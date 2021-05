https://ria.ru/20210527/vatican-1734239140.html

Уличная художница подала в суд на Ватикан

Уличная художница Алессия Бэброу подала в суд на главпочтамт Ватикана за то, что там неправомерно извлекают выгоду из ее творчества, сообщает Associated Press.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Уличная художница Алессия Бэброу подала в суд на главпочтамт Ватикана за то, что там неправомерно извлекают выгоду из ее творчества, сообщает Associated Press. Речь о граффити, созданном в 2019 году на мосту возле Ватикана. На рисунке, стилизованном под работу немецкого художника XIX века Генриха Хофманна, изображен Христос, на туловище которого нарисовано человеческое сердце с надписью "Просто используй его" ( "Just use it") и инициалами Алессии. Год спустя Алессия Бэброу была шокирована, узнав, что репродукцию этой работы использовали на пасхальных почтовых марках без ее согласия. Юристы художницы отправили письма в филателический и нумизматический отделы Ватикана с просьбой мирно решить этот вопрос. Однако на них не ответили (не прокомментировали ситуацию и в пресс-службе Ватикана). Из-за этого Бэброу пришлось подать иск в суд о нарушении интеллектуальных прав. В нем потерпевшая требует возместить ей 130 тысяч евро за моральных ущерб. Согласно иску в первый тираж вошло 80 тысяч марок по 1,15 евро за штуку. Художницу также задело использование работы еще из-за того, что граффити является частью ее авторского проекта "Just Use It", начатого в 2013 году. За эти годы она изобразила на стенах, лестничных клетках и мостах по всему Риму несколько Будд, Ганешу и Деву Марию с таким же сердцем и надписью на их фигурах.По словам Бэброу, идея проекта состоит в том, чтобы "способствовать развитию интеллекта и разума сердца" непредвзятым, целостным образом. Адвокат потерпевшей утверждает в иске, что, присвоив изображение для продвижения католической церкви, Ватикан "безвозвратно исказил" посыл художницы. Бэброу подчеркнула, что иск не был нападением на католическую церковь или Ватикан. Она лишь хотела защитить свои права. В Associated Press отмечают, юристы по авторскому праву, знакомые с этим делом, считают, что иск Бэброу важный сигнал для Италии и свидетельство того, что некоторые работы в стиле Бэнкси заслуживают того, чтобы их признали произведениями уличного искусства и защищали. Например, Массимо Стерпи — эксперт в делах об авторском праве рассказал, что законы об интеллектуальной собственности в большинстве стран Европы и США защищают права художников, даже если произведение было создано на государственной или частной территории без разрешения.

