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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210527/teatr-1734370937.html
Патрисия Геррера: в Москве любят театр и понимают искусство фламенко
Патрисия Геррера: в Москве любят театр и понимают искусство фламенко - РИА Новости, 27.05.2021
Патрисия Геррера: в Москве любят театр и понимают искусство фламенко
Месяц май Чеховского театрального фестиваля можно с полным правом назвать испанским – открыл форум знаменитый испанский театр "Фура дель Бауш", а продолжает... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:00
2021-05-27T12:18
культура
патрисия геррера
театр
чеховский фестиваль
москва
испания
интервью
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Месяц май Чеховского театрального фестиваля можно с полным правом назвать испанским – открыл форум знаменитый испанский театр "Фура дель Бауш", а продолжает испанская компания Патрисии Геррера, которую называют "бриллиантом" молодого поколения фламенко. Она представит свой новый спектакль "Антиутопия", который будет представлен с 27 по 29 мая на сцене театра "Геликон-опера". Накануне премьеры Патрисия дала интервью корреспонденту РИА Новости, где рассказала об искусстве фламенко, рожденного в Испании, но сегодня завоевавшего весь мир, поделилась своими размышлениями о том, как она создает свои спектакли, в которых сочетает традиционное древнее искусство фламенко и современные элементы, о том, что по ее мнению, самое сложное в исполнении фламенко, и о том, как подбирает своих партнеров – музыкантов– Говорят, что танго – это душа Аргентины, а можно так сказать о фламенко по отношению к Испании? О чем рассказывает это древнее искусство испанского народа?– Фламенко – это, безусловно, важная часть культуры и истории Испании. Это единственный и самый главный вид традиционной испанской музыки. Главный центр этого искусства – в Андалусии, где и зародился этот жанр, и именно он и выражает, как живут испанцы, какие у нас традиции, культура, и рассказывает об этом миру. Не все в Испании умеют танцевать или исполнять музыку фламенко, но все знают и чувствуют всем сердцем и душой, что это самая важная часть испанской культуры.– Музыка и танец, составляющие искусство фламенко – что из них можно назвать основой, может быть каким-то главенствующим элементом? Или фламенко существует только в едином и неразрывном союзе двух видов искусств – музыки и танца?– Конечно, это единая комбинация музыки и текста, которые рассказывают драматические истории. Фламенко – это всегда трагедия, всегда боль, несбывшаяся любовь….– Как вы подбираете свою труппу – музыкантов, которые чувствуют эту музыку и эту историю, которую вы собираетесь рассказать, так же, как и вы?– Я подбираю музыкантов к каждому спектаклю, ищу тех, кто больше подходит к духу произведения, которое мы собираемся ставить. У каждого их них свой характер, и я выбираю именно того, кто ближе соответствует тому, о чем мы будем рассказывать. Я заранее знакомлюсь с музыкантами, смотрю их выступления, изучаю их работы. И в процессе общения приходит окончательное понимание – подходит или нет этот музыкант к той работе, которую я начинаю.– Существует традиционное фламенко и новый облегченный, современный его вариант. При создании своих постановок вы нарушаете каноны традиционного древнего искусства фламенко, вводите новые современные элементы?– Я современная молодая женщина, и мне хочется рассказать современную историю про то, чем живу и что чувствую я сегодня. Безусловно я уважаю и чту традиции древнего искусства, но мне важно и показать элементы нового современного танца, новой современной музыки и через это выразить себя, свои взгляды на жизнь, свои предпочтения.– Существует очень красивый традиционный костюм фламенко – длинное платье с многочисленными оборками, напоминающее нам цыганские танцы, и большая шаль с длинными кистями. Вы всегда используете этот наряд в своих спектаклях?– Нет, не всегда, но это действительно прекрасный наряд, и он мне очень нравится: и такое платье, и шаль, которые в танце могут помочь о многом рассказать. Но выбор костюма зависит от того, о чем моя история.– Что для вас самое сложное в исполнении фламенко?– Самое сложное – это достичь диалога в танце, диалога с другими исполнителями, что как раз и делает танец таким сильным мощным, эмоционально воздействующим на зрителя. Этого достичь очень сложно, и этот процесс постижения для меня не был простым. Сейчас я уже чувствую себя уверенно, чувствую, что получается, но это только начало пути….– Патрисия, а ваша работа, которую вы привезли на фестиваль "Антиутопия", о чем она? Расскажите о ней подробнее?– Мой спектакль рассказывает о женщине, собственно женщина и ее роль в обществе всегда для меня – главная тема. Моя героиня живет в казалось бы приятном обществе. Ей кажется, что это лучшая версия жизни, так думают и окружающие ее. Но приходит момент, когда она задается вопросом: так ли это? И в этот момент, когда она ставит это под сомнение, общество перестает ее принимать, оно становится для нее тюрьмой, ее лишают воли, она лишается любви, и конце концов сходит с ума. "Антиутопия" – одна из моих последних работ, в которой я рассказываю про свое осознание женщины, про свой опыт, про ту, скрытую сторону мира и общества, которая подавляет женщину.– Вас называют восходящей звездой фламенко. Это вас вдохновляет на дальнейшее "подвиги" или прежде всего дает ощущение особой ответственности и необходимости каждый раз доказывать, что люди не ошиблись в своей оценке?– Это здорово, что люди ценят и любят меня и предвидят мой будущий рост, это позволяет мне верить, что в будущем меня ждет интересная работа, но конечно, при этом, это огромная ответственность. Я очень люблю танцевать, танец наполняет меня энергией и дает мне огромные силы. Поэтому моя работа – это сложно и не сложно одновременно. Часто приходится превозмогать себя, чтобы сделать нужные правильные шаги, достичь чего-то важного. Трудно – да, но зато это приносит истинное ни с чем несравнимое удовлетворение.– А есть сейчас возможность выступать перед зрителями в Испании? Как там обстановка в связи с ограничениями, вызванными пандемией?– К счастью в Испании все театры открыты, представления проходят при выполнении обязательных условий, связанных с эпидемий, – маски, 50% рассадка. Но культура жива, спектакли идут к большой нашей радости. Правда, маленькие традиционные площадки, где часто выступают исполнители фламенко, пока закрыты.– Вы много гастролируете по миру? И впервые ли вы выступаете в Москве?– Обычно много гастролируем и уже объехали много стран, и везде мы видим, что фламенко любит публика. В Москве я уже четвертый раз и очень рада сюда вновь приехать.– Может быть, у вас уже есть любимые места?– Я знаю уже центр российской столицы, но особенно мне нравятся ваши старинные дома такого нежного пастельного цвета. Очень красивый Кремль. К сожалению, пока из-за плотного графика не смогла побывать в Большом театре, но посмотрела спектакль в Мариинском в Санкт-Петербурге.– На театральном фестивале им. Чехова вы выступаете впервые, это ваш дебют?– Да, первое и очень ответственное выступление. Для меня большая честь находиться здесь и принимать участие в форуме, где творцы театров со всего мира представляют свои лучшие работы. И мой спектакль "Антиутопия" я показываю здесь впервые, это будет российская премьера.– Поскольку вы уже выступали в Москве, что вы можете сказать о москвичах, которые побывали на ваших спектаклях? Как они вас принимали?– Видно, что в вашей столице очень любят театр, любят и понимают искусство фламенко. Мы были сегодня в школе, где маленьких девочек обучают этому древнему испанскому искусству, и скоро в Москве появится настоящее сообщество фламенко, что меня очень радует. В прошлом году я представляла здесь свой спектакль "Собор", публика очень горячо меня принимала, и я запомнила ощущение этого близкого и такого дорогого для артиста взаимопонимания с залом. И жду с нетерпением новой встречи с горячим российским зрителем!
https://ria.ru/20210503/teatry-1730141274.html
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патрисия геррера, театр, чеховский фестиваль, москва, испания, интервью

Патрисия Геррера: в Москве любят театр и понимают искусство фламенко

12:00 27.05.2021 (обновлено: 12:18 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТанцовщица Патрисия Герреро во время спектакля "Антиутопия" в рамках программы XV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова
Танцовщица Патрисия Герреро во время спектакля Антиутопия в рамках программы XV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Месяц май Чеховского театрального фестиваля можно с полным правом назвать испанским – открыл форум знаменитый испанский театр "Фура дель Бауш", а продолжает испанская компания Патрисии Геррера, которую называют "бриллиантом" молодого поколения фламенко. Она представит свой новый спектакль "Антиутопия", который будет представлен с 27 по 29 мая на сцене театра "Геликон-опера". Накануне премьеры Патрисия дала интервью корреспонденту РИА Новости, где рассказала об искусстве фламенко, рожденного в Испании, но сегодня завоевавшего весь мир, поделилась своими размышлениями о том, как она создает свои спектакли, в которых сочетает традиционное древнее искусство фламенко и современные элементы, о том, что по ее мнению, самое сложное в исполнении фламенко, и о том, как подбирает своих партнеров – музыкантов
– Говорят, что танго – это душа Аргентины, а можно так сказать о фламенко по отношению к Испании? О чем рассказывает это древнее искусство испанского народа?
– Фламенко – это, безусловно, важная часть культуры и истории Испании. Это единственный и самый главный вид традиционной испанской музыки. Главный центр этого искусства – в Андалусии, где и зародился этот жанр, и именно он и выражает, как живут испанцы, какие у нас традиции, культура, и рассказывает об этом миру. Не все в Испании умеют танцевать или исполнять музыку фламенко, но все знают и чувствуют всем сердцем и душой, что это самая важная часть испанской культуры.
– Музыка и танец, составляющие искусство фламенко – что из них можно назвать основой, может быть каким-то главенствующим элементом? Или фламенко существует только в едином и неразрывном союзе двух видов искусств – музыки и танца?
– Конечно, это единая комбинация музыки и текста, которые рассказывают драматические истории. Фламенко – это всегда трагедия, всегда боль, несбывшаяся любовь….
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– Как вы подбираете свою труппу – музыкантов, которые чувствуют эту музыку и эту историю, которую вы собираетесь рассказать, так же, как и вы?
– Я подбираю музыкантов к каждому спектаклю, ищу тех, кто больше подходит к духу произведения, которое мы собираемся ставить. У каждого их них свой характер, и я выбираю именно того, кто ближе соответствует тому, о чем мы будем рассказывать. Я заранее знакомлюсь с музыкантами, смотрю их выступления, изучаю их работы. И в процессе общения приходит окончательное понимание – подходит или нет этот музыкант к той работе, которую я начинаю.
– Существует традиционное фламенко и новый облегченный, современный его вариант. При создании своих постановок вы нарушаете каноны традиционного древнего искусства фламенко, вводите новые современные элементы?
– Я современная молодая женщина, и мне хочется рассказать современную историю про то, чем живу и что чувствую я сегодня. Безусловно я уважаю и чту традиции древнего искусства, но мне важно и показать элементы нового современного танца, новой современной музыки и через это выразить себя, свои взгляды на жизнь, свои предпочтения.
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– Существует очень красивый традиционный костюм фламенко – длинное платье с многочисленными оборками, напоминающее нам цыганские танцы, и большая шаль с длинными кистями. Вы всегда используете этот наряд в своих спектаклях?
– Нет, не всегда, но это действительно прекрасный наряд, и он мне очень нравится: и такое платье, и шаль, которые в танце могут помочь о многом рассказать. Но выбор костюма зависит от того, о чем моя история.
– Что для вас самое сложное в исполнении фламенко?
– Самое сложное – это достичь диалога в танце, диалога с другими исполнителями, что как раз и делает танец таким сильным мощным, эмоционально воздействующим на зрителя. Этого достичь очень сложно, и этот процесс постижения для меня не был простым. Сейчас я уже чувствую себя уверенно, чувствую, что получается, но это только начало пути….
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТанцовщица Патрисия Герреро во время спектакля "Антиутопия" в рамках программы XV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова
Танцовщица Патрисия Герреро во время спектакля Антиутопия в рамках программы XV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Танцовщица Патрисия Герреро во время спектакля "Антиутопия" в рамках программы XV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова
– Патрисия, а ваша работа, которую вы привезли на фестиваль "Антиутопия", о чем она? Расскажите о ней подробнее?
– Мой спектакль рассказывает о женщине, собственно женщина и ее роль в обществе всегда для меня – главная тема. Моя героиня живет в казалось бы приятном обществе. Ей кажется, что это лучшая версия жизни, так думают и окружающие ее. Но приходит момент, когда она задается вопросом: так ли это? И в этот момент, когда она ставит это под сомнение, общество перестает ее принимать, оно становится для нее тюрьмой, ее лишают воли, она лишается любви, и конце концов сходит с ума. "Антиутопия" – одна из моих последних работ, в которой я рассказываю про свое осознание женщины, про свой опыт, про ту, скрытую сторону мира и общества, которая подавляет женщину.
– Вас называют восходящей звездой фламенко. Это вас вдохновляет на дальнейшее "подвиги" или прежде всего дает ощущение особой ответственности и необходимости каждый раз доказывать, что люди не ошиблись в своей оценке?
– Это здорово, что люди ценят и любят меня и предвидят мой будущий рост, это позволяет мне верить, что в будущем меня ждет интересная работа, но конечно, при этом, это огромная ответственность.
Я очень люблю танцевать, танец наполняет меня энергией и дает мне огромные силы. Поэтому моя работа – это сложно и не сложно одновременно. Часто приходится превозмогать себя, чтобы сделать нужные правильные шаги, достичь чего-то важного. Трудно – да, но зато это приносит истинное ни с чем несравнимое удовлетворение.
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– А есть сейчас возможность выступать перед зрителями в Испании? Как там обстановка в связи с ограничениями, вызванными пандемией?
– К счастью в Испании все театры открыты, представления проходят при выполнении обязательных условий, связанных с эпидемий, – маски, 50% рассадка. Но культура жива, спектакли идут к большой нашей радости. Правда, маленькие традиционные площадки, где часто выступают исполнители фламенко, пока закрыты.
– Вы много гастролируете по миру? И впервые ли вы выступаете в Москве?
– Обычно много гастролируем и уже объехали много стран, и везде мы видим, что фламенко любит публика. В Москве я уже четвертый раз и очень рада сюда вновь приехать.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТанцовщица Патрисия Герреро во время спектакля "Антиутопия" в рамках программы XV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова
Танцовщица Патрисия Герреро во время спектакля Антиутопия в рамках программы XV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Танцовщица Патрисия Герреро во время спектакля "Антиутопия" в рамках программы XV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова
– Может быть, у вас уже есть любимые места?
– Я знаю уже центр российской столицы, но особенно мне нравятся ваши старинные дома такого нежного пастельного цвета. Очень красивый Кремль. К сожалению, пока из-за плотного графика не смогла побывать в Большом театре, но посмотрела спектакль в Мариинском в Санкт-Петербурге.
– На театральном фестивале им. Чехова вы выступаете впервые, это ваш дебют?
– Да, первое и очень ответственное выступление. Для меня большая честь находиться здесь и принимать участие в форуме, где творцы театров со всего мира представляют свои лучшие работы. И мой спектакль "Антиутопия" я показываю здесь впервые, это будет российская премьера.
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– Поскольку вы уже выступали в Москве, что вы можете сказать о москвичах, которые побывали на ваших спектаклях? Как они вас принимали?
– Видно, что в вашей столице очень любят театр, любят и понимают искусство фламенко. Мы были сегодня в школе, где маленьких девочек обучают этому древнему испанскому искусству, и скоро в Москве появится настоящее сообщество фламенко, что меня очень радует. В прошлом году я представляла здесь свой спектакль "Собор", публика очень горячо меня принимала, и я запомнила ощущение этого близкого и такого дорогого для артиста взаимопонимания с залом. И жду с нетерпением новой встречи с горячим российским зрителем!
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