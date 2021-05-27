https://ria.ru/20210527/vaktsina-1734385284.html

Почти 17 миллионов россиян привились от коронавируса первым компонентом

Почти 17 миллионов россиян привились от коронавируса первым компонентом - РИА Новости, 27.05.2021

Почти 17 миллионов россиян привились от коронавируса первым компонентом

Почти 17 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:40

2021-05-27T11:40

2021-05-27T11:45

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 17 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Почти 17 миллионов", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Он уточнил, что речь идет о количестве привитых первым компонентом вакцин.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество