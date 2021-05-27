https://ria.ru/20210527/vaktsinatsiya-1734356174.html

Почти 300 тысяч жителей Челябинской области привились от COVID-19

Почти 300 тысяч жителей Челябинской области привились от COVID-19 - РИА Новости, 27.05.2021

Почти 300 тысяч жителей Челябинской области привились от COVID-19

Почти 300 тысяч жителей Челябинской области сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Колчинская. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T09:12

2021-05-27T09:12

2021-05-27T09:12

челябинская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей текслер

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Почти 300 тысяч жителей Челябинской области сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Колчинская."…У нас порядка 291 тысячи человек провакцинированы и имеют защитный иммунитет… Вакцинироваться нужно всем, чтобы создать иммунную прослойку и получить защиту. До коллективного иммунитета нужно провакцинировать 60% населения. У нас провакцинировано порядка 19%", - сказала она журналистам.Она отметила, что, скорее всего, процент провакцинированных больше, так как военные вакцинируются отдельно и "где-то 20% в общей массе у нас есть, соответственно 40% еще нужно провакцинировать".По ее данным, в регионе присутствуют 3 вида вакцины, и при осмотре лечащий врач может рекомендовать ту или иную вакцину – одна из них более мягкая, другая, наоборот, более жесткая.По мнению замминистра, в настоящее время в регионе коронавирусная инфекция "отступает, но достаточно небыстро", а "благодаря вакцинации это происходит".По словам главврача областной клинической больницы №3 Михаила Вербитского, в регионе началась вакцинация в декабре, и благодаря этому удалось нормализовать ситуацию. "Болеющих становится меньше, госпитальные базы (для ковид) закрываются. Благодаря тому, что появился инфекционный центр и пошла вакцинация, сейчас мы регулируем ситуацию, сдерживаем ее. Нужно сейчас добиться того, чтобы иммунитет был порядка у 70%-80%. Если он будет, поверьте мне, мы будем спокойно жить, ничего не бояться", - пояснил он журналистам.Как рассказала журналистам местная жительница Екатерина Бурдуковская, тяжело переболевшая коронавирусной инфекцией, из-за COVID-19 у нее буквально "три недели выпало из жизни". "Начала болеть 1 мая. Очень плохое самочувствие, высокая температура. Меня положили в больницу. После выписки ослабленное состояние сохранялось – я не могла пройти из одной комнаты в другую, чтобы у меня не закружилась голова. Если бы я могла предположить такое, я бы поставила прививку. Сейчас я планирую привиться", - сказала она. Женщина добавила, что непонятно, когда восстановится ситуация и "лучше быть привитым", чем переболеть еще раз.Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщал, что несмотря на снижение числа заболевших в регионе опасность COVID-19 остается, и чтобы до конца "победить коронавирус, необходима вакцинация". "Другого пути нет. Я обращаюсь ко всем жителям области. Нужно сделать прививку. Она максимально доступна. Пункты вакцинации развернуты в больницах, поликлиниках, крупных торговых центрах. Мобильные бригады медиков начали работать в садовых товариществах. В самых отдаленных уголках области прививку можно сделать в фельдшерско-акушерских пунктах", - отмечал он.Текслер пояснял, что свыше 230 тысяч жителей региона прошли полностью оба этапа вакцинации, но чтобы сформировать к осени коллективный иммунитет, "нужно в разы больше".

https://ria.ru/20210525/shkoly-1733810748.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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