит полнейшим абсурдом. Таким образом английские русофобы демонстрируют, что любой международный инцидент может стать для них поводом для новых санкций против России, которая не имеет никакого отношения к случившемуся", - сказал Железняк журналистам.По его словам, Лондон своими агрессивными заявлениями наглядно демонстрирует, на что на самом деле направлены усилия Запада в отношении России и Белоруссии - "на максимальное сдерживание и попытку изоляции"."Фактически Лондон предлагает путем санкций против российско-европейского газового проекта надавить на Россию, чтобы в свою очередь наша страна каким-то образом повлияла на власти Белоруссии. Западу не впервой вмешиваться во внутренние дела других стран, но похоже, там забыли, что в России такие методы ведения дел на мировой арене не приемлют", - сказал депутат.Он отметил, что инцидент в небе над Минском следует рассматривать с учетом всех объективных обстоятельств, которые имели место, принять аргументы и доказательства белорусской стороны, а "не огульно политизировать ситуацию, угрожающую интересам миллионов граждан и стабильности в регионе". "Очевидно одно - любая попытка теракта должна находить соответствующий ответ у властей страны, против которой он направлен", - добавил Железняк.Он также обратил внимание на то, что Великобритания не имеет отношения к российско-европейскому проекту "Северный поток — 2" и не имеет никакого права вмешиваться в дела континентальных соседей. По мнению депутата, своими действиями "Лондон явно хочет продемонстрировать свою преданность Вашингтону"."Не стоит исключать, что это спланированная и согласованная в США акция, которые хотят теперь руками британских русофобов помешать строительству газопровода, который так ждут европейцы", - заключил политик.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
https://ria.ru/20210526/mid-1734242356.html
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россия, доминик рааб, ryanair, северный поток, госдума рф, еврокомиссия, сергей железняк, москва, сша, в мире

В Госдуме объяснили угрозы Британии по "Северному потоку — 2"

21:21 27.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Великобритания не имеет отношения к "Северному потоку — 2" и вмешивается в ситуацию с целью продемонстрировать свою преданность Вашингтону, заявил в четверг член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя призыв Лондона ввести санкции против "Северного потока — 2" и "Ямал-Европа" из-за якобы причастности Москвы к инциденту с самолетом Ryanair.
Глава британского МИД Доминик Рааб в понедельник заявил, что необходимо остановить "Северный поток — 2", а также трубопровод "Ямал-Европа", за транзит газа по которому Белоруссия получает плату от России. "Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения, на "Северный поток" - 15 миллиардов "кубов", на украинский транзит - 14 миллиардов.
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В МИД отреагировали на угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2"
"Заявление Великобритании с угрозами ввести санкции против "Северного потока — 2" в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в небе над Белоруссией звучит полнейшим абсурдом. Таким образом английские русофобы демонстрируют, что любой международный инцидент может стать для них поводом для новых санкций против России, которая не имеет никакого отношения к случившемуся", - сказал Железняк журналистам.
По его словам, Лондон своими агрессивными заявлениями наглядно демонстрирует, на что на самом деле направлены усилия Запада в отношении России и Белоруссии - "на максимальное сдерживание и попытку изоляции".
"Фактически Лондон предлагает путем санкций против российско-европейского газового проекта надавить на Россию, чтобы в свою очередь наша страна каким-то образом повлияла на власти Белоруссии. Западу не впервой вмешиваться во внутренние дела других стран, но похоже, там забыли, что в России такие методы ведения дел на мировой арене не приемлют", - сказал депутат.
Он отметил, что инцидент в небе над Минском следует рассматривать с учетом всех объективных обстоятельств, которые имели место, принять аргументы и доказательства белорусской стороны, а "не огульно политизировать ситуацию, угрожающую интересам миллионов граждан и стабильности в регионе". "Очевидно одно - любая попытка теракта должна находить соответствующий ответ у властей страны, против которой он направлен", - добавил Железняк.
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Косачев высмеял угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2"
Он также обратил внимание на то, что Великобритания не имеет отношения к российско-европейскому проекту "Северный поток — 2" и не имеет никакого права вмешиваться в дела континентальных соседей. По мнению депутата, своими действиями "Лондон явно хочет продемонстрировать свою преданность Вашингтону".
"Не стоит исключать, что это спланированная и согласованная в США акция, которые хотят теперь руками британских русофобов помешать строительству газопровода, который так ждут европейцы", - заключил политик.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияДоминик РаабRyanairСеверный потокГосдума РФЕврокомиссияСергей ЖелезнякМоскваСШАВ мире
 
 
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