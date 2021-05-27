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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210527/vaktsinatsiya-1734406809.html
В Кремле напомнили о важности вакцинации от коронавируса
В Кремле напомнили о важности вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 27.05.2021
В Кремле напомнили о важности вакцинации от коронавируса
Руководство России продолжит терпеливо разъяснять важность вакцинирования от коронавируса, гражданам нужно осознать, что для защиты своего здоровья и для... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:15
2021-05-27T13:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Руководство России продолжит терпеливо разъяснять важность вакцинирования от коронавируса, гражданам нужно осознать, что для защиты своего здоровья и для полноценной жизни в условиях продолжающейся пандемии нужно сделать прививку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне президент России Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса, отметив, что российская вакцина имеет опыт миллионного применения, она надежна и безопасна. Глава государства отметил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, подчеркнув, что граждане должны сами осознать необходимость этого.Он добавил, что именно гражданам нужно осознать, что "для защиты своего здоровья, для защиты своей жизни и для того, чтобы жить полноценной жизнью в условиях продолжающейся пандемии, нужно сделать прививку"."Надежда, конечно, есть, главное, что государство фактически выполнило необходимые шаги для того, чтобы создать необходимую инфраструктуру: запасы вакцины, систему распространения, организацию прививочных пунктов в том объеме, который необходим, и теперь дело только за инициативой граждан", - заключил представитель Кремля.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

В Кремле напомнили о важности вакцинации от коронавируса

13:15 27.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина возле прививочного кабинета перед вакцинацией от COVID-19 препаратом Sputnik V
Мужчина возле прививочного кабинета перед вакцинацией от COVID-19 препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Руководство России продолжит терпеливо разъяснять важность вакцинирования от коронавируса, гражданам нужно осознать, что для защиты своего здоровья и для полноценной жизни в условиях продолжающейся пандемии нужно сделать прививку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне президент России Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса, отметив, что российская вакцина имеет опыт миллионного применения, она надежна и безопасна. Глава государства отметил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, подчеркнув, что граждане должны сами осознать необходимость этого.
"Конечно же, правительство и все руководство будет терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинирования", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что именно гражданам нужно осознать, что "для защиты своего здоровья, для защиты своей жизни и для того, чтобы жить полноценной жизнью в условиях продолжающейся пандемии, нужно сделать прививку".
"Надежда, конечно, есть, главное, что государство фактически выполнило необходимые шаги для того, чтобы создать необходимую инфраструктуру: запасы вакцины, систему распространения, организацию прививочных пунктов в том объеме, который необходим, и теперь дело только за инициативой граждан", - заключил представитель Кремля.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
 
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