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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210527/vaktsina-1734463650.html
В РФПИ рассказали о планах по поставке "Спутника V" ЮНИСЕФ
В РФПИ рассказали о планах по поставке "Спутника V" ЮНИСЕФ - РИА Новости, 27.05.2021
В РФПИ рассказали о планах по поставке "Спутника V" ЮНИСЕФ
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ЮНИСЕФ подписали соглашение о поставках 220 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", они... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:16
2021-05-27T17:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
воз
юнисеф
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ЮНИСЕФ подписали соглашение о поставках 220 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", они станут возможными после одобрения ВОЗ, которое ожидается в ближайшем будущем, говорится в сообщении РФПИ."РФПИ и Детский фонд ООН (United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF) объявляют о подписании соглашения для поставок 220 миллионов доз двухкомпонентной российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для вакцинации 110 миллионов человек", - заявили в фонде.Соглашение с ЮНИСЕФ по вакцине "Спутник V" позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру, подчеркнули в фонде. "Поставки для ЮНИСЕФ станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации (Emergency Use Listing, EUL). РФПИ объявил о подаче заявки в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию "Спутника V" в октябре 2020 года. Решение ВОЗ ожидается в ближайшем будущем", - отмечается в сообщении.РФПИ также проведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для обсуждения возможности включения "Спутника V" в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. РФПИ в марте заявлял, что подал заявку на участие вакцины "Спутник V" в этой международной программе."РФПИ рад оказать поддержку международным усилиям ЮНИСЕФ и партнеров для обеспечения равного и широкого доступа к коронавирусным вакцинам для всех стран. Вакцинация является главным инструментом для победы над пандемией, защиты здоровья людей, восстановления экономик и возвращения к нормальной жизни", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Он напомнил, что "Спутник V" уже применяется более чем 40 странами. "Их количество растет по мере того, как мы ежедневно продолжаем осуществлять поставки нашим партнерам. РФПИ ожидает успешного завершения процесса преквалификации вакцины и одобрения ВОЗ, что позволит начать поставки для ЮНИСЕФ и внести вклад в спасение миллионов жизней", - добавил глава РФПИ.Механизм COVAX совместно с ЮНИСЕФ нацелен на преодоление острой фазы пандемии до конца 2021 года благодаря предоставлению быстрого и равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам всем странам и территориям независимо от уровня доходов. Это позволит обеспечить защиту медицинских и социальных работников, а также других групп высокого риска.
https://ria.ru/20210527/sputnik-1734461843.html
https://ria.ru/20210526/sputnik-1734340213.html
https://ria.ru/20210527/vaktsina-1734410893.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, воз, юнисеф

В РФПИ рассказали о планах по поставке "Спутника V" ЮНИСЕФ

17:16 27.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ЮНИСЕФ подписали соглашение о поставках 220 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", они станут возможными после одобрения ВОЗ, которое ожидается в ближайшем будущем, говорится в сообщении РФПИ.
"РФПИ и Детский фонд ООН (United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF) объявляют о подписании соглашения для поставок 220 миллионов доз двухкомпонентной российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для вакцинации 110 миллионов человек", - заявили в фонде.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
17:09Распространение коронавируса
РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ в ближайшем будущем
Соглашение с ЮНИСЕФ по вакцине "Спутник V" позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру, подчеркнули в фонде. "Поставки для ЮНИСЕФ станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации (Emergency Use Listing, EUL). РФПИ объявил о подаче заявки в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию "Спутника V" в октябре 2020 года. Решение ВОЗ ожидается в ближайшем будущем", - отмечается в сообщении.
РФПИ также проведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для обсуждения возможности включения "Спутника V" в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. РФПИ в марте заявлял, что подал заявку на участие вакцины "Спутник V" в этой международной программе.
"РФПИ рад оказать поддержку международным усилиям ЮНИСЕФ и партнеров для обеспечения равного и широкого доступа к коронавирусным вакцинам для всех стран. Вакцинация является главным инструментом для победы над пандемией, защиты здоровья людей, восстановления экономик и возвращения к нормальной жизни", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Препарат Sputnik V - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 23:23Распространение коронавируса
Красный Крест попросил у России "Спутник V"
Он напомнил, что "Спутник V" уже применяется более чем 40 странами. "Их количество растет по мере того, как мы ежедневно продолжаем осуществлять поставки нашим партнерам. РФПИ ожидает успешного завершения процесса преквалификации вакцины и одобрения ВОЗ, что позволит начать поставки для ЮНИСЕФ и внести вклад в спасение миллионов жизней", - добавил глава РФПИ.
Механизм COVAX совместно с ЮНИСЕФ нацелен на преодоление острой фазы пандемии до конца 2021 года благодаря предоставлению быстрого и равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам всем странам и территориям независимо от уровня доходов. Это позволит обеспечить защиту медицинских и социальных работников, а также других групп высокого риска.
Пожилой мужчина демонстрирует сертификат о вакцинации против новой короновирусной инфекции (COVID-19), полученный после прививки в центре госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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В центре Гамалеи назвали преимущество вакцинации "Спутником V"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВОЗЮНИСЕФ
 
 
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