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Почти 17 миллионов россиян привились от коронавируса первым компонентом
Почти 17 миллионов россиян привились от коронавируса первым компонентом - РИА Новости, 27.05.2021
Почти 17 миллионов россиян привились от коронавируса первым компонентом
Почти 17 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:40
2021-05-27T11:45
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 17 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Почти 17 миллионов", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Он уточнил, что речь идет о количестве привитых первым компонентом вакцин.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Почти 17 миллионов россиян привились от коронавируса первым компонентом

11:40 27.05.2021 (обновлено: 11:45 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедики в кабинете вакцинации от COVID-19
Медики в кабинете вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 17 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Почти 17 миллионов", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он уточнил, что речь идет о количестве привитых первым компонентом вакцин.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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