https://ria.ru/20210527/vaktsinatsiya-1734406809.html

В Кремле напомнили о важности вакцинации от коронавируса

В Кремле напомнили о важности вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 27.05.2021

В Кремле напомнили о важности вакцинации от коронавируса

Руководство России продолжит терпеливо разъяснять важность вакцинирования от коронавируса, гражданам нужно осознать, что для защиты своего здоровья и для... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:15

2021-05-27T13:15

2021-05-27T13:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Руководство России продолжит терпеливо разъяснять важность вакцинирования от коронавируса, гражданам нужно осознать, что для защиты своего здоровья и для полноценной жизни в условиях продолжающейся пандемии нужно сделать прививку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне президент России Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса, отметив, что российская вакцина имеет опыт миллионного применения, она надежна и безопасна. Глава государства отметил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, подчеркнув, что граждане должны сами осознать необходимость этого.Он добавил, что именно гражданам нужно осознать, что "для защиты своего здоровья, для защиты своей жизни и для того, чтобы жить полноценной жизнью в условиях продолжающейся пандемии, нужно сделать прививку"."Надежда, конечно, есть, главное, что государство фактически выполнило необходимые шаги для того, чтобы создать необходимую инфраструктуру: запасы вакцины, систему распространения, организацию прививочных пунктов в том объеме, который необходим, и теперь дело только за инициативой граждан", - заключил представитель Кремля.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество