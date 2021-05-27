https://ria.ru/20210527/torgovlya-1734412429.html

Ставропольский бизнес обсудил с торгпредом в КНР нюансы торговли с Китаем

Ставропольский бизнес обсудил с торгпредом в КНР нюансы торговли с Китаем - РИА Новости, 27.05.2021

Ставропольский бизнес обсудил с торгпредом в КНР нюансы торговли с Китаем

Ставропольские предприниматели встретились с торговым представителем России в КНР Алексеем Дахновским и обсудили с ним укрепление партнёрских отношений региона... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:02

2021-05-27T14:02

2021-05-27T14:02

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экономика

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МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Ставропольские предприниматели встретились с торговым представителем России в КНР Алексеем Дахновским и обсудили с ним укрепление партнёрских отношений региона и Китая.Предприниматели рассказали о своих товарах и услугах и задали интересующие их вопросы торгпреду. Тот, в свою очередь, рассказал о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних торгово-экономических отношений.Также стороны обсудили варианты продвижения на китайском рынке продукции АПК, химической, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также высоких технологий и минеральной воды. Особенно бизнесменов заинтересовала возможность участия в китайских выставках."Китай является одним из важнейших партнёров Ставропольского края и занимает первое место по объему экспорта. Товарооборот с республикой за 2020 год составил почти 300 миллионов долларов. Основную долю экспорта составляет продукция химической промышленности и агропромышленного сектора экономики", - рассказала заместитель министра экономического развития Ставропольского края Сузанна Дамир.Замминистра сельского хозяйства региона Дмитрий Фролко отметил, что основную долю экспорта в Китай на сегодняшний день составляет мясо птицы, семена льна и шерсть.Также на встрече обсудили вопросы открытия китайского рынка для ставропольских товаров, увеличение пропускной способности на границе двух стран и защиту интересов российских компаний и брендов.

https://ria.ru/20210525/ekspozitsiya-1733799487.html

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россия, китай, экономика