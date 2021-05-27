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Самарские ученые разработали эффективные катализаторы для нефтехимической промышленности
Самарские ученые разработали эффективные катализаторы для нефтехимической промышленности - РИА Новости, 27.05.2021
Самарские ученые разработали эффективные катализаторы для нефтехимической промышленности
Ученые Самарского университета разработали эффективные катализаторы, которые помогут удешевить ряд технологических процессов в нефтехимической промышленности,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:07
2021-05-27T10:07
2021-05-27T10:07
наука
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университетская наука
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технологии
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САМАРА, 27 мая — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали эффективные катализаторы, которые помогут удешевить ряд технологических процессов в нефтехимической промышленности, сообщает в четверг пресс-служба вуза.По информации пресс-службы, работы проводились сотрудниками научной группы под руководством профессора кафедры физической химии и хроматографии Анджелы Булановой в рамках проекта, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований."В ходе экспериментов нами были синтезированы эффективные катализаторы на основе мезопористых силикагелей, обладающие рядом существенных преимуществ по сравнению с применяемыми в настоящее время в нефтехимической промышленности. В числе этих преимуществ — более низкие уровни рабочих температур и давления, высокая конверсия и возобновляемость используемых катализаторов", — цитирует пресс-служба руководителя проекта, аспиранта кафедры физической химии и хроматографии Елену Токранову.По данным пресс-службы, в настоящее время в качестве активного компонента катализаторов гидрирования ароматических углеводородов на промышленных предприятиях, как правило, используется никель. Ученые Самарского университета за счет модифицирования мезопористого силикагеля небольшими количествами редкоземельных элементов — диспрозием и лантаном — смогли значительно увеличить активность никелевых катализаторов, отмечается в релизе."Цель наших исследований состояла в том, чтобы за счет встраивания малого процента диспрозия или лантана увеличить каталитическую активность катализатора. При этом можно уменьшить общее содержание никеля, что делает катализатор более дешевым. Кроме того, новые катализаторы позволяют проводить реакцию гидрирования при более низких температурах и давлении, то есть, предприятия смогут удешевить продукцию, снизив энергопотребление для ее получения, что сделает процессы гидрирования экономичнее и экологически безопаснее", — отметила Токранова.
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самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, технологии
САМАРА, 27 мая — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали эффективные катализаторы, которые помогут удешевить ряд технологических процессов в нефтехимической промышленности, сообщает в четверг пресс-служба вуза.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева разработали и синтезировали эффективные возобновляемые катализаторы на основе силикагеля, которые помогут удешевить ряд технологических процессов на нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, работы проводились сотрудниками научной группы под руководством профессора кафедры физической химии и хроматографии Анджелы Булановой в рамках проекта, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований.
"В ходе экспериментов нами были синтезированы эффективные катализаторы на основе мезопористых силикагелей, обладающие рядом существенных преимуществ по сравнению с применяемыми в настоящее время в нефтехимической промышленности. В числе этих преимуществ — более низкие уровни рабочих температур и давления, высокая конверсия и возобновляемость используемых катализаторов", — цитирует пресс-служба руководителя проекта, аспиранта кафедры физической химии и хроматографии Елену Токранову.
По данным пресс-службы, в настоящее время в качестве активного компонента катализаторов гидрирования ароматических углеводородов на промышленных предприятиях, как правило, используется никель. Ученые Самарского университета за счет модифицирования мезопористого силикагеля небольшими количествами редкоземельных элементов — диспрозием и лантаном — смогли значительно увеличить активность никелевых катализаторов, отмечается в релизе.
"Цель наших исследований состояла в том, чтобы за счет встраивания малого процента диспрозия или лантана увеличить каталитическую активность катализатора. При этом можно уменьшить общее содержание никеля, что делает катализатор более дешевым. Кроме того, новые катализаторы позволяют проводить реакцию гидрирования при более низких температурах и давлении, то есть, предприятия смогут удешевить продукцию, снизив энергопотребление для ее получения, что сделает процессы гидрирования экономичнее и экологически безопаснее", — отметила Токранова.