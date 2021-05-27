https://ria.ru/20210527/tekhnologii-1734362993.html

Самарские ученые разработали эффективные катализаторы для нефтехимической промышленности

Самарские ученые разработали эффективные катализаторы для нефтехимической промышленности - РИА Новости, 27.05.2021

Самарские ученые разработали эффективные катализаторы для нефтехимической промышленности

Ученые Самарского университета разработали эффективные катализаторы, которые помогут удешевить ряд технологических процессов в нефтехимической промышленности,... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:07

2021-05-27T10:07

2021-05-27T10:07

наука

самарский университет

университетская наука

навигатор абитуриента

технологии

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САМАРА, 27 мая — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали эффективные катализаторы, которые помогут удешевить ряд технологических процессов в нефтехимической промышленности, сообщает в четверг пресс-служба вуза.По информации пресс-службы, работы проводились сотрудниками научной группы под руководством профессора кафедры физической химии и хроматографии Анджелы Булановой в рамках проекта, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований."В ходе экспериментов нами были синтезированы эффективные катализаторы на основе мезопористых силикагелей, обладающие рядом существенных преимуществ по сравнению с применяемыми в настоящее время в нефтехимической промышленности. В числе этих преимуществ — более низкие уровни рабочих температур и давления, высокая конверсия и возобновляемость используемых катализаторов", — цитирует пресс-служба руководителя проекта, аспиранта кафедры физической химии и хроматографии Елену Токранову.По данным пресс-службы, в настоящее время в качестве активного компонента катализаторов гидрирования ароматических углеводородов на промышленных предприятиях, как правило, используется никель. Ученые Самарского университета за счет модифицирования мезопористого силикагеля небольшими количествами редкоземельных элементов — диспрозием и лантаном — смогли значительно увеличить активность никелевых катализаторов, отмечается в релизе."Цель наших исследований состояла в том, чтобы за счет встраивания малого процента диспрозия или лантана увеличить каталитическую активность катализатора. При этом можно уменьшить общее содержание никеля, что делает катализатор более дешевым. Кроме того, новые катализаторы позволяют проводить реакцию гидрирования при более низких температурах и давлении, то есть, предприятия смогут удешевить продукцию, снизив энергопотребление для ее получения, что сделает процессы гидрирования экономичнее и экологически безопаснее", — отметила Токранова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/1587450334.html

https://na.ria.ru/20210407/vuzy-1603408442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, технологии