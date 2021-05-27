https://ria.ru/20210527/utki-1736513766.html

Бурмистров: утки в Москве идут от места гнездования к водоемам

Бурмистров: утки в Москве идут от места гнездования к водоемам - РИА Новости, 10.06.2021

Бурмистров: утки в Москве идут от места гнездования к водоемам

Утки в Москве идут от места гнездования к водоемам, лучше сопроводить их, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного... РИА Новости, 10.06.2021

2021-05-27T12:25

2021-05-27T12:25

2021-06-10T17:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей бурмистров

москва

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Утки в Москве идут от места гнездования к водоемам, лучше сопроводить их, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в сети неоднократно появлялись видео, как москвичи сопровождают уток с выводком к водоёмам и паркам, спасая от случайного наезда автомобилей."Утки сейчас идут от места гнездования к водоемам. Конечно, лучше сопроводить их, это классно. И очень позитивно", - сказал Бурмистров.

https://ria.ru/20210521/moskva-1733877567.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бурмистров, москва