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Бурмистров: утки в Москве идут от места гнездования к водоемам
Бурмистров: утки в Москве идут от места гнездования к водоемам - РИА Новости, 10.06.2021
Бурмистров: утки в Москве идут от места гнездования к водоемам
Утки в Москве идут от места гнездования к водоемам, лучше сопроводить их, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного... РИА Новости, 10.06.2021
2021-05-27T12:25
2021-06-10T17:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей бурмистров
москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Утки в Москве идут от места гнездования к водоемам, лучше сопроводить их, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в сети неоднократно появлялись видео, как москвичи сопровождают уток с выводком к водоёмам и паркам, спасая от случайного наезда автомобилей."Утки сейчас идут от места гнездования к водоемам. Конечно, лучше сопроводить их, это классно. И очень позитивно", - сказал Бурмистров.
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сергей бурмистров, москва

Бурмистров: утки в Москве идут от места гнездования к водоемам

12:25 27.05.2021 (обновлено: 17:52 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСелезень на набережной Строгинского залива в Москве
Селезень на набережной Строгинского залива в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Утки в Москве идут от места гнездования к водоемам, лучше сопроводить их, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее в сети неоднократно появлялись видео, как москвичи сопровождают уток с выводком к водоёмам и паркам, спасая от случайного наезда автомобилей.
Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 10:54Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Цветение деревьев в Москве началось раньше на неделю, чем в прошлом году
"Утки сейчас идут от места гнездования к водоемам. Конечно, лучше сопроводить их, это классно. И очень позитивно", - сказал Бурмистров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей БурмистровМосква
 
 
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