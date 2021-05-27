https://ria.ru/20210527/vaktsinatsiya-1734347285.html

Названы профессии, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна

Названы профессии, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна - РИА Новости, 27.05.2021

Названы профессии, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна

Прививки от COVID-19 не могут быть обязательными по законодательству РФ, но ряд профессий (врачи, педагоги, соцработники) без вакцинации в условиях, если есть... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T05:06

2021-05-27T05:06

2021-05-27T05:06

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вакцинация россиян от covid-19

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общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Прививки от COVID-19 не могут быть обязательными по законодательству РФ, но ряд профессий (врачи, педагоги, соцработники) без вакцинации в условиях, если есть соответствующее постановление главного санитарного врача субъекта, работать не могут, объяснил РИА Новости медицинский юрист, старший партнер юридической группы "Ремез, Печерей и Партнеры" Иван Печерей.Ранее на неделе пресс-служба главы и правительства Якутии сообщила, что глава республики Айсен Николаев обозначил обязательное обеспечение массовой вакцинации местных жителей. В частности, 19 мая вышло постановление главного санитарного врача Якутии по обязательной иммунизации населения, к работодателям, не обеспечившим вакцинацию сотрудников, будут применять штрафы, а работники при необоснованном отказе от прививки могут быть не допущены к работе."В Национальный календарь прививок вошли медицинские работники и педагоги и некоторые другие профессии. Когда эпидемиологическая ситуация в каком-то регионе осложняется, то главный санитарный врач региона вправе принять постановление, в котором фактически объявляется эпидемия. В этой ситуации по тому заболеванию, по которому объявлена эпидемия, происходит вакцинация в соответствии с календарем прививок. В данной ситуации она становится обязательной для тех категорий людей, которые попали в Национальный календарь прививок", - сказал Печерей.Далее, объяснил юрист, вакцинация проводится, но права отказаться от медицинского вмешательства, которым является прививка, у медицинских работников и педагогов никто не отбирает. Они могут отказаться от вакцинации, но тогда не смогут продолжить свою работу, уточнил Печерей.Как следует из приказа Минздрава РФ, к приоритету 1-го уровня в календаре прививок по эпидемическим показаниям относятся работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и МФЦ. Кроме того, в документе упомянуты лица, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями и жители городов-миллионников.

https://ria.ru/20210526/immunitet-1733913116.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, айсен николаев, общество