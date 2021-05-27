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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Уличная художница подала в суд на Ватикан
Уличная художница подала в суд на Ватикан - РИА Новости, 27.05.2021
Уличная художница подала в суд на Ватикан
Уличная художница Алессия Бэброу подала в суд на главпочтамт Ватикана за то, что там неправомерно извлекают выгоду из ее творчества, сообщает Associated Press. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T05:07
2021-05-27T05:07
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Уличная художница Алессия Бэброу подала в суд на главпочтамт Ватикана за то, что там неправомерно извлекают выгоду из ее творчества, сообщает Associated Press. Речь о граффити, созданном в 2019 году на мосту возле Ватикана. На рисунке, стилизованном под работу немецкого художника XIX века Генриха Хофманна, изображен Христос, на туловище которого нарисовано человеческое сердце с надписью "Просто используй его" ( "Just use it") и инициалами Алессии. Год спустя Алессия Бэброу была шокирована, узнав, что репродукцию этой работы использовали на пасхальных почтовых марках без ее согласия. Юристы художницы отправили письма в филателический и нумизматический отделы Ватикана с просьбой мирно решить этот вопрос. Однако на них не ответили (не прокомментировали ситуацию и в пресс-службе Ватикана). Из-за этого Бэброу пришлось подать иск в суд о нарушении интеллектуальных прав. В нем потерпевшая требует возместить ей 130 тысяч евро за моральных ущерб. Согласно иску в первый тираж вошло 80 тысяч марок по 1,15 евро за штуку. Художницу также задело использование работы еще из-за того, что граффити является частью ее авторского проекта "Just Use It", начатого в 2013 году. За эти годы она изобразила на стенах, лестничных клетках и мостах по всему Риму несколько Будд, Ганешу и Деву Марию с таким же сердцем и надписью на их фигурах.По словам Бэброу, идея проекта состоит в том, чтобы "способствовать развитию интеллекта и разума сердца" непредвзятым, целостным образом. Адвокат потерпевшей утверждает в иске, что, присвоив изображение для продвижения католической церкви, Ватикан "безвозвратно исказил" посыл художницы. Бэброу подчеркнула, что иск не был нападением на католическую церковь или Ватикан. Она лишь хотела защитить свои права. В Associated Press отмечают, юристы по авторскому праву, знакомые с этим делом, считают, что иск Бэброу важный сигнал для Италии и свидетельство того, что некоторые работы в стиле Бэнкси заслуживают того, чтобы их признали произведениями уличного искусства и защищали. Например, Массимо Стерпи — эксперт в делах об авторском праве рассказал, что законы об интеллектуальной собственности в большинстве стран Европы и США защищают права художников, даже если произведение было создано на государственной или частной территории без разрешения.
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Уличная художница подала в суд на Ватикан

05:07 27.05.2021
 
© AP Photo / Andrew MedichiniСтрит-арт художница из Ватикана Алессия Бэброу рядом со своей работой
Стрит-арт художница из Ватикана Алессия Бэброу рядом со своей работой - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Уличная художница Алессия Бэброу подала в суд на главпочтамт Ватикана за то, что там неправомерно извлекают выгоду из ее творчества, сообщает Associated Press.
Речь о граффити, созданном в 2019 году на мосту возле Ватикана. На рисунке, стилизованном под работу немецкого художника XIX века Генриха Хофманна, изображен Христос, на туловище которого нарисовано человеческое сердце с надписью "Просто используй его" ( "Just use it") и инициалами Алессии.
Год спустя Алессия Бэброу была шокирована, узнав, что репродукцию этой работы использовали на пасхальных почтовых марках без ее согласия.
© AP Photo / Andrew MedichiniМарки Ватикана с изображением работы стрит-арт художницы Алессии Бэброу
Марки Ватикана с изображением работы стрит-арт художницы Алессии Бэброу - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
Марки Ватикана с изображением работы стрит-арт художницы Алессии Бэброу
Юристы художницы отправили письма в филателический и нумизматический отделы Ватикана с просьбой мирно решить этот вопрос. Однако на них не ответили (не прокомментировали ситуацию и в пресс-службе Ватикана). Из-за этого Бэброу пришлось подать иск в суд о нарушении интеллектуальных прав.
В нем потерпевшая требует возместить ей 130 тысяч евро за моральных ущерб. Согласно иску в первый тираж вошло 80 тысяч марок по 1,15 евро за штуку.
Художницу также задело использование работы еще из-за того, что граффити является частью ее авторского проекта "Just Use It", начатого в 2013 году. За эти годы она изобразила на стенах, лестничных клетках и мостах по всему Риму несколько Будд, Ганешу и Деву Марию с таким же сердцем и надписью на их фигурах.
По словам Бэброу, идея проекта состоит в том, чтобы "способствовать развитию интеллекта и разума сердца" непредвзятым, целостным образом. Адвокат потерпевшей утверждает в иске, что, присвоив изображение для продвижения католической церкви, Ватикан "безвозвратно исказил" посыл художницы.
Бэброу подчеркнула, что иск не был нападением на католическую церковь или Ватикан. Она лишь хотела защитить свои права.
В Associated Press отмечают, юристы по авторскому праву, знакомые с этим делом, считают, что иск Бэброу важный сигнал для Италии и свидетельство того, что некоторые работы в стиле Бэнкси заслуживают того, чтобы их признали произведениями уличного искусства и защищали.
Например, Массимо Стерпи — эксперт в делах об авторском праве рассказал, что законы об интеллектуальной собственности в большинстве стран Европы и США защищают права художников, даже если произведение было создано на государственной или частной территории без разрешения.
"В этих законах не имеет значения, где сделана такая работа: на бумаге, холсте, стене или мосту", — прокомментировал он.
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