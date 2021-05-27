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Бурмистров: утки в Москве идут от места гнездования к водоемам
Бурмистров: утки в Москве идут от места гнездования к водоемам - РИА Новости, 10.06.2021
Бурмистров: утки в Москве идут от места гнездования к водоемам
Утки в Москве идут от места гнездования к водоемам, лучше сопроводить их, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного... РИА Новости, 10.06.2021
2021-05-27T12:25
2021-05-27T12:25
2021-06-10T17:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей бурмистров
москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Утки в Москве идут от места гнездования к водоемам, лучше сопроводить их, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в сети неоднократно появлялись видео, как москвичи сопровождают уток с выводком к водоёмам и паркам, спасая от случайного наезда автомобилей."Утки сейчас идут от места гнездования к водоемам. Конечно, лучше сопроводить их, это классно. И очень позитивно", - сказал Бурмистров.
https://ria.ru/20210521/moskva-1733877567.html
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сергей бурмистров, москва