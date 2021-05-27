https://ria.ru/20210527/vaktsina-1734385284.html
Почти 17 миллионов россиян привились от коронавируса первым компонентом
Почти 17 миллионов россиян привились от коронавируса первым компонентом - РИА Новости, 27.05.2021
Почти 17 миллионов россиян привились от коронавируса первым компонентом
Почти 17 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:40
2021-05-27T11:40
2021-05-27T11:45
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599750859_0:187:3117:1940_1920x0_80_0_0_ab4ea51b9c4462a3967fda44ebb8cd50.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 17 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Почти 17 миллионов", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Он уточнил, что речь идет о количестве привитых первым компонентом вакцин.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599750859_294:0:3023:2047_1920x0_80_0_0_cace63ee635ea2bb89dd6e32eaae51cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Почти 17 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
.
"Почти 17 миллионов", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он уточнил, что речь идет о количестве привитых первым компонентом вакцин.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".